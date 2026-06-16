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Sainz laat zich uit over Hamilton: "Regelwijziging heeft hem gered"

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Sainz laat zich uit over Hamilton: "Regelwijziging heeft hem gered"

Carlos Sainz heeft na de Grand Prix van Barcelona tekst en uitleg gegeven bij de heropleving van Lewis Hamilton. De Spanjaard zag zijn voormalige teamgenoot bij Ferrari zondag zijn eerste overwinning in het rood boeken en denkt te weten waarom de zevenvoudig wereldkampioen plots weer op zijn oude niveau presteert.

Hamilton maakte in Barcelona een einde aan een droogte van ruim een jaar voor Ferrari. De Italiaanse renstal won voor het laatst in 2024, toen Sainz de Grand Prix van Mexico op zijn naam schreef. Volgens de huidige Williams-coureur is de opleving van Hamilton vooral te verklaren door de eigenschappen van de huidige Ferrari.

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Sainz: 'Hamilton heeft auto gevonden die bij hem past'

Sainz benadrukt dat de verschillen in de Formule 1 vaak kleiner zijn dan gedacht en dat het succes van een coureur sterk afhankelijk is van de auto waarin hij rijdt.

"In deze sport bestaan geen geheimen. Alle coureurs hebben een extreem hoog niveau, maar iedere rijder heeft zijn eigen stijl en voorkeuren", legde Sainz uit aan Marca. "Soms stap je in een auto die perfect bij je past, soms niet. De kunst is om je zo snel mogelijk aan te passen."

De Spanjaard spreekt uit ervaring. Ook hij had in het verleden moeite om zich aan te passen aan een wagen die niet aansloot bij zijn rijstijl.

"Dat heb ik zelf meegemaakt. In 2022 reed ik met een auto waar ik me totaal niet prettig bij voelde, maar uiteindelijk ben ik me gaan aanpassen. Daardoor bereikte ik in 2023 en 2024 weer mijn beste niveau", aldus Sainz.

Regelwijziging helpt Hamilton, zorgen voor Sainz

Volgens Sainz heeft Hamilton geprofiteerd van de technische veranderingen voor het seizoen 2026. De huidige generatie auto's sluit volgens hem beter aan bij de agressieve remstijl van de Brit.

"Je carrière wordt vaak bepaald door de auto die je krijgt. Zit je jarenlang in een wagen die niet bij je past, dan lijkt het alsof je het verleerd bent", stelde Sainz. "Maar zodra alles samenvalt, lijk je plots weer onverslaanbaar. Lewis verdient veel lof voor de manier waarop hij deze situatie heeft omgedraaid."

De Spanjaard denkt zelfs dat de nieuwe reglementen een belangrijke rol spelen in de wederopstanding van Hamilton. "Met de auto van vorig jaar hadden we deze Lewis waarschijnlijk niet gezien", klinkt het.

Voor Sainz zelf verliep de thuisrace opnieuw teleurstellend. De Williams-coureur bleef voor de tweede race op rij zonder punten en vreest dat er nog meer lastige weekends aankomen.

"Ik haal momenteel het maximale uit de auto die ik heb, maar dat zie je niet altijd terug in de resultaten", besloot Sainz. "De komende races worden moeilijk en we staan nog ver van waar we willen zijn. Zelfs als we het overgewicht van de auto oplossen, zitten we nog niet op het niveau waarop we hadden gehoopt."

snailer

Posts: 33.430

Hij laat in ieder geval zien dat hij Ferrari stuurt.

Dit is wat ik jaren lang niet heb gezien bij Ferrari:
- Gooit die loser van een race engineer er uit. Leclerc heeft daar jaren over gedaan en nog steeds loopt het niet tussen leclerc en zijn race engineer. En nu al lijkt er synergie te zijn t... [Lees verder]

  • 2
  • 16 jun 2026 - 20:23
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Carlos Sainz Jr Ferrari Williams

Reacties (4)

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  • Robin

    Posts: 3.261

    Het woord wederopstanding wordt veel te veel gebruikt..
    pas als hij dit doortrekt en het hele seizoen dat niveau vasthoudt kun je daarvan spreken imo.
    Dat hij op 41 jarige leeftijd nog serieus kan racen is wel bevestigd.

    • + 0
    • 16 jun 2026 - 19:10
    • snailer

      Posts: 33.430

      Hij laat in ieder geval zien dat hij Ferrari stuurt.

      Dit is wat ik jaren lang niet heb gezien bij Ferrari:
      - Gooit die loser van een race engineer er uit. Leclerc heeft daar jaren over gedaan en nog steeds loopt het niet tussen leclerc en zijn race engineer. En nu al lijkt er synergie te zijn tussen Hamilton en zijn nieuwe engineer.
      - Besluit buiten de box te denken. Gaat niet in de sim voor Miami, maar volgens berichten wel na Miami om data te vergelijken met zijn team. Mogelijk liet hij de sim tester het werk doen op de sim, maar er werd flink geanalyseerd om te kijken hoe de sim data paste bij de werkelijkheid.
      - Hamilton wil nieuwe remmen. En op een moeilijke baan als Canada gaat hij er gewoon voor. Leclerc besluit zeer conservatief te zijn en durft de nieuwe remmen niet aan. Ik ben van mening dat dit de grootste bijdrage heeft gegeven aan het terugvinden van zijn vertrouwde late brake stijl.
      - Strategie. Jaren lang zie ik Lecler zeer conservatief zo min mogelijk stops maken. Keer op keer mislukt deze tactiek volledig. Goed 1 keer werkte het op Monza dacht ik in... welk jaar ook al weer? Als de engineer een extra stop voorstelt: NO! Hamilton in Spanje. Hij kiest voor een aanvallende tactiek. Rijdt kzichzelf in de positie dat hij voordeel heeft met de VSC. Hij neemt de leiding, houdt betere banden over en wint op de authentieke wijze de race.

      Dit moet ervaren worden als een cultuurschok bij Ferrari. Hoe lang is het geleden dat ze daar nog ouderwets in de aanval trokken?
      Mogelijk, ik zeg het voorzichtig, is Leclerc in de basis nu net een tandje sneller, hoewel ik nog steeds denk dat hij nooit de snelheid van Verstappen heeft gehad, hooguit in individuele races, en ook niet als die van Hamilton in de hoogtijdagen.
      Maar hij heeft al die jaren Ferrari niet vooruit gebracht.

      Mogelijk moet ik wel mijn woorden terugnemen over Elkann. En mogelijk zocht hij iemand die Ferrari wel vooruit kon brengen. Verstappen onberieikbaar. Dan Hamilton. En tot nu lijkt het tewerken. Ferrari is on the move.

      Of 'we blijven opstijgen' blijft moet inderdaad blijken. Maar geniet van je favoriet zolang het duurt zou ik zeggen

      • + 2
      • 16 jun 2026 - 20:23
  • Tra893SDk

    Posts: 100

    Het is allemaal wel erg opportunistisch. Een 2e en 1e plek en hop sommigen praten zelfs over het aanvallen van het kampioenschap.

    Laten we eerst maar eens zien hie snel Hamilton en Ferrari werkelijk zijn.

    Sainz en Hamilton waren overigens nooit teamgenoten. Hamilton verving Sainz juist.

    Hamiltonnqas verder inderdaad nooit liefhebber van het corrigeren concept auto's maar we zagen in 2023 dat hij prima met dat type auto overweg kan als deze een beetje naar zijn zin ontworpen is.

    • + 0
    • 16 jun 2026 - 19:14
  • AUDI_F1

    Posts: 3.893

    Hamilton kon moeilijk overweg met auto's die gebruik maken van Ground-effect.
    Dus de regel wijziging werkt zeker in zijn voordeel, en dat zie je dan ook aan zijn resultaten.

    • + 0
    • 16 jun 2026 - 20:30

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Red Bull Racing
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Datum
Grand Prix
Circuit
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Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.648
  • Podiums 136
  • Grand Prix 239
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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