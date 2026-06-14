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Wolff weigert te kiezen tussen Russell en Antonelli

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Wolff weigert te kiezen tussen Russell en Antonelli

Mercedes-teambaas Toto Wolff stelt dat het hem niet uitmaakt of George Russell of Andrea Kimi Antonelli wereldkampioen wordt. De twee Mercedes-coureurs lijken de voornaamste favorieten voor de titel te zijn, en ook dit weekend in Barcelona zijn ze snel. Wolff weigert een kant te kiezen.

Het team van Mercedes is dit jaar oppermachtig in de Formule 1. Dit weekend in Barcelona gelden ze weer als de favoriet voor de zege, en Russell pakte gisteren de pole position. De Brit was net iets sneller dan Ferrari-coureur Lewis Hamilton en zijn teamgenoot Antonelli. De Italiaanse WK-leider stelde een beetje teleur en zal vandaag voor het eerst dit seizoen niet op de eerste plaats starten.

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Wie moet er winnen?

Na afloop van de kwalificatie werd Wolff door Sky Sports gevraagd of het hem eigenlijk uitmaakt wie er met de wereldtitel vandoor gaat. De teambaas weigert één van zijn coureurs aan te wijzen als de favoriet: "Wat de uitkomst ook moge zijn, we zijn er blij mee. Ik bedoel, als Kimi het voor elkaar krijgt, dan is dat echt ongelooflijk. Dat is nog nooit eerder gebeurd."

Mocht Russell er toch met de titel vandoor gaan, dan heeft Wolff daar vanzelfsprekend geen enkel probleem mee: "Als George het voor elkaar weet te krijgen, dan is dat iets wat hij heeft verdiend en Kimi's tijd komt dan nog wel. We staan overal voor open."

Mercedes wil op dit moment nog niet ingrijpen, en Wolff hoopt vooral op een mooie strijd: "Moge de beste coureur winnen. We doen ons best om het duel eerlijk en open te houden. We willen het transparant en prettig houden."

Wat is de stand van zaken

Wat er vandaag in de race ook gebeurt, Antonelli zal Spanje verlaten als de leider in het wereldkampioenschap. Hij heeft de afgelopen vijf Grands Prix gewonnen, en heeft daardoor een flinke voorsprong in het wereldkampioenschap opgebouwd. Hij staat nu op 156 WK-punten, terwijl zijn eerste achtervolger Hamilton op 90 punten staat.

Russell heeft dit seizoen al te maken gehad met de nodige tegenslag, en staat op de derde plaats met 88 punten. Hij kan vandaag flink gaan inlopen, maar weet ook dat er van alles kan gebeuren in de Formule 1.

Foto's Grand Prix van Barcelona 2026
F1 Nieuws George Russell Toto Wolff Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Barcelona 2026

Reacties (2)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.428

    "Ik ga het niet bekennen, maar ik heb 'n voorkeur voor Kimi en niet voor George.
    Ten eerste wil ik gelijk en respect krijgen van de fans en de kenners omdat ik Kimi naar voren heb geschoven als vervanger voor Lewis en we hebben met Kimi de jongste kampioen ooit....en ten tweede.... George is veel te lelijk"....aldus Toto.

    • + 0
    • 14 jun 2026 - 09:54
  • Bertrand Gachot

    Posts: 849

    Waarom zou torger moeten kiezen, stel Kimi valt uit en of chrasht in 5 van de komenden 35 races van het komende seizoen dan zit alles weer dicht bij elkaar

    • + 0
    • 14 jun 2026 - 10:30

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
116
4
Red Bull Racing
69
5
Alpine F1
50
6
Racing Bulls
35
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.120
  • Podiums 26
  • Grand Prix 158
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Mercedes
Mercedes
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