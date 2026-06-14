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Verstappen niet helemaal tevreden met FIA-besluit

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Verstappen niet helemaal tevreden met FIA-besluit

Max Verstappen is nog steeds niet helemaal tevreden met de aangekondigde wijzigingen aan de motorregels. De FIA kondigde eerder deze week aan dat ze een compromis hebben gesloten met de motorleveranciers over het aanpassen van de regels, maar Verstappen had het liever anders gezien. De politieke spelletjes komen zijn neus uit.

In de Formule 1 gelden er sinds dit jaar nieuwe motorregels, waarbij er een eerlijke verdeling is tussen de verbrandingsmotor en de elektrische componenten. Het was een ambitieus plan, maar al snel bleek dat de coureurs helemaal gek werden van de problemen die ontstonden. De FIA wilde voor 2027 een 60/40-verdeling invoeren, maar daar zaten niet alle fabrikanten op te wachten. Deze week werd er een compromis gesloten, waardoor er volgend jaar een 58/42-verdeling ingaat, en de gewenste 60/40-verdeling pas in 2028.

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Wat is de mening van Verstappen?

Verstappen is blij met het feit dat de regels worden gewijzigd, maar hij had het liever anders gezien. De viervoudig wereldkampioen werd in Barcelona door de internationale media gevraagd wat zijn mening over deze zaak is: "Het is allemaal politiek. Het heeft met andere motorfabrikanten te maken. Het is niet zo makkelijk in de Formule 1 om iedereen dezelfde kant op te krijgen."

Iedereen doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de regels in zijn voordeel werken. Als Verstappen wordt gevraagd of hij deze acties niet verschrikkelijk irritant vindt, is hij eerlijk: "Het is helaas altijd zo met alle regels. Dat was met de vorige set nieuwe regels die we hadden ook niet anders. Iedereen probeert natuurlijk in zijn eigen voordeel te praten."

Compromis voor een compromis

Het lijkt erop dat er niemand echt blij is met de middenweg die de FIA nu heeft gevonden. Als Verstappen wordt gevraagd of er nu een compromis is gesloten om een compromis te sluiten, verschijnt er een lach op zijn gezicht en geeft hij een veelzeggend antwoord: "Dat is uhh, ja, ja, ja!"

racepace1

Posts: 772

Het is vroeger ook gedaan, staken! dan maak je een duidelijk statement en om het kracht bij te zetten moeten de fans ook meedoen. Daar kan de FIA niet omheen.
Geef F1 zijn F1 terug

  • 3
  • 14 jun 2026 - 12:21
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Barcelona 2026

Reacties (2)

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  • racepace1

    Posts: 770

    Het is vroeger ook gedaan, staken! dan maak je een duidelijk statement en om het kracht bij te zetten moeten de fans ook meedoen. Daar kan de FIA niet omheen.
    Geef F1 zijn F1 terug

    • + 3
    • 14 jun 2026 - 12:21
  • MLTG

    Posts: 1.206

    Kort samengevat raakt hij hier het kern punt " Iedereen probeert natuurlijk in zijn eigen voordeel te praten."
    Er gaat veel geld om in de F1. Elke team en ook de rijders zien het liefst dat de regels perfect bij hun auto/skills/etc aansluiten

    • + 1
    • 14 jun 2026 - 12:32

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
116
4
Red Bull Racing
69
5
Alpine F1
50
6
Racing Bulls
35
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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