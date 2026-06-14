Max Verstappen is nog steeds niet helemaal tevreden met de aangekondigde wijzigingen aan de motorregels. De FIA kondigde eerder deze week aan dat ze een compromis hebben gesloten met de motorleveranciers over het aanpassen van de regels, maar Verstappen had het liever anders gezien. De politieke spelletjes komen zijn neus uit.

In de Formule 1 gelden er sinds dit jaar nieuwe motorregels, waarbij er een eerlijke verdeling is tussen de verbrandingsmotor en de elektrische componenten. Het was een ambitieus plan, maar al snel bleek dat de coureurs helemaal gek werden van de problemen die ontstonden. De FIA wilde voor 2027 een 60/40-verdeling invoeren, maar daar zaten niet alle fabrikanten op te wachten. Deze week werd er een compromis gesloten, waardoor er volgend jaar een 58/42-verdeling ingaat, en de gewenste 60/40-verdeling pas in 2028.

Wat is de mening van Verstappen?

Verstappen is blij met het feit dat de regels worden gewijzigd, maar hij had het liever anders gezien. De viervoudig wereldkampioen werd in Barcelona door de internationale media gevraagd wat zijn mening over deze zaak is: "Het is allemaal politiek. Het heeft met andere motorfabrikanten te maken. Het is niet zo makkelijk in de Formule 1 om iedereen dezelfde kant op te krijgen."

Iedereen doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de regels in zijn voordeel werken. Als Verstappen wordt gevraagd of hij deze acties niet verschrikkelijk irritant vindt, is hij eerlijk: "Het is helaas altijd zo met alle regels. Dat was met de vorige set nieuwe regels die we hadden ook niet anders. Iedereen probeert natuurlijk in zijn eigen voordeel te praten."

Compromis voor een compromis

Het lijkt erop dat er niemand echt blij is met de middenweg die de FIA nu heeft gevonden. Als Verstappen wordt gevraagd of er nu een compromis is gesloten om een compromis te sluiten, verschijnt er een lach op zijn gezicht en geeft hij een veelzeggend antwoord: "Dat is uhh, ja, ja, ja!"