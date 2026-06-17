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'Ferrari slaat slag met nieuwe innovatie aan achterwielen'

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'Ferrari slaat slag met nieuwe innovatie aan achterwielen'

Het team van Ferrari lijkt een slag te hebben geslagen met een slimme truc met de achterwielen. Afgelopen weekend won Lewis Hamilton de Grand Prix van Barcelona, waar hij voor het eerst met de nieuw ontwikkelde achterwielen reed. Het lijkt er sterk op dat Ferrari op dit punt een slag heeft geslagen ten opzichte van de concurrentie.

Hamilton was afgelopen weekend de eerste coureur die dit jaar in de Grands Prix de overheersing van Mercedes wist te doorbreken. Op het circuit van Barcelona profiteerde hij van een goede strategie en wist hij zijn voorsprong op George Russell goed te controleren. Ferrari oogde het hele weekend snel, en het lijkt er dan ook op dat ze een stap hebben gezet.

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De FIA heeft voor dit jaar de regels omtrent de wielen en de velgen versoepeld. De teams kunnen hierdoor op zoek gaan naar innovaties die kunnen bijdragen aan het verbeteren van prestaties, en het lijkt er sterk op dat Ferrari dit heeft gedaan. Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com reed Ferrari in Barcelona voor het eerst met nieuwe velgen die ze in samenwerking met partner BBS Japan hebben ontwikkeld. Deze aangepaste achterwielen moesten ervoor zorgen dat de Ferrari-coureurs beter konden omgaan met de banden, en dat leek te lukken.

Wat heeft Ferrari bedacht?

De nieuwe achterwielen leveren Ferrari volgens het Italiaanse medium een groot voordeel op, waardoor ze de bandentemperatuur lager kunnen houden. Het medium wijst naar Mercedes, dat in Canada door de nieuwe wielen van OZ Racing de banden sneller op temperatuur kon brengen. Bij Ferrari zouden ze iets anders doen, want ze profiteren van de nieuwe velgen die de warmte die door het remsysteem wordt geproduceerd, weten te isoleren. Hierdoor voorkomen ze dat de hoge temperaturen op de velgen worden overgedragen aan de banden.

Ferrari heeft hard gewerkt om ervoor te zorgen dat alles op elkaar aansluit. Zo rijden de Ferrari-coureurs met nieuwe remtrommels, die het team een voordeel opleveren. Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com hebben ze een techniek ontwikkeld waarbij er ruimte is ontstaan in de remtrommels waardoor er koele lucht kan stromen tussen de twee koolstofwanden.

Ferrari jaagt op Mercedes

Ferrari is vooralsnog bezig met een aardig seizoen, en ze kunnen het spoor van koploper Mercedes inmiddels aardig volgen. Hamilton staat door zijn zege in Barcelona op 115 WK-punten, en staat tweede achter Andrea Kimi Antonelli, die al 156 punten heeft verzameld.

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F1 Nieuws Ferrari GP Barcelona 2026

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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