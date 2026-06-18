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Mercedes erkent fout te hebben gemaakt met afstelling Russell in Barcelona

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Mercedes erkent fout te hebben gemaakt met afstelling Russell in Barcelona

George Russell pakte zaterdag nog de poleposition en finishte zondag als tweede in de Grand Prix van Barcelona, maar achter de schermen verliep het raceweekend voor Mercedes allerminst vlekkeloos. De Britse renstal heeft inmiddels toegegeven dat een fout tijdens de laatste pitstop een grote impact had op de slotfase van Russells race.

Vanaf halverwege de wedstrijd kampte Mercedes met toenemend onderstuur en oplopende bandenslijtage. Daardoor kon Lewis Hamilton met zijn driestopstrategie terrein goedmaken, terwijl ook Andrea Kimi Antonelli steeds dichter bij Russell kwam.

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Probleem met gereedschap zorgt voor verkeerde afstelling

Russell had tijdens zijn tweede stint geklaagd over onderstuur, waarna Mercedes van plan was om tijdens zijn laatste pitstop de stand van de voorvleugel aan te passen. Met die ingreep wilde het team meer neerwaartse druk aan de voorkant creëren om de balans van de auto te verbeteren.

Dat plan mislukte echter door een technisch probleem. "Tijdens de laatste pitstop hebben we de voorvleugel onbedoeld verkeerd afgesteld door een defect aan het afstelgereedschap", legt Mercedes-vice-teambaas Bradley Lord uit. "Daardoor moest George de slotfase afwerken met een auto die veel meer overstuur vertoonde, wat zijn snelheid duidelijk heeft beïnvloed."

Onbalans vergroot bandenslijtage bij Mercedes

De verkeerde afstelling zorgde ervoor dat Russell met een instabiele achterkant reed, wat vooral op het bandenslijtagegevoelige circuit van Barcelona een groot nadeel bleek. In de data was dat effect duidelijk zichtbaar: in zijn laatste stint verloor de Brit gemiddeld ongeveer zeven tienden per ronde op racewinnaar Hamilton.

Toch benadrukt Mercedes dat de fout niet automatisch het verschil tussen winst en verlies verklaart. Ook op verse banden lag het tempo van Russell lager dan dat van Hamilton. Wel staat vast dat de verkeerde afstelling de degradatie van de achterbanden versnelde, waardoor de slotfase van zijn race aanzienlijk moeilijker werd dan nodig was.

Uiteindelijk won Hamilton zijn eerste race voor Ferrari in Barcelona. Hiermee deelde hij een tik uit aan Mercedes, zijn oude werkgever. Russell liep met zijn tweede plaats alsnog achttien punten in op Antonelli die uitviel met motorproblemen. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Mercedes

Reacties (3)

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  • monzaron

    Posts: 1.038

    Typte het al een tijdje terug, Russell wordt door Toto naar ‘2’ verwezen. Want ja, Antonelli is de ‘snelste’ rijder, haha. We worden net als de periode van Hamiton nu in deze bij MB wederom voor de gek gehouden door toedoen of in opdracht van Toto.☺️

    • + 0
    • 18 jun 2026 - 09:12
    • shakedown

      Posts: 1.855

      Idd lijkt verdacht veel op de issues die Hamilton ineens had ten tijde van Rosberg die kampioen werd..

      • + 0
      • 18 jun 2026 - 09:21
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.446

    Kimi reed als 'n dolle op vriend af.
    Er moest iets zijn waardoor de snelheid van vriend afnam....en ziedaar, al weer 'n teken dat niet hij, maar Kimi kampioen moet worden.

    • + 0
    • 18 jun 2026 - 10:18

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190
3
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141
4
Red Bull Racing
89
5
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Circuit
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Spanje
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Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.138
  • Podiums 27
  • Grand Prix 159
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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