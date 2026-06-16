Renger van der Zande heeft een fraaie anekdote over de 24 uur van de Nürburgring-deelname van Max Verstappen gedeeld. Verstappen deed er alles aan om het beste uit zijn materiaal te halen, en volgens Van der Zande kreeg hij Mercedes 'over de zeik' met zijn eisen.

Verstappen schitterde vorige maand tijdens zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. Samen met Jules Gounon, Daniel Juncadella en Lucas Auer deelde hij een Mercedes-AMG GT3, en ze kwamen heel dichtbij de zege. Technische problemen gooiden uiteindelijk roet in het eten, maar Verstappen had zijn visitekaartje achtergelaten. Hij liet zien dat hij ook in een GT3-bolide bij de besten behoort, en veel mensen kunnen niet wachten op zijn volgende uitstapje.

'Mercedes was helemaal over de zeik'

Endurance-coureur Renger van der Zande heeft mooie verhalen over Verstappen gehoord. In het programma Ziggo Race Café de Stamtafel vertelt hij wat een insider hem heeft verteld: "Ik sprak op Le Mans iemand die heel nauw betrokken is bij het GT3-programma van Max op de Nordschleife. Die persoon zei: 'Hij is een freak. Hij gaat tot het uiterste om echt het allerlaatste beetje uit de mensen, de technologie en zelfs de schokdempers te halen."

Die schokdempers zorgden volgens Van der Zande voor discussie: "Op een gegeven moment kwam Max aanzetten met een doos schokdempers die hij had gekregen van iemand die hij kent ergens in Frankrijk. Toen zei hij: 'Met deze schokdempers gaan we rijden'. Dus AMG daar helemaal over de zeik: 'Dit willen we niet, want we rijden standaard met, ik zeg maar wat, Bilstein.' Of in ieder geval met een Duits merk."

In de voetsporen van Jos

Van der Zande vindt dit geen vreemd verhaal, want Verstappens vader Jos wilde ook altijd het beste van het beste hebben: "Maar goed, hij is precies zoals zijn vader. Je kon Jos op de vrijdag van een kartweekend bellen en zeggen: 'In het zuiden van Italië hebben ze een carburateur liggen die een halve seconde sneller is.' Dan stapte Jos midden in de nacht in de auto om dat onderdeel op te halen. Zo is Max ook. Dat zit gewoon in de familie: overal het maximale uit halen."

Hoe ging het op Le Mans?

Van der Zande kwam afgelopen weekend in de 24 uur van Le Mans uit voor het team van DKR Engineering in de LMP2-klasse. Hij deelde daar zijn auto met Sebastian Alvarez en John Farano, en ze kwamen als 31ste over de streep. De race werd gewonnen door de Toyota van Nederlander Nyck de Vries, Kamui Kobayashi en Mike Conway.