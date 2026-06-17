Max Verstappen lijkt voorzichtig bij te draaien over de nieuwe motorregels in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen ontpopte zich in de afgelopen maanden tot een vooraanstaand criticaster van de nieuwe regels, maar lijkt zich nu wat meer op zijn gemak te voelen. Verstappen lacht dat hij moeilijk thuis kan blijven zitten.

Verstappen maakte er nooit een geheim van dat hij geen fan is van de nieuwe motorregels in de Formule 1. Hij was niet de enige coureur met kritiek, maar hij was wel de enige coureur die dreigde te stoppen als er niets zou veranderen. Bij de FIA luisterde men naar de kritiek, en er wordt dan ook afscheid genomen van de gelijke verdeling tussen de elektrische componenten en de verbrandingsmotor. Volgend jaar wordt er teruggegrepen op een 58/42-verdeling, waarna de gewenste 60/40-verdeling ingaat in 2028.

Hoe is het gevoel?

In de straten van Monaco konden Verstappen en zijn collega's voor het eerst weer echt de limieten opzoeken, en afgelopen weekend in Barcelona zag het er ook niet slecht uit. In gesprek met Viaplay legt Verstappen wel uit dat het gevoel in Catalonië wel anders was: "Ja, je moet wel opletten op bepaalde plekken. Ik moet wel zeggen dat het hier nog wel redelijk was, maar ja het kan altijd beter."

'Kan moeilijk thuis blijven zitten'

Waar Verstappen eerder stelde dat de huidige motorregels hem sneller naar de uitgang konden duwen, lijkt het er nu op dat hij 'gewoon' wil doorgaan. Hij gaat grappend verder met zijn verhaal: "Nou, je went er natuurlijk wel aan, maar ik zou het liever anders zien. Maar hopelijk helpen de veranderingen voor volgend jaar al. Weet je, ik kan er nu toch niets anders van maken, en ik kan moeilijk thuisblijven! Het kan wel, maar liever niet!"

De toekomst van Verstappen

Verstappen kwam afgelopen weekend in Barcelona als vierde over de streep. Op het Spaanse circuit reed hij in niemandsland rond, en profiteerde hij in de slotfase van de uitvalbeurt van Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli. Verstappen is niet tevreden met zijn huidige Red Bull-bolide, en hij werd al vaker in verband gebracht met een vertrek bij het Oostenrijkse team. Hij beschikt nog over een contract tot en met 2028, maar er bestaat dus veel twijfel over of hij dat gaat uitdienen.