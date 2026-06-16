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Verstappen maakte Mercedes gek met bijzondere eisen

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Verstappen maakte Mercedes gek met bijzondere eisen

Renger van der Zande heeft een fraaie anekdote over de 24 uur van de Nürburgring-deelname van Max Verstappen gedeeld. Verstappen deed er alles aan om het beste uit zijn materiaal te halen, en volgens Van der Zande kreeg hij Mercedes 'over de zeik' met zijn eisen.

Verstappen schitterde vorige maand tijdens zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. Samen met Jules Gounon, Daniel Juncadella en Lucas Auer deelde hij een Mercedes-AMG GT3, en ze kwamen heel dichtbij de zege. Technische problemen gooiden uiteindelijk roet in het eten, maar Verstappen had zijn visitekaartje achtergelaten. Hij liet zien dat hij ook in een GT3-bolide bij de besten behoort, en veel mensen kunnen niet wachten op zijn volgende uitstapje.

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'Mercedes was helemaal over de zeik'

Endurance-coureur Renger van der Zande heeft mooie verhalen over Verstappen gehoord. In het programma Ziggo Race Café de Stamtafel vertelt hij wat een insider hem heeft verteld: "Ik sprak op Le Mans iemand die heel nauw betrokken is bij het GT3-programma van Max op de Nordschleife. Die persoon zei: 'Hij is een freak. Hij gaat tot het uiterste om echt het allerlaatste beetje uit de mensen, de technologie en zelfs de schokdempers te halen."

Die schokdempers zorgden volgens Van der Zande voor discussie: "Op een gegeven moment kwam Max aanzetten met een doos schokdempers die hij had gekregen van iemand die hij kent ergens in Frankrijk. Toen zei hij: 'Met deze schokdempers gaan we rijden'. Dus AMG daar helemaal over de zeik: 'Dit willen we niet, want we rijden standaard met, ik zeg maar wat, Bilstein.' Of in ieder geval met een Duits merk."

In de voetsporen van Jos

Van der Zande vindt dit geen vreemd verhaal, want Verstappens vader Jos wilde ook altijd het beste van het beste hebben: "Maar goed, hij is precies zoals zijn vader. Je kon Jos op de vrijdag van een kartweekend bellen en zeggen: 'In het zuiden van Italië hebben ze een carburateur liggen die een halve seconde sneller is.' Dan stapte Jos midden in de nacht in de auto om dat onderdeel op te halen. Zo is Max ook. Dat zit gewoon in de familie: overal het maximale uit halen."

Hoe ging het op Le Mans?

Van der Zande kwam afgelopen weekend in de 24 uur van Le Mans uit voor het team van DKR Engineering in de LMP2-klasse. Hij deelde daar zijn auto met Sebastian Alvarez en John Farano, en ze kwamen als 31ste over de streep. De race werd gewonnen door de Toyota van Nederlander Nyck de Vries, Kamui Kobayashi en Mike Conway.

Larry Perkins

Posts: 65.813

Verstappen maakt Mercedes ook al [i] jaaaaaren [/i] gek met bijzondere racekwaliteiten...

  • 2
  • 16 jun 2026 - 17:45
F1 Nieuws Max Verstappen Mercedes Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (10)

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  • Erwinnaar

    Posts: 5.731

    Ach ja, sommige zijn dan toch groter dan het team he, maar hij dwingt het af en levert.

    • + 0
    • 16 jun 2026 - 17:08
  • Cicero

    Posts: 1.664

    Iedereen zou een beetje als max willen zijn. Het is misschien dat niet iedereen zo is, maar dat is de andere kant van de medaille

    • + 0
    • 16 jun 2026 - 17:33
  • snailer

    Posts: 33.430

    Wie weet hebben die schokdempers er wel voor gezorgd dat de aandrijfstang er aan ging.

    • + 0
    • 16 jun 2026 - 17:38
    • Golf-GTI

      Posts: 1.812

      Wat een shocker!

      • + 2
      • 16 jun 2026 - 18:07
    • WickieDeViking

      Posts: 1.201

      Kun jij uit het artikel opmaken dat ze er ook daadwerkelijk mee hebben gereden?

      • + 0
      • 16 jun 2026 - 18:27
    • snailer

      Posts: 33.430

      Take it easy. Dit was gewoon een grapje. Want bij elke uitvalbeurt ligt het namelijk aan Verstappen.

      • + 1
      • 16 jun 2026 - 18:44
    • WickieDeViking

      Posts: 1.201

      Was me niet duidelijk dat je sarcastisch was.

      • + 0
      • 16 jun 2026 - 20:24
  • Larry Perkins

    Posts: 65.813

    Verstappen maakt Mercedes ook al jaaaaaren gek met bijzondere racekwaliteiten...

    • + 2
    • 16 jun 2026 - 17:45
  • Dreumeltje

    Posts: 34

    En daarom blijft hij bij Red Bull.
    Hij wil gewoon racen als er geen f1 weekend is, zoals de 24-uurs van Nürburgring of andere endurance race.
    Van Red Bull/Ford mag hij dat.
    Alleen van Mercedes/Ferrari of McLaren zou dat echt niet mogen.
    Daarom wil hij dit in het contract leggen.
    En als hij dit niet krijgt in het contract, blijft hij gewoon bij Red Bull/Ford
    Hij gaat echt niet alleen voor de F1 racen, Max wil meer plezier erbij hebben.

    • + 0
    • 16 jun 2026 - 18:58
  • StevenQ

    Posts: 10.539

    Volgend jaar neemt Max zijn eigen aandrijfassen mee

    Overigens op le Mans ook 2 Mercedessen die ineens bij een achterwiel begonnen te roken zonder dat de band of ophanging stuk was

    • + 0
    • 16 jun 2026 - 19:56

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Datum
Grand Prix
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Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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