Max Verstappen sluit uit dat hij later dit jaar nog in actie komt op de Nürburgring Nordschleife. De viervoudig wereldkampioen wil wel gaan racen op de Groene Hel, maar het probleem is dat de kalenders van de verschillende klassen met elkaar botsen.

Verstappen maakte eerder dit jaar zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring. Hij genoot van zijn race-avontuur op het iconische asfaltlint in de Duitse Eifel, en hij maakte zelfs een grote kans op de zege. Samen met zijn teamgenoten Lucas Auer, Daniel Juncadella en Jules Gounon reed hij lange tijd aan de leiding, maar technische problemen gooiden roet in het eten. Verstappen nam eerder dit jaar ook deel aan een aantal NLS-races, maar het lijkt er niet op dat hij dit snel weer gaat doen.

Wat is er mogelijk?

Na afloop van de kwalificatie op het circuit van Barcelona werd hij hiernaar gevraagd. Tegenover de internationale media liet hij weten dat dit er helaas niet in zit voor het team: "Nee, want de NLS-races vallen volgens mij samen met de races in de GT World Challenge. Dus dat gaat hem gewoon helaas niet worden."

Hoe de kalenders elkaar in de greep houden

Verstappens team komt dit jaar namelijk ook uit in de GT World Challenge. In dit GT3-kampioenschap besturen Juncadella, Gounon en Chris Lulham de Mercedes-AMG GT3 #3. In de NLS-races op de Nordschleife deelde Verstappen begin dit jaar de auto met Juncadella en Gounon, terwijl hij vorig jaar bij zijn GT3-debuut in de klasse samen met Lulham wist te winnen.

Wat brengt de toekomst?

Verstappen liet na de 24 uur van de Nürburgring al weten dat hij graag nog een keertje wil deelnemen aan de race. Hij heeft daarnaast ook nog de droom om aan andere langeafstandsraces deel te nemen in de toekomst. Vooralsnog wil hij blijven racen in de GT3-bolides, terwijl hij ook regelmatig in verband wordt gebracht met een Hypercar-avontuur.

Verstappens Nürburgring-teamgenoten Juncadella en Gounon nemen dit weekend deel aan de 24 uur van Le Mans. Juncadella bestuurt daar de knaloranje bolide van Genesis, terwijl Gounon een Hypercar van Alpine bestuurt.