Formule 1-CEO Stefano Domenicali suggereert dat er vanaf volgend jaar meer sprintraces op de kalender zullen staan. Een officieel besluit lijkt er nog niet te zijn genomen, maar Domenicali denkt dat de sport op deze manier weer een grote stap kan zetten.

Sinds 2021 worden er sprintraces verreden in de koningsklasse van de autosport. Het format en het aantal sprintraces is in de afgelopen jaren flink aangepast, en het lijkt erop dat er ook in de komende jaren weer veranderingen worden doorgevoerd. Dit jaar staan er zes sprints op de kalender, en na de zomerstop worden de laatste twee afgewerkt in Zandvoort en Singapore. Veel circuits hebben in de afgelopen jaren al sprints georganiseerd, en het lijkt erop dat dit aantal gaat toenemen.

Wat zijn de plannen van Domenicali?

Formule 1-CEO Stefano Domenicali hint nu op het uitbreiden van het aantal sprintraces voor volgend seizoen. De Italiaan sprak zich uit tegenover analisten na het bekendmaken van de kwartaalcijfers van Liberty Media, en wordt geciteerd door Reuters: "Ons sprintformat blijft voor hogere bezoekersaantallen op de vrijdagen zorgen en versterkt het dagelijkse bezoek tijdens de raceweekenden. We verwachten het aantal sprintraces voor volgend jaar uit te breiden en we denken daar snel details over te kunnen delen."

Domenicali weet dat niet iedereen zit te wachten op meer sprintraces, en hij houdt vooralsnog een slag om de arm. De Italiaan legt uit wat ze nu gaan doen: "We willen dit op de juiste manier aanpakken, want op die manier kunnen we ervoor zorgen dat schaarste ook een waarde krijgt. Als we commercieel gezien overal aanwezig zouden zijn, dan zou dat natuurlijk ook geen waarde meer hebben."

Verschillende meningen

De meningen over de sprintraces zijn zeer verschillend. Fans zijn verdeeld, en de meer traditionele volgers zijn tegenstanders. In de paddock zijn er ook verschillen, want zo heeft Max Verstappen al regelmatig duidelijk gemaakt geen fan te zijn, terwijl Alpine-baas Flavio Briatore recent stelde dat hij tijdens elk raceweekend een sprintrace wil zien.