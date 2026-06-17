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Verstappen draait bij: "Kan moeilijk thuis gaan zitten"

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Verstappen draait bij: "Kan moeilijk thuis gaan zitten"

Max Verstappen lijkt voorzichtig bij te draaien over de nieuwe motorregels in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen ontpopte zich in de afgelopen maanden tot een vooraanstaand criticaster van de nieuwe regels, maar lijkt zich nu wat meer op zijn gemak te voelen. Verstappen lacht dat hij moeilijk thuis kan blijven zitten.

Verstappen maakte er nooit een geheim van dat hij geen fan is van de nieuwe motorregels in de Formule 1. Hij was niet de enige coureur met kritiek, maar hij was wel de enige coureur die dreigde te stoppen als er niets zou veranderen. Bij de FIA luisterde men naar de kritiek, en er wordt dan ook afscheid genomen van de gelijke verdeling tussen de elektrische componenten en de verbrandingsmotor. Volgend jaar wordt er teruggegrepen op een 58/42-verdeling, waarna de gewenste 60/40-verdeling ingaat in 2028.

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Hoe is het gevoel?

In de straten van Monaco konden Verstappen en zijn collega's voor het eerst weer echt de limieten opzoeken, en afgelopen weekend in Barcelona zag het er ook niet slecht uit. In gesprek met Viaplay legt Verstappen wel uit dat het gevoel in Catalonië wel anders was: "Ja, je moet wel opletten op bepaalde plekken. Ik moet wel zeggen dat het hier nog wel redelijk was, maar ja het kan altijd beter."

'Kan moeilijk thuis blijven zitten'

Waar Verstappen eerder stelde dat de huidige motorregels hem sneller naar de uitgang konden duwen, lijkt het er nu op dat hij 'gewoon' wil doorgaan. Hij gaat grappend verder met zijn verhaal: "Nou, je went er natuurlijk wel aan, maar ik zou het liever anders zien. Maar hopelijk helpen de veranderingen voor volgend jaar al. Weet je, ik kan er nu toch niets anders van maken, en ik kan moeilijk thuisblijven! Het kan wel, maar liever niet!"

De toekomst van Verstappen

Verstappen kwam afgelopen weekend in Barcelona als vierde over de streep. Op het Spaanse circuit reed hij in niemandsland rond, en profiteerde hij in de slotfase van de uitvalbeurt van Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli. Verstappen is niet tevreden met zijn huidige Red Bull-bolide, en hij werd al vaker in verband gebracht met een vertrek bij het Oostenrijkse team. Hij beschikt nog over een contract tot en met 2028, maar er bestaat dus veel twijfel over of hij dat gaat uitdienen.

NicoS

Posts: 20.877

Alsof Jos en Raymond zich daar nu nog druk om maken, die hebben hún schaapjes wel op het droge hoor….

  • 5
  • 17 jun 2026 - 12:00
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Barcelona 2026

Reacties (8)

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  • NicoS

    Posts: 20.877

    Het is wat het is…..
    Schijnt dat de FIA ook aardig aan de knoppen zit te draaien om hoeveel energie ze kunnen gebruiken om zo het superclippen zoveel mogelijk tegen te gaan.
    Maar ik moet het nog maar zien hoe ze dat op Spa en Monza voor elkaar gaan krijgen.

    • + 2
    • 17 jun 2026 - 11:34
    • snailer

      Posts: 33.443

      Er was gewoon clipping, NicoS. Uiteindelijk valt dat nie top omdat er niet zo veel werd geknokt om posities.

      Maar zodra er geknokt wordt, drijft de auto met een betere harvesting-depolyment verhouding de andere auto uiteindelijk in clipping. Dat was soms al zo met de vorige motorregels.

      • + 0
      • 17 jun 2026 - 14:14
  • Larry Perkins

    Posts: 65.823

    "Ik kan moeilijk thuisblijven! Het kan wel, maar liever niet!"

    Krijg nou tieten!

    Nou moeten 'we' ouwe Kel ook nog dankbaar zijn.
    Zolang Cruella de Vil bij Max in Monaco woont, jaagt de heks Verstappen naar het circuit...

    • + 3
    • 17 jun 2026 - 11:41
  • mordor

    Posts: 2.168

    Jos en Raymond zagen hun inkomsten verdampen bij vertrek van Maxie, dus daar zal wel een pittig gesprekje over zijn gevoerd. Dan is het niet klagen, masr dragen. Veel plezier bij RB tot 2028

    • + 2
    • 17 jun 2026 - 11:50
    • NicoS

      Posts: 20.877

      Alsof Jos en Raymond zich daar nu nog druk om maken, die hebben hún schaapjes wel op het droge hoor….

      • + 5
      • 17 jun 2026 - 12:00
    • snailer

      Posts: 33.443

      Het os overduidelijk, gebaseerd op een interview van Vermeulen laatst, dat die bezig is met de Verstappen familie volledig financieel onafhankelijk te maken. Vermeulen lijkt ook te suggereren dat hij met pensioen wil gaan.


      Hoe dan ook hoef je financieel, prive dan toch, geen zorgen te makken om de Familie Verstappen.

      • + 0
      • 17 jun 2026 - 14:17
  • Bertrand Gachot

    Posts: 891

    Dit is dus een afleidingsmanoeuvre , trap er niet in!

    In de wetenschap noemen "we" dit de stromanredenering (in het Engels: straw man fallacy).

    Bij deze drogreden verdraai of overdrijf je het standpunt van de tegenstander tot een extreme, onrealistische positie. Vervolgens val je die extreme positie aan, in plaats van de echte stelling. Kenmerken Verdraaiing: De oorspronkelijke stelling wordt extreem gemaakt. Makkelijk doelwit: De nieuwe positie is heel makkelijk te weerleggen. Afleiding: Het leidt de discussie af van de inhoud.

    • + 0
    • 17 jun 2026 - 11:50
    • snailer

      Posts: 33.443

      De ompermking "kan moeilijk thuis gaan zitten" heeft 0 weging. Het zegt niets of hij tevreden is over de regels. Hij zegt ook niets er over of hij in F1 blijft of weggaat.

      In de psychologie wordt dat 'Vermijding' genoemd.

      Het is in zekere zin ook een dooddoener.

      Er is dus absoluut geen kwestie van bijdraaien. Hij heeft een contract en hij werkt volgens dat contract door.

      • + 0
      • 17 jun 2026 - 14:21

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
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8
Williams
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Audi
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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