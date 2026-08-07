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Domenicali hint weer op uitbreiding aantal sprintraces

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Domenicali hint weer op uitbreiding aantal sprintraces

Formule 1-CEO Stefano Domenicali suggereert dat er vanaf volgend jaar meer sprintraces op de kalender zullen staan. Een officieel besluit lijkt er nog niet te zijn genomen, maar Domenicali denkt dat de sport op deze manier weer een grote stap kan zetten. 

Sinds 2021 worden er sprintraces verreden in de koningsklasse van de autosport. Het format en het aantal sprintraces is in de afgelopen jaren flink aangepast, en het lijkt erop dat er ook in de komende jaren weer veranderingen worden doorgevoerd. Dit jaar staan er zes sprints op de kalender, en na de zomerstop worden de laatste twee afgewerkt in Zandvoort en Singapore. Veel circuits hebben in de afgelopen jaren al sprints georganiseerd, en het lijkt erop dat dit aantal gaat toenemen.

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Wat zijn de plannen van Domenicali?

Formule 1-CEO Stefano Domenicali hint nu op het uitbreiden van het aantal sprintraces voor volgend seizoen. De Italiaan sprak zich uit tegenover analisten na het bekendmaken van de kwartaalcijfers van Liberty Media, en wordt geciteerd door Reuters: "Ons sprintformat blijft voor hogere bezoekersaantallen op de vrijdagen zorgen en versterkt het dagelijkse bezoek tijdens de raceweekenden. We verwachten het aantal sprintraces voor volgend jaar uit te breiden en we denken daar snel details over te kunnen delen."

Domenicali weet dat niet iedereen zit te wachten op meer sprintraces, en hij houdt vooralsnog een slag om de arm. De Italiaan legt uit wat ze nu gaan doen: "We willen dit op de juiste manier aanpakken, want op die manier kunnen we ervoor zorgen dat schaarste ook een waarde krijgt. Als we commercieel gezien overal aanwezig zouden zijn, dan zou dat natuurlijk ook geen waarde meer hebben."

Verschillende meningen

De meningen over de sprintraces zijn zeer verschillend. Fans zijn verdeeld, en de meer traditionele volgers zijn tegenstanders. In de paddock zijn er ook verschillen, want zo heeft Max Verstappen al regelmatig duidelijk gemaakt geen fan te zijn, terwijl Alpine-baas Flavio Briatore recent stelde dat hij tijdens elk raceweekend een sprintrace wil zien.

Larry Perkins

Posts: 66.946

Foto:

Stefano Domenicali, [i] de parasiet van de Formule 1, [/i] wijst naar de plek waar hij ze niet allemaal op een rijtje heeft...

  • 2
  • 7 aug 2026 - 14:04
F1 Nieuws Stefano Domenicali

Reacties (2)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.243

    Met de huidige motorregels zijn de sprintraces minder hopeloos dan met de oude regels, om de verkeerde redenen. Dus ja, tot de motorregels gefikst zijn dan moeten ze weer weg.

    De zwakkere teams hebben een extra nadeel bij sprintraces omdat ze Q3 niet halen zodat ze minder data hebben dan de topteams, en de kans op punten is nog veel kleiner doordat er minder scorende posities zijn en de race korter is en zonder pitstops.

    Als ze de sprintkwalificatie nou eens omgooien?
    Haal in Q1 juist de snelste 6 eruit voor posities 1-6, in Q2 de volgend snelste 6 en de rest in Q3. Dan hebben de slechtste teams juist de meeste kans om nog wat te vinden.

    • + 0
    • 7 aug 2026 - 13:46
  • Larry Perkins

    Posts: 66.945

    Foto:

    Stefano Domenicali, de parasiet van de Formule 1, wijst naar de plek waar hij ze niet allemaal op een rijtje heeft...

    • + 2
    • 7 aug 2026 - 14:04

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

IT Stefano Domenicali -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land IT
  • Geb. datum 11 mei 1965 (61)
  • Geb. plaats Imola, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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