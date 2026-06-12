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'Red Bull krijgt FIA-nadeel door slimme truc van Mercedes'

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'Red Bull krijgt FIA-nadeel door slimme truc van Mercedes'

Het lijkt erop dat Mercedes en Ferrari een slim trucje hebben gebruikt om een voordeel te halen uit de ADUO-regels. De FIA verraste afgelopen week vriend en vijand door Red Bull aan te wijzen als de fabrikant met de beste motor. Volgens verslaggever Mark Hughes hebben Mercedes en Ferrari met opzet niet het achterste van hun tong laten zien.

In de Formule 1 gelden er sinds dit jaar nieuwe motorregels. Om ervoor te zorgen dat een fabrikant niet tegen een enorme achterstand aankijkt, zijn de ADUO-regels in het leven geroepen. Dat houdt in dat een aantal fabrikanten tijdens het seizoen een aantal tokens krijgen om hun krachtbronnen te verbeteren. Nu Red Bull volgens de FIA de beste verbrandingsmotor heeft, kunnen Mercedes en Ferrari daar hun voordeel uithalen. De beslissing van de FIA is opvallend, want juist Mercedes heerst momenteel in de sport.

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Puzzelstukjes in elkaar schuiven

De zaak zorgt voor de nodige controverse, en ook in de The Race F1 Podcast komt het ter sprake. Verslaggever Mark Hughes legt uit wat hij denkt dat er aan de hand is: "Ik denk dat er meerdere dingen spelen, en het is zo ondoorzichtig dat iedereen slechts een klein deel van het hele plaatje ziet. Dus wij proberen net als iedereen de puzzelstukjes in elkaar te schuiven."

Slimme trucjes

Hughes denkt dat er sluwe spelletjes zijn gespeeld: "Als ik mijn huis zou moeten wedden op wat tot dit resultaat heeft geleid, dan zou ik zeggen dat zowel Mercedes als Ferrari er bewust voor heeft gezorgd dat de verbrandingsmotor niet optimaal presteerde tijdens de races tot en met Canada."

"En dat heeft ertoe geleid dat Red Bull, gemeten volgens de FIA-methode, eigenlijk het meeste vermogen had. Ik denk dat dat een enigszins vertekend beeld geeft, maar het is waarschijnlijk lastiger doordat de rijeigenschappen van die Red Bull-motor niet heel erg goed zijn."

Kan Red Bull toch de beste motor hebben?

Toch zouden andere metingen er dan weer voor zorgen dat Red Bull wel als 'winnaar' uit de bus komt: "Maar als het wordt gemeten, en als hij goed werkt, dat hij dan de beste power heeft van alle Power Units. Maar ik vermoed wel dat er wat spelletjes zijn gespeeld door zowel Mercedes als Ferrari."

Red Bull heeft de FIA wel gevraagd om nog een keer naar de resultaten te kijken. Het lijkt er niet op dat dit enig effect zal hebben, maar de FIA heeft het verzoek wel ingewilligd.

mr.Monza

Posts: 10.050

Ik denk dat zeker Ferrari betrouwbaarheid boven vermogen heeft gesteld en heeft gegokt op een ruime ADUO.
Aan de andere kant waren er ook strategische keuzes, de kleinere turbo gaf ze een enorm voordeel bij de start, maar kost wel motorvermogen, de FIA wijzigt de startprocedure onder de noemer ve... [Lees verder]

  • 6
  • 12 jun 2026 - 08:40
Foto's Grand Prix van Barcelona 2026
F1 Nieuws Mercedes Red Bull Racing GP Barcelona 2026

Reacties (17)

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  • f(1)orum

    Posts: 10.125

    Dit zou misschien wel eens kunnen kloppen, maar ik snap ook dat ze bij RBR voor een enorm dilemma stonden: enerzijds wil je dolgraag aantonen dat je als 'maagdelijke' motorfabrikant toch een perfect blok kunt ontwikkelen (als was het maar om alle criticasters de mond te snoeren), anderzijds wil je niet op nr.1 terechtkomen in de ADUO ranking i.v.m. de bekende nadelen....

    • + 3
    • 12 jun 2026 - 08:20
    • mr.Monza

      Posts: 10.050

      Ik denk dat zeker Ferrari betrouwbaarheid boven vermogen heeft gesteld en heeft gegokt op een ruime ADUO.
      Aan de andere kant waren er ook strategische keuzes, de kleinere turbo gaf ze een enorm voordeel bij de start, maar kost wel motorvermogen, de FIA wijzigt de startprocedure onder de noemer veiligheid, voordeel weg, grotendeels, en minder vermogen.

      Mercedes lijkt gewoon op een heel breed vlak een goede wagen te hebben, ICE, electra, software, aero en al die onderdelen werken uitstekend samen, met bekend resultaat.

      Als RB een monster van een ICE blijkt te hebben maar verder als enige uitschieter Max himself, dan zijn ze idd lelijk de sjaak.
      Echter hebben de teams zelf de FIA met klem verzocht om alleen de ICE te beoordelen om de ADUO te bepalen.
      Dat lijkt nu voor RB stevig verkeerd uit te pakken.

      • + 6
      • 12 jun 2026 - 08:40
    • f(1)orum

      Posts: 10.125

      Inderdaad.

      • + 0
      • 12 jun 2026 - 08:56
    • f(1)orum

      Posts: 10.125

      Maar ik snap de teams ook wel, denk ik, want de ICE is 'relatief' gemakkelijk om te vergelijken op basis van een aantal 'objectieve/meetbare' parameters. Volgens mij is het elektrische gedeelte veel lastiger om objectieve checkcriteria te hanteren?

      • + 0
      • 12 jun 2026 - 09:01
    • NicoS

      Posts: 20.829

      Wat ik niet helemaal snap, vorige generatie motoren waren 1500 cc motoren waar ze zo’n 900 pk uit peuterden, nu zouden ze maximaal iets van 537 pk uit de ICE mogen halen uit een zelfde 1500cc. Er zit namelijk een limiet aan. Weliswaar met andere brandstof en restricties aan het te gebruiken hoeveelheid brandstof, maar dan nog….
      Wat ik ook gelezen heb is dat de meting nog doorgaat, dus het kan niet zijn dat ze nu, mochten ze de bull knijpen, de maximale aantal pk’s kunnen aanspreken, want dan zouden ze door de mand vallen.
      Maar goed, mocht het zo zijn dat sommige de motor knijpen om voordeel te halen uit het ADUO systeem, dan schiet de FIA zichzelf voor de zoveelste keer in eigen voet.
      Het doel waarvoor het systeem is ingevoerd werkt dan dus juist averechts.
      Ook dit kan natuurlijk alleen in de F1…..;)

      • + 1
      • 12 jun 2026 - 09:20
    • f(1)orum

      Posts: 10.125

      @NicoS: Volgens mij zijn de energierestricties (brandstofgebruik) voornamelijk debet aan de mindere opbrengst. Daarnaast heeft wellicht het verdwijnen van de MGU-H ook effect op de performance ivm toerental/turbo gat turbo?

      • + 0
      • 12 jun 2026 - 09:47
    • NicoS

      Posts: 20.829

      Dat snap ik, maar het feit dat je maar maximaal 400KW uit de verbrandingsmotor mag halen, lijkt het mij vreemd dat ze dat niet zouden halen.
      Als ze bewust dat niet doen, dan is dat duidelijk.
      Maar goed, dit zijn speculaties van buitenaf, dus of dat klopt is natuurlijk ook nog de vraag…

      • + 0
      • 12 jun 2026 - 09:59
  • Need5Speed

    Posts: 3.945

    Bestraft worden voor je zaken goed voor elkaar hebben. Een nieuw hoofdstuk in de moderne anti-F1 regelementen.

    • + 2
    • 12 jun 2026 - 08:33
    • M@X

      Posts: 1.351

      Is geen nieuw hoofdstuk. Toen Mercedes die top motor had die ze terugschroefden omdat ze anders per ronde 2s sneller gingen werd dat ook gedaan. Het is wel een duivels dilemma.

      Want ik ben voorstander van: oneindig budget en keihard doorontwikkelen. Het nadeel is dan wel dat het zo kan zijn dat 1 team iets vindt waardoor het een hele generatie een monopolie positie heeft op de nr1 plek.

      • + 1
      • 12 jun 2026 - 08:39
    • Need5Speed

      Posts: 3.945

      Het is heel krom dat de meting alleen voor de PU geldt en niet voor het hele systeem, terwijl de regeling wel gevolgen heeft voor het hele systeem.

      • + 2
      • 12 jun 2026 - 09:02
    • M@X

      Posts: 1.351

      Ja natuurlijk volledig mee eens. maar de vraag is: hoe los je dit probleem echt goed op?

      • + 1
      • 12 jun 2026 - 09:09
    • Need5Speed

      Posts: 3.945

      Ik denk niet dat dit echt op te lossen is. Of Red Bull moet gaan sandbaggen met de PU net als Ferrari en Mercedes gedaan lijken te hebben.
      Maar misschien zit er een voordeel in qua budgetplafond, als je minder aan de PU enz. mag doen is er misschien meer ruimte voor de rest.

      Ik vermoed en hoop dat de ADUO regels niet lang zullen bestaan.
      Het lijkt op de BoP regels die in de GT3 nodig zijn om heel verschillende auto's onderling competitief te krijgen, maar hier begint iedereen met dezelfde specificaties en dan is het een straf voor goed werk.

      • + 1
      • 12 jun 2026 - 09:18
    • Stillewerise

      Posts: 78

      Toen mercedes met het motor trucje kwam begin van het jaar. Liep ook iedereen te janken he. Nu niet zeiken. Red bull stemde zelf mee voor dit en alleen voor ice.

      • + 0
      • 12 jun 2026 - 10:38
  • Pietje Bell

    Posts: 35.277

    Van AutoRacer, vertaald vanuit het Italiaans:

    James Vowles, Williams.
    Mercedes heeft daarentegen een opzienbarend resultaat behaald, met een
    ontwikkelingsmarge van 2% voor de motor binnen de ADUO-regels, iets waar Williams
    zeker blij mee is. “Als de vastgestelde marge inderdaad rond de 2% ligt, ben ik tevreden.
    We hebben een goede Mercedes-powerunit, maar de mogelijkheid om te investeren
    en deze verder te verbeteren maakt altijd het verschil.”

    Volgens de Brit is het plaatje van de motorprestaties complexer dan het van buitenaf
    lijkt. “Er zijn twee aspecten: het endothermische en het elektrische deel. De ADUO
    heeft alleen betrekking op de verbrandingsmotor. Wat het elektrische deel betreft,
    denk ik dat Mercedes uitstekend werk heeft geleverd. Daarom hebben we soms
    meer inzetmogelijkheden dan anderen.”

    • + 0
    • 12 jun 2026 - 08:36
  • Polleke2

    Posts: 2.033

    Beetje ongeloofwaardig dat niet alle motoren 400KW behalen wat een fractie is van wat mogelijk is.
    En dan waar slaat het op dat je met ADUO de gehele aandrijflijn mag verbeteren.
    Op deze manier kunnen ze het seizoen wel afvlaggen of ze moeten willen dat Mercedes het hele veld op twee ronden gaat rijden.

    • + 0
    • 12 jun 2026 - 10:22
    • NicoS

      Posts: 20.829

      No zo erg zal het niet zijn, want overal zitten restricties aan wat je mag halen.
      Zowel de ICE als het hybride gedeelte is beperkt in maximaal vermogen.

      • + 0
      • 12 jun 2026 - 10:31
  • Maximo

    Posts: 9.887

    Ach, dan maar betrouwbaarheids updates brengen, die lijken historisch gezien ook voor betere prestaties te zorgen omdat er dan vaker en langer op 100% gereden kan worden.

    En gelukkig dat Mercedes niet a la 2014 het hele veld theoretisch op een rondje kan zetten, dus in de loop van het seizoen gaat die krachtbron echt wel vaker helemaal open gezet worden, net als bij Ferrari en dan blijkt dat RB weer tokens krijgt om hun motor te verbeteren.

    Dit seizoen is voor RB en Max toch al niet meer om de titels, wellicht een keer een race winnen en dan richten op 2027.

    • + 0
    • 12 jun 2026 - 10:42

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