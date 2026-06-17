Max Verstappen verschijnt over anderhalve week aan de start van de Grand Prix van Oostenrijk met een nieuw helmontwerp. De Nederlandse Red Bull-coureur wordt in Spielberg altijd gesteund door duizenden oranjefans, en om hen te eren zal hij met een oranje hoofddeksel aan de start verschijnen van de race.

Verstappen hintte op sociale media al op een speciaal helmontwerp, en fans keken reikhalzend uit naar wat hij van plan was. Nu heeft hij het spreekwoordelijke doek getrokken van het ontwerp waarmee hij de thuisrace van Red Bull gaat rijden. Aangezien Oostenrijk relatief goed bereikbaar is voor de Nederlandse fans, zitten de tribunes er al jaren vol met landgenoten van Verstappen. Ze zorgen regelmatig voor mooie plaatjes, en Verstappen is dankbaar voor hun steun.

Hoe ziet de helm eruit?

Verstappen heeft een vrijwel compleet oranje helm gepresenteerd voor de Grand Prix van Oostenrijk. De welbekende strepen aan de voorzijde en de leeuw aan de bovenkant van de helm zullen in Oostenrijk knaloranje zijn, in plaats van de blauwwitte kleuren waarmee Verstappen normaal gesproken rijdt. De helm is daarnaast ook voorzien van allerlei oranje details, en de fans reageren enthousiast.

Verstappen rijdt in Oostenrijk regelmatig met speciale helmontwerpen, omdat het een speciale plek voor hem is. Het is niet alleen een circuit waar veel Nederlanders op de tribune zitten, maar het is ook het thuisland van zijn werkgever Red Bull en een plek waar Verstappen al vaker heeft gewonnen. De race is letterlijk de thuiswedstrijd van Red Bull, aangezien het de Red Bull Ring is. Hij zal de helm ook dragen in België en Hongarije.

Belangrijk weekend

Voor Verstappen en Red Bull wordt het wel een zeer belangrijk weekend, want ze hopen hier stappen te kunnen zetten in de jacht op de concurrentie. De achterstand op Mercedes, Ferrari en McLaren is groot en Verstappen reed afgelopen weekend in Barcelona in niemandsland rond. Red Bull-teambaas Laurent Mekies kondigde al grote updates aan voor de race in Oostenrijk, en met zijn oranje helm hoopt Verstappen te kunnen schitteren.