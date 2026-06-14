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Verstappen deelt belangrijk nieuws over Nürburgring-plannen

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Verstappen deelt belangrijk nieuws over Nürburgring-plannen

Max Verstappen sluit uit dat hij later dit jaar nog in actie komt op de Nürburgring Nordschleife. De viervoudig wereldkampioen wil wel gaan racen op de Groene Hel, maar het probleem is dat de kalenders van de verschillende klassen met elkaar botsen.

Verstappen maakte eerder dit jaar zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring. Hij genoot van zijn race-avontuur op het iconische asfaltlint in de Duitse Eifel, en hij maakte zelfs een grote kans op de zege. Samen met zijn teamgenoten Lucas Auer, Daniel Juncadella en Jules Gounon reed hij lange tijd aan de leiding, maar technische problemen gooiden roet in het eten. Verstappen nam eerder dit jaar ook deel aan een aantal NLS-races, maar het lijkt er niet op dat hij dit snel weer gaat doen.

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Wat is er mogelijk?

Na afloop van de kwalificatie op het circuit van Barcelona werd hij hiernaar gevraagd. Tegenover de internationale media liet hij weten dat dit er helaas niet in zit voor het team: "Nee, want de NLS-races vallen volgens mij samen met de races in de GT World Challenge. Dus dat gaat hem gewoon helaas niet worden."

Hoe de kalenders elkaar in de greep houden

Verstappens team komt dit jaar namelijk ook uit in de GT World Challenge. In dit GT3-kampioenschap besturen Juncadella, Gounon en Chris Lulham de Mercedes-AMG GT3 #3. In de NLS-races op de Nordschleife deelde Verstappen begin dit jaar de auto met Juncadella en Gounon, terwijl hij vorig jaar bij zijn GT3-debuut in de klasse samen met Lulham wist te winnen.

Wat brengt de toekomst?

Verstappen liet na de 24 uur van de Nürburgring al weten dat hij graag nog een keertje wil deelnemen aan de race. Hij heeft daarnaast ook nog de droom om aan andere langeafstandsraces deel te nemen in de toekomst. Vooralsnog wil hij blijven racen in de GT3-bolides, terwijl hij ook regelmatig in verband wordt gebracht met een Hypercar-avontuur.

Verstappens Nürburgring-teamgenoten Juncadella en Gounon nemen dit weekend deel aan de 24 uur van Le Mans. Juncadella bestuurt daar de knaloranje bolide van Genesis, terwijl Gounon een Hypercar van Alpine bestuurt.

Golf-GTI

Posts: 1.806

Ja deze sait is helemaal ka-duc!

  • 4
  • 14 jun 2026 - 09:50
Foto's 24H Nurburgring 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife GP Barcelona 2026

Reacties (5)

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  • Ka-duc

    Posts: 3

    Belangrijk nieuws, er is geen nieuws.

    • + 2
    • 14 jun 2026 - 09:41
    • Golf-GTI

      Posts: 1.806

      Ja deze sait is helemaal ka-duc!

      • + 4
      • 14 jun 2026 - 09:50
  • schwantz34

    Posts: 42.183

    Schwer scheisse!

    • + 0
    • 14 jun 2026 - 10:22
  • Bertrand Gachot

    Posts: 848

    Een prachtige 24 uur van Le Mans ontrold zich en daar wordt niets over vermeld. Oh wacht Max doet niet mee.

    • + 1
    • 14 jun 2026 - 10:28
    • NicoS

      Posts: 20.839

      Er was hier zoveel commentaar dat er zoveel over de 24 van de ring werden geplaatst, dat ze nu maar niet meer dingen plaatsen van ander races…..
      Eigen schuld……

      • + 0
      • 14 jun 2026 - 10:48

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
116
4
Red Bull Racing
69
5
Alpine F1
50
6
Racing Bulls
35
7
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8
Williams
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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