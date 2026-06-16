Lewis Hamilton heeft na zijn eerste Grand Prix-zege voor Ferrari een openhartig inkijkje gegeven in de moeilijke periode die aan zijn succes voorafging. De zevenvoudig wereldkampioen, die in Barcelona zijn eerste overwinning in het rood boekte, geeft toe dat de kritiek van de afgelopen seizoenen hem niet onberoerd liet. Toch weigerde de Brit te twijfelen aan zichzelf.

Hamilton bezorgde Ferrari zondag op het Circuit de Barcelona-Catalunya de eerste overwinning van het seizoen. De Brit hield de concurrentie achter zich en profiteerde optimaal van de sterke vorm van de Italiaanse renstal, die met een succesvol updatepakket een flinke stap voorwaarts heeft gezet.

Hamilton blikt terug op moeilijke periode

De overstap van Mercedes naar Ferrari ging gepaard met hoge verwachtingen, maar ook met de nodige scepsis. De voorbije jaren kreeg Hamilton geregeld kritiek te verwerken, zeker na zijn moeizame laatste periode bij Mercedes en zijn wisselvallige start bij Ferrari.

Na zijn zege in Barcelona gaf de Brit toe dat die negatieve geluiden soms harder binnenkwamen dan hij wilde toegeven. "Ik ben ook maar een mens. Natuurlijk zijn er momenten geweest waarop de kritiek me raakte en diep binnendrong", vertelde Hamilton. "Maar op een bepaald moment heb ik afstand genomen van alle ruis en me opnieuw omringd met de mensen die me al mijn hele leven steunen."

Volgens Hamilton speelde zijn familie en vrienden een cruciale rol in zijn mentale ommekeer. De Brit koos er bewust voor om zich af te sluiten van sociale media en zich volledig te focussen op zijn terugkeer naar de top.

Ferrari-zege bekroont mentale reset

Vanaf de kerstperiode zette Hamilton alles op alles om opnieuw zijn beste niveau te halen. De Ferrari-coureur spreekt zelfs van de zwaarste trainingsperiode uit zijn carrière, nadat hij vorig seizoen maandenlang met een blessure kampte.

"Ik heb mezelf één ding voorgehouden: nooit aan jezelf twijfelen en altijd blijven geloven in je eigen kwaliteiten", aldus Hamilton. "Ik heb mijn mindset volledig heropgebouwd om terug te keren naar het niveau waarop ik weet dat ik kan presteren."

Dat harde werk werd in Barcelona beloond met een emotionele overwinning. Voor Hamilton betekende de triomf niet alleen zijn eerste zege voor Ferrari, maar ook het bewijs dat hij nog altijd thuishoort aan de absolute top van de Formule 1.

"Het gevoel om bovenaan het podium te staan in de kleuren van Ferrari is bijzonder. Ik denk dat ik vannacht gewoon in mijn rode teamshirt ga slapen", besloot een zichtbaar geëmotioneerde Hamilton.