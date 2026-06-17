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Verstappen presenteert speciale helm voor thuisrace Red Bull

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Verstappen presenteert speciale helm voor thuisrace Red Bull

Max Verstappen verschijnt over anderhalve week aan de start van de Grand Prix van Oostenrijk met een nieuw helmontwerp. De Nederlandse Red Bull-coureur wordt in Spielberg altijd gesteund door duizenden oranjefans, en om hen te eren zal hij met een oranje hoofddeksel aan de start verschijnen van de race.

Verstappen hintte op sociale media al op een speciaal helmontwerp, en fans keken reikhalzend uit naar wat hij van plan was. Nu heeft hij het spreekwoordelijke doek getrokken van het ontwerp waarmee hij de thuisrace van Red Bull gaat rijden. Aangezien Oostenrijk relatief goed bereikbaar is voor de Nederlandse fans, zitten de tribunes er al jaren vol met landgenoten van Verstappen. Ze zorgen regelmatig voor mooie plaatjes, en Verstappen is dankbaar voor hun steun.

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Hoe ziet de helm eruit?

Verstappen heeft een vrijwel compleet oranje helm gepresenteerd voor de Grand Prix van Oostenrijk. De welbekende strepen aan de voorzijde en de leeuw aan de bovenkant van de helm zullen in Oostenrijk knaloranje zijn, in plaats van de blauwwitte kleuren waarmee Verstappen normaal gesproken rijdt. De helm is daarnaast ook voorzien van allerlei oranje details, en de fans reageren enthousiast.

Verstappen rijdt in Oostenrijk regelmatig met speciale helmontwerpen, omdat het een speciale plek voor hem is. Het is niet alleen een circuit waar veel Nederlanders op de tribune zitten, maar het is ook het thuisland van zijn werkgever Red Bull en een plek waar Verstappen al vaker heeft gewonnen. De race is letterlijk de thuiswedstrijd van Red Bull, aangezien het de Red Bull Ring is. Hij zal de helm ook dragen in België en Hongarije.

Belangrijk weekend

Voor Verstappen en Red Bull wordt het wel een zeer belangrijk weekend, want ze hopen hier stappen te kunnen zetten in de jacht op de concurrentie. De achterstand op Mercedes, Ferrari en McLaren is groot en Verstappen reed afgelopen weekend in Barcelona in niemandsland rond. Red Bull-teambaas Laurent Mekies kondigde al grote updates aan voor de race in Oostenrijk, en met zijn oranje helm hoopt Verstappen te kunnen schitteren.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (4)

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  • Larry Perkins

    Posts: 65.823

    Elders is te lezen dat Verstappen de speciale oranje helm de aankomende drie races zal dragen. Max zal met deze helm rijden tijdens de Grand Prix van Oostenrijk, de Grand Prix van België en ook tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië. Dat zou tevens te maken hebben met het WK voetbal, waarbij ook het Nederlands elftal zijn opwachting maakt...

    • + 0
    • 17 jun 2026 - 11:21
  • Bertrand Gachot

    Posts: 891

    Ik vind de klassieke "hommage a Jos Verstappen helm variant prima", dit is weer een commercieel wanstaltig gedrocht.

    • + 0
    • 17 jun 2026 - 12:04
  • dutchiceman

    Posts: 5.637

    Wanneer zijn die races?
    De kalender is namelijk leeg

    • + 0
    • 17 jun 2026 - 13:51
  • The Wolf

    Posts: 1.043

    Dit is hele grote niet mooi

    • + 0
    • 17 jun 2026 - 13:59

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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