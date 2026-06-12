Het lijkt erop dat Mercedes en Ferrari een slim trucje hebben gebruikt om een voordeel te halen uit de ADUO-regels. De FIA verraste afgelopen week vriend en vijand door Red Bull aan te wijzen als de fabrikant met de beste motor. Volgens verslaggever Mark Hughes hebben Mercedes en Ferrari met opzet niet het achterste van hun tong laten zien.

In de Formule 1 gelden er sinds dit jaar nieuwe motorregels. Om ervoor te zorgen dat een fabrikant niet tegen een enorme achterstand aankijkt, zijn de ADUO-regels in het leven geroepen. Dat houdt in dat een aantal fabrikanten tijdens het seizoen een aantal tokens krijgen om hun krachtbronnen te verbeteren. Nu Red Bull volgens de FIA de beste verbrandingsmotor heeft, kunnen Mercedes en Ferrari daar hun voordeel uithalen. De beslissing van de FIA is opvallend, want juist Mercedes heerst momenteel in de sport.

Puzzelstukjes in elkaar schuiven

De zaak zorgt voor de nodige controverse, en ook in de The Race F1 Podcast komt het ter sprake. Verslaggever Mark Hughes legt uit wat hij denkt dat er aan de hand is: "Ik denk dat er meerdere dingen spelen, en het is zo ondoorzichtig dat iedereen slechts een klein deel van het hele plaatje ziet. Dus wij proberen net als iedereen de puzzelstukjes in elkaar te schuiven."

Slimme trucjes

Hughes denkt dat er sluwe spelletjes zijn gespeeld: "Als ik mijn huis zou moeten wedden op wat tot dit resultaat heeft geleid, dan zou ik zeggen dat zowel Mercedes als Ferrari er bewust voor heeft gezorgd dat de verbrandingsmotor niet optimaal presteerde tijdens de races tot en met Canada."

"En dat heeft ertoe geleid dat Red Bull, gemeten volgens de FIA-methode, eigenlijk het meeste vermogen had. Ik denk dat dat een enigszins vertekend beeld geeft, maar het is waarschijnlijk lastiger doordat de rijeigenschappen van die Red Bull-motor niet heel erg goed zijn."

Kan Red Bull toch de beste motor hebben?

Toch zouden andere metingen er dan weer voor zorgen dat Red Bull wel als 'winnaar' uit de bus komt: "Maar als het wordt gemeten, en als hij goed werkt, dat hij dan de beste power heeft van alle Power Units. Maar ik vermoed wel dat er wat spelletjes zijn gespeeld door zowel Mercedes als Ferrari."

Red Bull heeft de FIA wel gevraagd om nog een keer naar de resultaten te kijken. Het lijkt er niet op dat dit enig effect zal hebben, maar de FIA heeft het verzoek wel ingewilligd.