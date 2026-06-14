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Russell maant Mercedes tot actie: "We hebben teveel problemen"

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Russell maant Mercedes tot actie: "We hebben teveel problemen"

George Russell kwam als tweede over de streep tijdens de Grand Prix van Barcelona. In Catalonië profiteerde de van pole position vertrokken Engelsman van de uitvalbeurt van teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. Ook Russell merkte dat op, maar was tegelijkertijd kritisch op Mercedes

Na twee races geen punt te hebben gescoord, kon Russell een goed resultaat wel gebruiken. De Brit vertrok vanaf de eerste plaats, maar kwam op strategisch vlak en qua snelheid tekort op Lewis Hamilton die zijn eerste overwinning pakte met Ferrari. Toch liep hij met zijn tweede plaats en de uitvalbeurt van Antonelli, achttien punten in op de Italiaan. 

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Na afloop van de race wilde Russell gepast reageren op het feit dat Antonelli moest capituleren in Barcelona. "Ik vier het niet als iemand anders uitvalt. De waarheid is dus dat het tempo vandaag niet hoog genoeg lag", zo klonk het tegenover Viaplay. 

"Lewis had echt een geweldig tempo. Ik voelde me vrij goed aan het begin van de race, maar ik had het moeilijk tegen het einde van de stint", voegde de Engelsman daaraan toe. 

"Ik had dezelfde strategie als Hamilton moeten doen"

Hamilton slaagde erin om met een driestopper uiteindelijk als eerste over de finish te komen in Barcelona. Achteraf stelde Russell dat hij en Mercedes hetzelfde hadden moeten doen. "Ik denk dat een strategie met drie pitstops beter bij me had gepast. Dan had ik gewoon kunnen pushen en me niet echt zorgen hoeven maken over het tijdmanagement. Ik denk dat dat iets was waar ik tegen het einde van de stints mee worstelde." 

Daarnaast was Russell kritisch op Mercedes vanwege het feit dat Antonelli uitviel met motorproblemen. Volgens hem mag dat de Duitse fabrikant, die vaak geroemd wordt vanwege de sterke krachtbronnen, niet gebeuren. "Eerlijk gezegd hebben we met de acht motoren van Mercedes nogal wat problemen gehad, dus we moeten dat goed in de gaten houden." 

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.432

.....en met veruit de slechtste motor van 2026.

  • 7
  • 14 jun 2026 - 17:48
F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Mercedes GP Barcelona 2026

Reacties (6)

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  • Mick34

    Posts: 1.306

    Zegt meneer met veruit de snelste auto van 2026...

    • + 3
    • 14 jun 2026 - 17:44
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.432

      .....en met veruit de slechtste motor van 2026.

      • + 7
      • 14 jun 2026 - 17:48
  • Larry Perkins

    Posts: 65.765

    [i] Russell maant Mercedes tot actie: "We hebben teveel problemen."

    Ja George, het grootste probleem zit in jouw schoenen...

    • + 2
    • 14 jun 2026 - 17:46
    • nr 76

      Posts: 7.526

      Ik denk dat George's grootste probleem in de andere Mercedes zit.

      • + 3
      • 14 jun 2026 - 18:12
  • hupholland

    Posts: 9.990

    ja, als je bij de eerste stop Hamilton afdekt dan is het misschien wat vreemd om dan later niet voor een 3-stopper te gaan. Probleem is alleen dat juist Russell zelf op de radio meer gefocust leek op Antonelli, als hij zelf op dat moment een 3-stopper had voorgesteld dan was Mercedes daar denk ik graag in meegegaan. Dan hadden ze met Antonelli op een 2-stopper en Russell op een 3-stopper 2 verschillende manieren om Hamilton af te stoppen.

    • + 1
    • 14 jun 2026 - 17:52
    • nr 76

      Posts: 7.526

      Maar alsnog niet de pace voor de overwinning....

      • + 0
      • 14 jun 2026 - 18:12

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
116
4
Red Bull Racing
69
5
Alpine F1
50
6
Racing Bulls
35
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.120
  • Podiums 26
  • Grand Prix 158
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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