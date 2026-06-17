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Red Bull heeft weinig bemoedigende woorden voor Verstappen na Barcelona

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Red Bull heeft weinig bemoedigende woorden voor Verstappen na Barcelona

Red Bull Racing heeft tijdens de Grand Prix van Barcelona een flinke tik gekregen. Teambaas Laurent Mekies erkent dat het raceweekend in Catalonië een pijnlijke confrontatie met de werkelijkheid was. Max Verstappen eindigde als vierde, maar kwam uiteindelijk ruim veertig seconden na winnaar Lewis Hamilton over de streep.

Verstappen liet na afloop al weten dat Red Bull harder moet werken om het gat met Mercedes, Ferrari en McLaren te dichten. Mekies sluit zich daarbij aan en benadrukt dat het team vooraf al rekening hield met een lastig weekend op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

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'We wisten dat Barcelona ons zou ontmaskeren'

"Deze race was een realiteitscheck voor ons", stelt Mekies. "Barcelona is een circuit met een lang recht stuk en veel snelle en middensnelle bochten. Op dit type banen komen onze tekortkomingen veel duidelijker aan het licht."

Toch ziet de Fransman ook positieve signalen. "Aan het begin van het seizoen kwamen we op dit soort circuits veel meer tekort. Nu praten we over drie à vier tienden ten opzichte van poleposition of de overwinning. Er is nog altijd een achterstand, zowel op motorisch als op chassisvlak, maar we zetten stappen."

Red Bull worstelt met zwakke starts

Naast het gebrek aan pure snelheid baart ook het startprobleem Red Bull zorgen. Isack Hadjar viel na een moeizame openingsfase terug buiten de top tien, terwijl Verstappen eerder in Monaco al een slechte start kende vanaf de eerste startrij.

"We hebben dit seizoen te vaak zwakke starts gekend", geeft Mekies toe. "Dat is een gevolg van het feit dat we als motorleverancier nog in een leerproces zitten. We beschikken over een sterke krachtbron, maar die functioneert binnen een heel klein werkvenster. Daardoor maken we het onszelf soms onnodig moeilijk."

Volgens de teambaas moet Red Bull de samenwerking tussen de motor- en chassisafdeling verder optimaliseren. "Er zijn nog veel zaken die we moeten verbeteren. Dat hoort bij het eerste jaar van deze samenwerking, maar we weten precies waar we winst kunnen boeken."

Ferrari412T1

Posts: 527

Hopelijk kijkt Max eens heel goed om zich heen naar andere teams die graag zijn diensten willen.

  • 1
  • 17 jun 2026 - 09:51
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing

Reacties (3)

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  • Mick34

    Posts: 1.307

    Er zit een ontwikkelingsstop op de motor gedurende het seizoen, maar mogen ze wel een update aan de motor doorvoeren bij de start van ieder seizoen? Of gaat daar die ADUO over?

    • + 0
    • 17 jun 2026 - 09:00
  • Ferrari412T1

    Posts: 527

    Hopelijk kijkt Max eens heel goed om zich heen naar andere teams die graag zijn diensten willen.

    • + 0
    • 17 jun 2026 - 09:51
  • Underkutter

    Posts: 623

    Een echte Bull hoort ook een zeer klein werkvenster te hebben, anders is er geen hol aan en zien we een herhaling van 2023 waarin ie alles won.

    • + 0
    • 17 jun 2026 - 10:05

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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