Het team van Red Bull Racing blijft twijfelen aan de uitslag van het ADUO-programma van de FIA. Het lijkt erop dat de FIA Red Bull heeft aangewezen als de fabrikant met de beste verbrandingsmotor, maar daar twijfelt het team aan. Teambaas Laurent Mekies legt uit waarom ze de FIA hebben gevraagd de zaak opnieuw te bekijken.

Eigenlijk was het de bedoeling dat er na de Grand Prix van Monaco nieuws naar buiten zou komen over de uitslag van het ADUO-programma. De FIA heeft nog niets officieel naar buiten gebracht, maar al snel lekte uit dat Red Bull als beste uit de bus was gekomen. Dit zorgde voor verbazing, want op de baan is Red Bull zeker niet het snelste team. Bij Mercedes lijken ze de zaakjes beter op orde te hebben, maar ook daar kunnen ze nu dus profiteren van het ADUO-programma.

Waarom twijfelt Red Bull?

Bij Red Bull hebben ze dan ook vragen gesteld aan de FIA. In Barcelona werd teambaas Laurent Mekies door de internationale media gevraagd naar de zaak: "We zijn helemaal oké met het feit dat de regels voorstellen dat de rangorde wordt bepaald op basis van de ICE. Daar zijn we echt helemaal oké mee, daar zijn we allemaal al mee akkoord gegaan. We denken ook niet dat dat het probleem is."

Wat is dan de beweegreden van Red Bull? "We willen vooral een diepgaander gesprek omdat we niet maar één set data zien waar naar gekeken wordt, die aantoont dat wij een voordeel zouden hebben ten opzichte van onze vrienden van Mercedes."

Die data zorgen volgens Mekies voor veel vragen: "Je hebt echt heel veel duidelijkheid en vertrouwen nodig in de manier waarop de sterkte van de verbrandingsmotor nu wordt gemeten, om te kunnen garanderen dat het sterkste team ook echt als het sterkste team wordt aangewezen, en niet een team dat juist jaagt op het sterkste team."

Punt duidelijk maken

Mekies probeert zijn punt duidelijk te maken: "Vooral als je kijkt naar relatieve performance-variaties per circuit, zie je dat het perfect consistent is met de sensitiviteit van de ICE."

"Als je bijvoorbeeld naar Canada gaat, waar de ICE een grotere rol speelt, dan kwalificeren we ons rond de zesde plek. In Monaco, waar de rol van de ICE kleiner is, zitten we vervolgens maar vier honderdsten van de pole vandaan, terwijl we in Barcelona, waar de rol weer groter is, we weer op de zesde plaats staan."

'Hoe kunnen ze stellen dat we consistent beter zijn?'

Red Bull begint dan ook te twijfelen aan het besluit van de FIA, zo laat Mekies doorschemeren: "We zien niet maar één dataset waar wij hoger ingeschat worden dan de concurrentie, laat staan dat we dan kunnen stellen dat wij consistent beter zijn."