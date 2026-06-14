Mercedes-teambaas Toto Wolff stelt dat het hem niet uitmaakt of George Russell of Andrea Kimi Antonelli wereldkampioen wordt. De twee Mercedes-coureurs lijken de voornaamste favorieten voor de titel te zijn, en ook dit weekend in Barcelona zijn ze snel. Wolff weigert een kant te kiezen.

Het team van Mercedes is dit jaar oppermachtig in de Formule 1. Dit weekend in Barcelona gelden ze weer als de favoriet voor de zege, en Russell pakte gisteren de pole position. De Brit was net iets sneller dan Ferrari-coureur Lewis Hamilton en zijn teamgenoot Antonelli. De Italiaanse WK-leider stelde een beetje teleur en zal vandaag voor het eerst dit seizoen niet op de eerste plaats starten.

Wie moet er winnen?

Na afloop van de kwalificatie werd Wolff door Sky Sports gevraagd of het hem eigenlijk uitmaakt wie er met de wereldtitel vandoor gaat. De teambaas weigert één van zijn coureurs aan te wijzen als de favoriet: "Wat de uitkomst ook moge zijn, we zijn er blij mee. Ik bedoel, als Kimi het voor elkaar krijgt, dan is dat echt ongelooflijk. Dat is nog nooit eerder gebeurd."

Mocht Russell er toch met de titel vandoor gaan, dan heeft Wolff daar vanzelfsprekend geen enkel probleem mee: "Als George het voor elkaar weet te krijgen, dan is dat iets wat hij heeft verdiend en Kimi's tijd komt dan nog wel. We staan overal voor open."

Mercedes wil op dit moment nog niet ingrijpen, en Wolff hoopt vooral op een mooie strijd: "Moge de beste coureur winnen. We doen ons best om het duel eerlijk en open te houden. We willen het transparant en prettig houden."

Wat is de stand van zaken

Wat er vandaag in de race ook gebeurt, Antonelli zal Spanje verlaten als de leider in het wereldkampioenschap. Hij heeft de afgelopen vijf Grands Prix gewonnen, en heeft daardoor een flinke voorsprong in het wereldkampioenschap opgebouwd. Hij staat nu op 156 WK-punten, terwijl zijn eerste achtervolger Hamilton op 90 punten staat.

Russell heeft dit seizoen al te maken gehad met de nodige tegenslag, en staat op de derde plaats met 88 punten. Hij kan vandaag flink gaan inlopen, maar weet ook dat er van alles kan gebeuren in de Formule 1.