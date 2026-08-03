user icon
icon

Verstappen trots op Zandvoort: "Pakt niemand van ons af!"

<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen trots op Zandvoort: "Pakt niemand van ons af!"

Max Verstappen koestert het feit dat de Formule 1, mede dankzij hem, is teruggekeerd op het circuit van Zandvoort. Later deze maand wordt de laatste editie van de Dutch Grand Prix verreden, en daar wil men een groot feestje van maken. Verstappen is trots op wat hij heeft bereikt, en stelt dat niemand dit meer van hem afpakt.

De Formule 1 keerde in 2021 terug op het historische circuit in de Noord-Hollandse duinen. De organisatie maakte er een groot feest van, en ze ontvingen veel complimenten. De races waren in de afgelopen jaren zeker niet saai, en Verstappen liet de fans in de eerste drie edities van de teruggekeerde race juichen. Voor hem is het een zeer bijzondere race, en hij kijkt dan ook met een goed gevoel terug op deze races.

Meer over Max Verstappen Verstappen vertrekt plots naar Portugal

Verstappen vertrekt plots naar Portugal

1 aug
 'Red Bull doet Verstappen nieuwe contractaanbieding'

'Red Bull doet Verstappen nieuwe contractaanbieding'

27 jul

Hoe heeft Verstappen deze races beleefd?

In de nieuwe documentaire 'Dutch GP: Tegen alle verwachtingen in' van Viaplay, kijkt Verstappen terug op de avonturen in Zandvoort. Hij heeft er een zeer goed gevoel over: "Ik vind het gewoon heel erg mooi wat er is gebeurd, dat ik er natuurlijk onderdeel van uit heb mogen maken en dat we er uiteindelijk toch een paar van mochten winnen. Die pakt echt helemaal niemand meer van ons af!"

'Dat is mooi meegenomen'

Verstappen heeft verder mooie woorden over voor de organisatie van de race. De viervoudig wereldkampioen is zeer trots, maar begrijpt ook dat de organisatie er zelf voor heeft gekozen om te stoppen met het project: "Ik snap de beweegredenen erachter natuurlijk ook wel, en uiteindelijk... We hebben daar een aantal zeer mooie jaren beleefd, niemand had dit ooit verwacht. Ik denk dat veel Grands Prix hiervan hebben geleerd, en dat ze dingen aan het aanpassen zijn met de beleving van een raceweekend. Dat is alleen maar mooi meegenomen."

Verstappen werd in de afgelopen twee jaar verslagen op zijn thuiscircuit in Zandvoort. McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri waren hem in de afgelopen edities te slim af, maar Verstappen mocht wel elke keer het podium betreden.

Damon Hill

Posts: 19.849

Nooit gedacht (zeker toen Max nog niet meereed) dat de F1 ooit terug zou keren naar Zandvoort. Toch is het gelukt en wat hebben ze er iets moois van gemaakt. Eerlijk is eerlijk, het waren gewoon leuke races en ook vanuit onboard beelden is het toch wel een hele gave baan om op te rijden. Hopelijk... [Lees verder]

  • 4
  • 3 aug 2026 - 10:16
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Nederland 2026

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Damon Hill

    Posts: 19.849

    Nooit gedacht (zeker toen Max nog niet meereed) dat de F1 ooit terug zou keren naar Zandvoort. Toch is het gelukt en wat hebben ze er iets moois van gemaakt. Eerlijk is eerlijk, het waren gewoon leuke races en ook vanuit onboard beelden is het toch wel een hele gave baan om op te rijden. Hopelijk kan Verstappen nog één keer iets moois halen uit die nukkige Red Bull.

    • + 4
    • 3 aug 2026 - 10:16
    • NicoS

      Posts: 21.112

      Ze hebben zeker iets geweldigs neergezet daar in Zandvoort, daar mag men best heel trots op zijn.
      De negatieve verhalen vooraf dat het allemaal niet mogelijk was, en dat het een chaos zou worden om er te komen, waren ruim aanwezig, maar je ziet, waar een wil is is een weg……, en vooral een goede organisatie…..
      Uiteraard zijn er nog steeds vele negatieve mensen die het allemaal niks vinden, maar dat is vooral de kift, deze mensen gunnen anderen geen succes of plezier, het zij zo, dat soort mensen heb je altijd.
      Natuurlijk was het nooit gebeurd zonder het succes van Max, dat is een feit, maar Zandvoort heeft weer een aantal jaar op de kalender gestaan, en dat had niemand ooit verwacht.

      • + 0
      • 3 aug 2026 - 13:35

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar