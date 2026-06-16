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Hamilton had het zwaar bij Ferrari: "Ben ook maar een mens"

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Hamilton had het zwaar bij Ferrari: "Ben ook maar een mens"

Lewis Hamilton heeft na zijn eerste Grand Prix-zege voor Ferrari een openhartig inkijkje gegeven in de moeilijke periode die aan zijn succes voorafging. De zevenvoudig wereldkampioen, die in Barcelona zijn eerste overwinning in het rood boekte, geeft toe dat de kritiek van de afgelopen seizoenen hem niet onberoerd liet. Toch weigerde de Brit te twijfelen aan zichzelf.

Hamilton bezorgde Ferrari zondag op het Circuit de Barcelona-Catalunya de eerste overwinning van het seizoen. De Brit hield de concurrentie achter zich en profiteerde optimaal van de sterke vorm van de Italiaanse renstal, die met een succesvol updatepakket een flinke stap voorwaarts heeft gezet.

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Hamilton blikt terug op moeilijke periode

De overstap van Mercedes naar Ferrari ging gepaard met hoge verwachtingen, maar ook met de nodige scepsis. De voorbije jaren kreeg Hamilton geregeld kritiek te verwerken, zeker na zijn moeizame laatste periode bij Mercedes en zijn wisselvallige start bij Ferrari.

Na zijn zege in Barcelona gaf de Brit toe dat die negatieve geluiden soms harder binnenkwamen dan hij wilde toegeven. "Ik ben ook maar een mens. Natuurlijk zijn er momenten geweest waarop de kritiek me raakte en diep binnendrong", vertelde Hamilton. "Maar op een bepaald moment heb ik afstand genomen van alle ruis en me opnieuw omringd met de mensen die me al mijn hele leven steunen."

Volgens Hamilton speelde zijn familie en vrienden een cruciale rol in zijn mentale ommekeer. De Brit koos er bewust voor om zich af te sluiten van sociale media en zich volledig te focussen op zijn terugkeer naar de top.

Ferrari-zege bekroont mentale reset

Vanaf de kerstperiode zette Hamilton alles op alles om opnieuw zijn beste niveau te halen. De Ferrari-coureur spreekt zelfs van de zwaarste trainingsperiode uit zijn carrière, nadat hij vorig seizoen maandenlang met een blessure kampte.

"Ik heb mezelf één ding voorgehouden: nooit aan jezelf twijfelen en altijd blijven geloven in je eigen kwaliteiten", aldus Hamilton. "Ik heb mijn mindset volledig heropgebouwd om terug te keren naar het niveau waarop ik weet dat ik kan presteren."

Dat harde werk werd in Barcelona beloond met een emotionele overwinning. Voor Hamilton betekende de triomf niet alleen zijn eerste zege voor Ferrari, maar ook het bewijs dat hij nog altijd thuishoort aan de absolute top van de Formule 1.

"Het gevoel om bovenaan het podium te staan in de kleuren van Ferrari is bijzonder. Ik denk dat ik vannacht gewoon in mijn rode teamshirt ga slapen", besloot een zichtbaar geëmotioneerde Hamilton.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari GP Barcelona 2026

Reacties (7)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.443

    In tegenstelling tot Kim is Lewis wel 'n mens.
    Kim is meer zo'n gummiepop met al dat rubber en siliconen...

    • + 0
    • 16 jun 2026 - 09:13
    • The Wolf

      Posts: 1.025

      Met de siliconen die Kimmie in haar lijf heeft kun je zo 50 badkamers afkitten

      • + 0
      • 16 jun 2026 - 09:20
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.443

      Als Kim het loodje legt komt ze bij het chemisch afval te liggen en wordt ze in 'n speciale oven opgestookt.

      • + 0
      • 16 jun 2026 - 09:37
    • The Wolf

      Posts: 1.025

      nee opstoken is te belastend voor het milieu, ze bouwen er 'n sacrofaag omheen net als reactor 4 in tsjernobyl

      • + 0
      • 16 jun 2026 - 09:40
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.443

      En als ze haar dan weer opgraven over 25.000 jaar is ze nog intact door al die hulpmiddelen.....en staat de wetenschap voor 'n groot raadsel.

      • + 0
      • 16 jun 2026 - 10:30
    • snailer

      Posts: 33.408

      Golden earings heeft er een liedje van gemaakt (vor hurrr, maar dat is dan weer een ander liedje)

      Zombie
      Zombie
      Zombie
      Bombay

      Zombie
      Ain't gonna leave no trace
      Zombie
      Gonna wash away my face
      Zombie
      In the Zombie river
      I'm gonna settle
      Zombie
      Zombie I'm gonna stay in at bay

      • + 0
      • 16 jun 2026 - 11:14
    • snailer

      Posts: 33.408

      Dat andere liedje vor hurr....

      https://youtu.be/ky6RtWkYUfg
      Ivan Heylen - De wilde boerndochtere


      Denk dat deze tekst meer zal worden gewaardeerd door Hamilton.

      • + 0
      • 16 jun 2026 - 11:18

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.648
  • Podiums 136
  • Grand Prix 239
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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