Max Verstappen hoort volgens Ralf Schumacher thuis in het rijtje van de allergrootsten uit de Formule 1. De voormalig F1-coureur is van mening dat de Nederlander, ondanks zijn lagere aantal wereldtitels, op basis van zijn prestaties en complete kwaliteiten naast iconen als Ayrton Senna, Michael Schumacher en Lewis Hamilton mag worden geplaatst.

In de Backstage Boxengasse-podcast blikte Schumacher terug op de grootste namen uit de geschiedenis van de sport. Daarbij noemde hij Verstappen zonder aarzelen in hetzelfde rijtje als de meest succesvolle en invloedrijke coureurs uit de Formule 1.

'Schumacher en Hamilton domineerden hun tijdperk'

Volgens Schumacher begint de discussie over de beste coureurs aller tijden voor veel fans bij Ayrton Senna. Daarna volgde zijn broer Michael Schumacher, die jarenlang de norm bepaalde in de koningsklasse.

"Voor veel mensen begint die discussie bij Senna. Daarna kwam Michael, die op een uitzonderlijk niveau presteerde en Senna absoluut had kunnen uitdagen. Helaas zullen we nooit weten hoe die strijd zou zijn afgelopen", aldus Schumacher. "Vervolgens brak een periode aan waarin Michael haast onverslaanbaar was. Daarna nam Hamilton met Mercedes het stokje over."

De Duitser ziet Verstappen als de logische volgende naam in dat illustere rijtje. De dominantie van de Nederlander, zijn records en zijn prestaties onder uiteenlopende omstandigheden maken volgens hem het verschil.

'Verstappen haalt altijd het maximale uit zijn materiaal'

Schumacher benadrukt dat het aantal wereldtitels niet alles zegt over de kwaliteiten van een coureur. Juist de veelzijdigheid van Verstappen maakt volgens hem zo'n grote indruk.

"Als je kijkt naar de allergrootsten, dan horen Senna, Schumacher en Hamilton daar zonder twijfel bij. Voor mij geldt dat ook voor Verstappen. Misschien heeft hij nog niet evenveel titels als sommige anderen, maar als totaalpakket hoort hij absoluut in dat rijtje thuis."

"Max haalt altijd het maximale uit zijn materiaal. Zijn race-inzicht, pure snelheid en manier van samenwerken met het team zijn indrukwekkend. Daarnaast beschikt hij over de technische kennis om een auto beter te maken. Op bepaalde vlakken is hij misschien zelfs beter dan één of meerdere van die andere grootheden."