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Hadjar irriteert zich aan Red Bull-problemen: "Ben geen machine"

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Hadjar irriteert zich aan Red Bull-problemen: "Ben geen machine"

De problemen bij Red Bull beperken zich niet langer tot de prestaties op de baan. Ook de starts blijven een hardnekkig pijnpunt voor de renstal, en daar maakt Isack Hadjar zich na de Grand Prix van Barcelona openlijk zorgen over. De Fransman zag hoe hij na een sterke kwalificatie in enkele seconden een topresultaat uit handen gaf en dringt aan op snelle verbeteringen.

Red Bull kampt al sinds de start van het seizoen met wisselvallige starts. Zowel Max Verstappen als Hadjar verloren al meermaals kostbare posities zodra de lichten uitgingen. Waar concurrenten de voorbije weken duidelijke vooruitgang boekten, blijft de Oostenrijkse renstal zoeken naar oplossingen.

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Hadjar haalt uit naar ingewikkelde procedure

In Barcelona werd het probleem opnieuw pijnlijk zichtbaar. Hadjar vertrok vanaf de zesde plaats, vlak achter Verstappen, maar viel na een dramatische start terug naar de veertiende positie. Nog voor de eerste bocht was de Fransman al acht plaatsen kwijt. Ondanks een knappe remonte naar de zesde plaats sprak hij na afloop van een frustrerende middag.

"Zo kunnen we niet verder. Elke race lijkt hetzelfde verhaal te worden", klonk het bij Hadjar tegenover F1 TV. "Deze start was een complete nachtmerrie, maar eigenlijk worstelde ik er het hele weekend al mee. Dit is het belangrijkste punt waarop we moeten verbeteren. Andere teams zetten stappen vooruit, terwijl wij achteruit lijken te gaan. De procedure is gewoon te complex en het werkvenster is veel te klein."

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Ook tegenover de aanwezige media stak Hadjar zijn frustratie niet onder stoelen of banken. "Van alle proefstarts die we dit weekend hebben gedaan, was dit veruit de slechtste. En net die moest gebeuren op de grid. Ik liet de motor twee keer afslaan, terwijl me dat dit seizoen nog niet eerder was overkomen. We moeten hier dringend iets aan doen."

Volgens Hadjar vraagt de huidige werkwijze een onrealistische precisie van de coureurs. "Ik ben geen computer en ook geen machine. Je kunt niet verwachten dat alles tot op de kleinste fractie perfect verloopt."

 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Isack Hadjar Red Bull Racing

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Ferrari
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3
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4
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89
5
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Grand Prix
Circuit
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Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 85
  • Podiums 1
  • Grand Prix 31
  • Land FR
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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