Carlos Sainz heeft na de Grand Prix van Barcelona tekst en uitleg gegeven bij de heropleving van Lewis Hamilton. De Spanjaard zag zijn voormalige teamgenoot bij Ferrari zondag zijn eerste overwinning in het rood boeken en denkt te weten waarom de zevenvoudig wereldkampioen plots weer op zijn oude niveau presteert.

Hamilton maakte in Barcelona een einde aan een droogte van ruim een jaar voor Ferrari. De Italiaanse renstal won voor het laatst in 2024, toen Sainz de Grand Prix van Mexico op zijn naam schreef. Volgens de huidige Williams-coureur is de opleving van Hamilton vooral te verklaren door de eigenschappen van de huidige Ferrari.

Sainz: 'Hamilton heeft auto gevonden die bij hem past'

Sainz benadrukt dat de verschillen in de Formule 1 vaak kleiner zijn dan gedacht en dat het succes van een coureur sterk afhankelijk is van de auto waarin hij rijdt.

"In deze sport bestaan geen geheimen. Alle coureurs hebben een extreem hoog niveau, maar iedere rijder heeft zijn eigen stijl en voorkeuren", legde Sainz uit aan Marca. "Soms stap je in een auto die perfect bij je past, soms niet. De kunst is om je zo snel mogelijk aan te passen."

De Spanjaard spreekt uit ervaring. Ook hij had in het verleden moeite om zich aan te passen aan een wagen die niet aansloot bij zijn rijstijl.

"Dat heb ik zelf meegemaakt. In 2022 reed ik met een auto waar ik me totaal niet prettig bij voelde, maar uiteindelijk ben ik me gaan aanpassen. Daardoor bereikte ik in 2023 en 2024 weer mijn beste niveau", aldus Sainz.

Regelwijziging helpt Hamilton, zorgen voor Sainz

Volgens Sainz heeft Hamilton geprofiteerd van de technische veranderingen voor het seizoen 2026. De huidige generatie auto's sluit volgens hem beter aan bij de agressieve remstijl van de Brit.

"Je carrière wordt vaak bepaald door de auto die je krijgt. Zit je jarenlang in een wagen die niet bij je past, dan lijkt het alsof je het verleerd bent", stelde Sainz. "Maar zodra alles samenvalt, lijk je plots weer onverslaanbaar. Lewis verdient veel lof voor de manier waarop hij deze situatie heeft omgedraaid."

De Spanjaard denkt zelfs dat de nieuwe reglementen een belangrijke rol spelen in de wederopstanding van Hamilton. "Met de auto van vorig jaar hadden we deze Lewis waarschijnlijk niet gezien", klinkt het.

Voor Sainz zelf verliep de thuisrace opnieuw teleurstellend. De Williams-coureur bleef voor de tweede race op rij zonder punten en vreest dat er nog meer lastige weekends aankomen.

"Ik haal momenteel het maximale uit de auto die ik heb, maar dat zie je niet altijd terug in de resultaten", besloot Sainz. "De komende races worden moeilijk en we staan nog ver van waar we willen zijn. Zelfs als we het overgewicht van de auto oplossen, zitten we nog niet op het niveau waarop we hadden gehoopt."