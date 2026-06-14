George Russell kwam als tweede over de streep tijdens de Grand Prix van Barcelona. In Catalonië profiteerde de van pole position vertrokken Engelsman van de uitvalbeurt van teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. Ook Russell merkte dat op, maar was tegelijkertijd kritisch op Mercedes.

Na twee races geen punt te hebben gescoord, kon Russell een goed resultaat wel gebruiken. De Brit vertrok vanaf de eerste plaats, maar kwam op strategisch vlak en qua snelheid tekort op Lewis Hamilton die zijn eerste overwinning pakte met Ferrari. Toch liep hij met zijn tweede plaats en de uitvalbeurt van Antonelli, achttien punten in op de Italiaan.

Russell juicht niet vanwege DNF Antonelli

Na afloop van de race wilde Russell gepast reageren op het feit dat Antonelli moest capituleren in Barcelona. "Ik vier het niet als iemand anders uitvalt. De waarheid is dus dat het tempo vandaag niet hoog genoeg lag", zo klonk het tegenover Viaplay.

"Lewis had echt een geweldig tempo. Ik voelde me vrij goed aan het begin van de race, maar ik had het moeilijk tegen het einde van de stint", voegde de Engelsman daaraan toe.

"Ik had dezelfde strategie als Hamilton moeten doen"

Hamilton slaagde erin om met een driestopper uiteindelijk als eerste over de finish te komen in Barcelona. Achteraf stelde Russell dat hij en Mercedes hetzelfde hadden moeten doen. "Ik denk dat een strategie met drie pitstops beter bij me had gepast. Dan had ik gewoon kunnen pushen en me niet echt zorgen hoeven maken over het tijdmanagement. Ik denk dat dat iets was waar ik tegen het einde van de stints mee worstelde."

Daarnaast was Russell kritisch op Mercedes vanwege het feit dat Antonelli uitviel met motorproblemen. Volgens hem mag dat de Duitse fabrikant, die vaak geroemd wordt vanwege de sterke krachtbronnen, niet gebeuren. "Eerlijk gezegd hebben we met de acht motoren van Mercedes nogal wat problemen gehad, dus we moeten dat goed in de gaten houden."