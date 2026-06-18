George Russell pakte zaterdag nog de poleposition en finishte zondag als tweede in de Grand Prix van Barcelona, maar achter de schermen verliep het raceweekend voor Mercedes allerminst vlekkeloos. De Britse renstal heeft inmiddels toegegeven dat een fout tijdens de laatste pitstop een grote impact had op de slotfase van Russells race.

Vanaf halverwege de wedstrijd kampte Mercedes met toenemend onderstuur en oplopende bandenslijtage. Daardoor kon Lewis Hamilton met zijn driestopstrategie terrein goedmaken, terwijl ook Andrea Kimi Antonelli steeds dichter bij Russell kwam.

Probleem met gereedschap zorgt voor verkeerde afstelling

Russell had tijdens zijn tweede stint geklaagd over onderstuur, waarna Mercedes van plan was om tijdens zijn laatste pitstop de stand van de voorvleugel aan te passen. Met die ingreep wilde het team meer neerwaartse druk aan de voorkant creëren om de balans van de auto te verbeteren.

Dat plan mislukte echter door een technisch probleem. "Tijdens de laatste pitstop hebben we de voorvleugel onbedoeld verkeerd afgesteld door een defect aan het afstelgereedschap", legt Mercedes-vice-teambaas Bradley Lord uit. "Daardoor moest George de slotfase afwerken met een auto die veel meer overstuur vertoonde, wat zijn snelheid duidelijk heeft beïnvloed."

Onbalans vergroot bandenslijtage bij Mercedes

De verkeerde afstelling zorgde ervoor dat Russell met een instabiele achterkant reed, wat vooral op het bandenslijtagegevoelige circuit van Barcelona een groot nadeel bleek. In de data was dat effect duidelijk zichtbaar: in zijn laatste stint verloor de Brit gemiddeld ongeveer zeven tienden per ronde op racewinnaar Hamilton.

Toch benadrukt Mercedes dat de fout niet automatisch het verschil tussen winst en verlies verklaart. Ook op verse banden lag het tempo van Russell lager dan dat van Hamilton. Wel staat vast dat de verkeerde afstelling de degradatie van de achterbanden versnelde, waardoor de slotfase van zijn race aanzienlijk moeilijker werd dan nodig was.

Uiteindelijk won Hamilton zijn eerste race voor Ferrari in Barcelona. Hiermee deelde hij een tik uit aan Mercedes, zijn oude werkgever. Russell liep met zijn tweede plaats alsnog achttien punten in op Antonelli die uitviel met motorproblemen.