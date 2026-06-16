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Red Bull plaatst openlijk vraagtekens bij FIA-besluit

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Red Bull plaatst openlijk vraagtekens bij FIA-besluit

Het team van Red Bull Racing blijft twijfelen aan de uitslag van het ADUO-programma van de FIA. Het lijkt erop dat de FIA Red Bull heeft aangewezen als de fabrikant met de beste verbrandingsmotor, maar daar twijfelt het team aan. Teambaas Laurent Mekies legt uit waarom ze de FIA hebben gevraagd de zaak opnieuw te bekijken.

Eigenlijk was het de bedoeling dat er na de Grand Prix van Monaco nieuws naar buiten zou komen over de uitslag van het ADUO-programma. De FIA heeft nog niets officieel naar buiten gebracht, maar al snel lekte uit dat Red Bull als beste uit de bus was gekomen. Dit zorgde voor verbazing, want op de baan is Red Bull zeker niet het snelste team. Bij Mercedes lijken ze de zaakjes beter op orde te hebben, maar ook daar kunnen ze nu dus profiteren van het ADUO-programma.

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Waarom twijfelt Red Bull?

Bij Red Bull hebben ze dan ook vragen gesteld aan de FIA. In Barcelona werd teambaas Laurent Mekies door de internationale media gevraagd naar de zaak: "We zijn helemaal oké met het feit dat de regels voorstellen dat de rangorde wordt bepaald op basis van de ICE. Daar zijn we echt helemaal oké mee, daar zijn we allemaal al mee akkoord gegaan. We denken ook niet dat dat het probleem is."

Wat is dan de beweegreden van Red Bull? "We willen vooral een diepgaander gesprek omdat we niet maar één set data zien waar naar gekeken wordt, die aantoont dat wij een voordeel zouden hebben ten opzichte van onze vrienden van Mercedes."

Die data zorgen volgens Mekies voor veel vragen: "Je hebt echt heel veel duidelijkheid en vertrouwen nodig in de manier waarop de sterkte van de verbrandingsmotor nu wordt gemeten, om te kunnen garanderen dat het sterkste team ook echt als het sterkste team wordt aangewezen, en niet een team dat juist jaagt op het sterkste team."

Punt duidelijk maken

Mekies probeert zijn punt duidelijk te maken: "Vooral als je kijkt naar relatieve performance-variaties per circuit, zie je dat het perfect consistent is met de sensitiviteit van de ICE."

"Als je bijvoorbeeld naar Canada gaat, waar de ICE een grotere rol speelt, dan kwalificeren we ons rond de zesde plek. In Monaco, waar de rol van de ICE kleiner is, zitten we vervolgens maar vier honderdsten van de pole vandaan, terwijl we in Barcelona, waar de rol weer groter is, we weer op de zesde plaats staan."

'Hoe kunnen ze stellen dat we consistent beter zijn?'

Red Bull begint dan ook te twijfelen aan het besluit van de FIA, zo laat Mekies doorschemeren: "We zien niet maar één dataset waar wij hoger ingeschat worden dan de concurrentie, laat staan dat we dan kunnen stellen dat wij consistent beter zijn."

misstappen

Posts: 3.584

je hebt leugens en statistieken, beiden zijn eigenlijk idem..
bijv: 20% van de ongevallen in het verkeer komt doordat er alcohol in het spel is..., maw zuipen jongens, 80% van de ongelukken gebeuren door nuchtere bestuurder..

  • 3
  • 16 jun 2026 - 09:44
F1 Nieuws Laurent Mekies Red Bull Racing GP Barcelona 2026

Reacties (14)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.444

    Zal Max dan toch meer uit het blok halen dan wat erin zit?
    We lachen er weleens mee, maar wat als het toch waar blijkt te zijn.

    Het schijnt alleen bij het blok van Max te zijn.
    Bij Hadjar is het niet gebleken volgens de meet-testen.

    • + 1
    • 16 jun 2026 - 09:41
  • misstappen

    Posts: 3.584

    je hebt leugens en statistieken, beiden zijn eigenlijk idem..
    bijv: 20% van de ongevallen in het verkeer komt doordat er alcohol in het spel is..., maw zuipen jongens, 80% van de ongelukken gebeuren door nuchtere bestuurder..

    • + 3
    • 16 jun 2026 - 09:44
    • AUDI_F1

      Posts: 3.891

      Dit zijn wel de echte schoolvoorbeelden. Maar er zal toch echt wel gemeten zijn. Maar denk wel dat Mercedes en Ferrari een trucje hebben uitgehaald (bv met net iets minder vermogen te rijden en daardoor straks hun echte ware gezicht te kunnen laten zien.
      RBR zal flink aan hun auto moeten werken (Waché dus). Als Hadjar 0,1 seconde van Verstappen zit dan rijden ze bijde tegen het kunnen van de auto aan (uitspraak van Mol). En als je dan op P5 staat is die niet de beste auto.

      • + 0
      • 16 jun 2026 - 09:59
    • misstappen

      Posts: 3.584

      dank je audi_f1.., ik heb ook op school gezeten.. ooit in de vorige eeuw.

      • + 0
      • 16 jun 2026 - 10:05
    • NicoS

      Posts: 20.862

      Dan mag ik hopen dat jou statistiek hierboven niet serieus bedoeld is @misstappen, anders twijfel ik of je echt wel op school hebt gezeten….;)

      • + 2
      • 16 jun 2026 - 10:23
    • Kampsie

      Posts: 1.683

      @Nico. Het is "jouw statistiek".😋

      • + 0
      • 16 jun 2026 - 10:36
    • snailer

      Posts: 33.413

      Je zou gewoon eens op gp-tempo moeten kijken. Kan je zelf zien welk team de meeste power heeft bij het uit de bochten rijden.

      De nadruk ligt op de ice met die beperkingen, maar de complete train zorgt voor de tractie.

      Zelf vermoed ik dat Wolff weer eens de politiek ronde de motorregels ijzersterk speelt. Waarschijnlijk ondersteund door 4 andere Mercedes aangedreven teams.

      • + 0
      • 16 jun 2026 - 10:40
    • NicoS

      Posts: 20.862

      @snailer,
      Dat hoeft niet per direct iets te maken hebben met de motor, als je de grip op de achterwielen niet hebt, kun je je vermogen niet zo snel kwijt. Misschien heeft Mercedes meer grip op de achteras waardoor ze dat beter kunnen. Er zijn meer factoren dan alleen pk’s die dat bepalen.

      • + 2
      • 16 jun 2026 - 11:13
    • snailer

      Posts: 33.413

      Ik heb de data uitdentreure vergeleken, NicoS.

      Het is tractie op basis van power geweest. Heb ondertussen vaak genoeg naar data gekeken. Bijvoorbeeld Hamilton kwam gewoon met hogere snelheid de bochten uit. Hogere revs ondersteund door hybride bij Russell en bij Antonelli. Was precies zo in Monaco. De power van de Mercedes was zelfs indrukwekkend aangezien ze niet door de bochten kwamen in vergelijking met de meeste top rijders.

      • + 0
      • 16 jun 2026 - 11:36
    • NicoS

      Posts: 20.862

      De data zegt niet waarom, dat is wat ik ermee bedoel….

      • + 1
      • 16 jun 2026 - 11:56
  • Tra893SDk

    Posts: 98

    Moet de titel niet zijn dat hij daar weg moet mits er plek is bij Mercedes?

    Want dat het go-to verhaal. Wat als hij bij Alpine kan tekenen? Ik noem maar wat. Een team met een Mercedesmotor en het potentieel om veel meer te zijn dan het nu is. Zelfde met Aston Martin.

    En wil je als fan werkelijk dat een Russell gedropt gaat worden?

    Eerst waren er ook verhalen over Aston Martin maar nu dat geen goed presterend team is zijn deze verhalen ook verstomd. Dit geeft m.i. ook het opportunisme aan achter dit soort meningen. Want ook AM heeft nog steeds het potentieel.

    Het is duidelijk dat men het gespreide bedje wil voor Verstappen en dat is alleen Mercedes. Maar RBR is oom een enorm team met een motor die heus wel voor elkaar komt op termijn (als ze nu al een van de snelsten zijn zegt dat wat over hun vermogen zich te ontwikkelen, de aanname dat dit niet kan is nergens op gebaseerd). Dus het is een prima plek om te zitten.

    En je weet dat bij RBR hij zijn team heeft en niet de concurrentie heeft van een andere topper.

    • + 1
    • 16 jun 2026 - 10:37
    • NicoS

      Posts: 20.862

      Wie zegt dat Hadjar geen topper is?
      Tijd zal het leren, misschien is hij wel sneller dan sommige “toppers”…..

      • + 2
      • 16 jun 2026 - 11:16
  • gridiron

    Posts: 3.521

    Er gaat geen enkele fabrikant toegeven of bewijzen dat ze de beste motor van het veld hebben, daar en tegen gaan ze wel allemaal de concurrentie beschuldingen (met uitzondering van een GP2 leverancier)

    • + 0
    • 16 jun 2026 - 12:10
  • ADN

    Posts: 403

    Wat ik ook ergens wel eens heb gelezen is dat Red Bull misschien wel het meeste vermogen genereert, maar de driveability van de Mercedes veel beter is en dat daardoor Mercedes toch eigenlijk een een betere motor heeft. Als je je vermogen niet kwijt kunt bij bv uitaccellereren, dan heb je er niet zo veel aan.

    • + 1
    • 16 jun 2026 - 12:20

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

FR Laurent Mekies -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land FR
  • Geb. datum 28 apr 1977 (49)
  • Geb. plaats Tours, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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