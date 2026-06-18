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Schumacher overtuigd: "Verstappen minimaal net zo goed als Senna en Michael"

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Schumacher overtuigd: "Verstappen minimaal net zo goed als Senna en Michael"

Max Verstappen hoort volgens Ralf Schumacher thuis in het rijtje van de allergrootsten uit de Formule 1. De voormalig F1-coureur is van mening dat de Nederlander, ondanks zijn lagere aantal wereldtitels, op basis van zijn prestaties en complete kwaliteiten naast iconen als Ayrton Senna, Michael Schumacher en Lewis Hamilton mag worden geplaatst.

In de Backstage Boxengasse-podcast blikte Schumacher terug op de grootste namen uit de geschiedenis van de sport. Daarbij noemde hij Verstappen zonder aarzelen in hetzelfde rijtje als de meest succesvolle en invloedrijke coureurs uit de Formule 1.

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Volgens Schumacher begint de discussie over de beste coureurs aller tijden voor veel fans bij Ayrton Senna. Daarna volgde zijn broer Michael Schumacher, die jarenlang de norm bepaalde in de koningsklasse.

"Voor veel mensen begint die discussie bij Senna. Daarna kwam Michael, die op een uitzonderlijk niveau presteerde en Senna absoluut had kunnen uitdagen. Helaas zullen we nooit weten hoe die strijd zou zijn afgelopen", aldus Schumacher. "Vervolgens brak een periode aan waarin Michael haast onverslaanbaar was. Daarna nam Hamilton met Mercedes het stokje over."

De Duitser ziet Verstappen als de logische volgende naam in dat illustere rijtje. De dominantie van de Nederlander, zijn records en zijn prestaties onder uiteenlopende omstandigheden maken volgens hem het verschil.

'Verstappen haalt altijd het maximale uit zijn materiaal'

Schumacher benadrukt dat het aantal wereldtitels niet alles zegt over de kwaliteiten van een coureur. Juist de veelzijdigheid van Verstappen maakt volgens hem zo'n grote indruk.

"Als je kijkt naar de allergrootsten, dan horen Senna, Schumacher en Hamilton daar zonder twijfel bij. Voor mij geldt dat ook voor Verstappen. Misschien heeft hij nog niet evenveel titels als sommige anderen, maar als totaalpakket hoort hij absoluut in dat rijtje thuis."

"Max haalt altijd het maximale uit zijn materiaal. Zijn race-inzicht, pure snelheid en manier van samenwerken met het team zijn indrukwekkend. Daarnaast beschikt hij over de technische kennis om een auto beter te maken. Op bepaalde vlakken is hij misschien zelfs beter dan één of meerdere van die andere grootheden."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Ralf Schumacher Red Bull Racing

Reacties (4)

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  • Knalpijp

    Posts: 2.452

    Joss is nu helemaal over de rooie, wat denkt die Ralf wel niet dat Senna en Michael net zo goed zijn en waren als Max.

    • + 0
    • 18 jun 2026 - 08:28
    • monzaron

      Posts: 1.038

      En wat doen we ermee ;)

      • + 0
      • 18 jun 2026 - 08:55
  • monzaron

    Posts: 1.038

    Eigenlijk nog een vaardigheid, die boven niet benoemd wordt, daar waar ik het meeste naar kijk, zijn skills, die ik bij de meeste huidige rijders mis.

    • + 0
    • 18 jun 2026 - 08:58
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.446

    Na de geruchten die Ralf eerder deze week al etaleerde op deze sait was bij Jos de maat vol.
    Hij is daar gisteren even langs geweest om te..
    ..praten zeg maar....en zie, Ralf is gelijk begonnen aan 'n charme offensief.

    • + 0
    • 18 jun 2026 - 10:15

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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