Max Verstappen koestert het feit dat de Formule 1, mede dankzij hem, is teruggekeerd op het circuit van Zandvoort. Later deze maand wordt de laatste editie van de Dutch Grand Prix verreden, en daar wil men een groot feestje van maken. Verstappen is trots op wat hij heeft bereikt, en stelt dat niemand dit meer van hem afpakt.

De Formule 1 keerde in 2021 terug op het historische circuit in de Noord-Hollandse duinen. De organisatie maakte er een groot feest van, en ze ontvingen veel complimenten. De races waren in de afgelopen jaren zeker niet saai, en Verstappen liet de fans in de eerste drie edities van de teruggekeerde race juichen. Voor hem is het een zeer bijzondere race, en hij kijkt dan ook met een goed gevoel terug op deze races.

Hoe heeft Verstappen deze races beleefd?

In de nieuwe documentaire 'Dutch GP: Tegen alle verwachtingen in' van Viaplay, kijkt Verstappen terug op de avonturen in Zandvoort. Hij heeft er een zeer goed gevoel over: "Ik vind het gewoon heel erg mooi wat er is gebeurd, dat ik er natuurlijk onderdeel van uit heb mogen maken en dat we er uiteindelijk toch een paar van mochten winnen. Die pakt echt helemaal niemand meer van ons af!"

'Dat is mooi meegenomen'

Verstappen heeft verder mooie woorden over voor de organisatie van de race. De viervoudig wereldkampioen is zeer trots, maar begrijpt ook dat de organisatie er zelf voor heeft gekozen om te stoppen met het project: "Ik snap de beweegredenen erachter natuurlijk ook wel, en uiteindelijk... We hebben daar een aantal zeer mooie jaren beleefd, niemand had dit ooit verwacht. Ik denk dat veel Grands Prix hiervan hebben geleerd, en dat ze dingen aan het aanpassen zijn met de beleving van een raceweekend. Dat is alleen maar mooi meegenomen."

Verstappen werd in de afgelopen twee jaar verslagen op zijn thuiscircuit in Zandvoort. McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri waren hem in de afgelopen edities te slim af, maar Verstappen mocht wel elke keer het podium betreden.