Red Bull Racing heeft tijdens de Grand Prix van Barcelona een flinke tik gekregen. Teambaas Laurent Mekies erkent dat het raceweekend in Catalonië een pijnlijke confrontatie met de werkelijkheid was. Max Verstappen eindigde als vierde, maar kwam uiteindelijk ruim veertig seconden na winnaar Lewis Hamilton over de streep.

Verstappen liet na afloop al weten dat Red Bull harder moet werken om het gat met Mercedes, Ferrari en McLaren te dichten. Mekies sluit zich daarbij aan en benadrukt dat het team vooraf al rekening hield met een lastig weekend op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

'We wisten dat Barcelona ons zou ontmaskeren'

"Deze race was een realiteitscheck voor ons", stelt Mekies. "Barcelona is een circuit met een lang recht stuk en veel snelle en middensnelle bochten. Op dit type banen komen onze tekortkomingen veel duidelijker aan het licht."

Toch ziet de Fransman ook positieve signalen. "Aan het begin van het seizoen kwamen we op dit soort circuits veel meer tekort. Nu praten we over drie à vier tienden ten opzichte van poleposition of de overwinning. Er is nog altijd een achterstand, zowel op motorisch als op chassisvlak, maar we zetten stappen."

Red Bull worstelt met zwakke starts

Naast het gebrek aan pure snelheid baart ook het startprobleem Red Bull zorgen. Isack Hadjar viel na een moeizame openingsfase terug buiten de top tien, terwijl Verstappen eerder in Monaco al een slechte start kende vanaf de eerste startrij.

"We hebben dit seizoen te vaak zwakke starts gekend", geeft Mekies toe. "Dat is een gevolg van het feit dat we als motorleverancier nog in een leerproces zitten. We beschikken over een sterke krachtbron, maar die functioneert binnen een heel klein werkvenster. Daardoor maken we het onszelf soms onnodig moeilijk."

Volgens de teambaas moet Red Bull de samenwerking tussen de motor- en chassisafdeling verder optimaliseren. "Er zijn nog veel zaken die we moeten verbeteren. Dat hoort bij het eerste jaar van deze samenwerking, maar we weten precies waar we winst kunnen boeken."