user icon
icon

Antonelli reageert verrast op FIA-besluit over Red Bull

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Antonelli reageert verrast op FIA-besluit over Red Bull

Andrea Kimi Antonelli heeft zijn mening gedeeld over de opvallende conclusie van de FIA over de Red Bull-krachtbronnen. Volgens de FIA heeft Red Bull op dit moment de beste verbrandingsmotor, terwijl veel mensen ervan uitgingen dat Mercedes bovenaan het lijstje zou eindigen. Antonelli haalt zijn schouders op over deze zaak.

De Formule 1-wereld is al weken in de ban van de ADUO-uitspraken van de FIA. Om te voorkomen dat er onder de nieuwe motorregels één fabrikant tegen een grote achterstand gaat aankijken, zijn deze regels ingevoerd. Dit moet ervoor zorgen dat het veld redelijk gelijk blijft, maar vooralsnog zorgt het vooral voor frustratie. Bij Red Bull zijn ze namelijk niet blij, en hebben de FIA gevraagd om nog eens naar deze zaak te kijken.

Meer over Red Bull Racing FIA roept Verstappen direct op in Monaco

FIA roept Verstappen direct op in Monaco

3 jun
 Vertrek Verstappen lijkt aanstaande: "Mercedes is een goede mogelijkheid"

Vertrek Verstappen lijkt aanstaande: "Mercedes is een goede mogelijkheid"

2 jun

'Ik was eigenlijk wel verrast'

In Barcelona werd Mercedes-coureur én WK-leider Antonelli gevraagd naar de zaak, maar hij haalde vooral zijn schouders op: "Ik weet niet precies hoe het zit, als ik heel erg eerlijk ben. Ik weet niet wat de redenen voor de beslissing is. Die vraag kan je echt beter aan het team gaan stellen, of aan de FIA. Die weten in ieder geval hoe de beslissing tot stand is gekomen."

Antonelli had echter wel verwacht dat er een ander besluit zou worden genomen: "Maar ja, ik was eigenlijk wel verrast. Ik denk namelijk dat wij een heel erg sterke Power Unit hebben. Maar er zullen vast redenen achter deze uitkomst zitten. Het team zal nu moeten gaan zoeken naar manieren om meer performance te vinden, maar dat proces heeft natuurlijk even tijd nodig. Het is wel echt iets voor op de lange termijn."

Fantastisch werk

Hij blijft echt complimenteus over het harde werk van Mercedes. De Italiaanse tienersensatie weet dat Mercedes al zeer goede dingen heeft gedaan: "Het team heeft echt al fantastisch werk verricht met de motor, en ik weet zeker dat ze weer hun best gaan doen om nog meer performance uit de motor te halen nu we dit voordeel krijgen."

Het voordeel voor Mercedes

Aangezien Red Bull is aangegeven als de fabrikant met de beste motor, krijgt Mercedes de kans om tokens in te zetten om de krachtbron te verbeteren. Voor de Duitse renstal is dit een groot voordeel, al helemaal gezien het feit dat ze het te kloppen team zijn.

shakedown

Posts: 1.845

Zou er handje klap gedaan zijn tussen de FIA en Mercedes? Zouden ze toegegeven hebben dat de motor illegaal is, maar als ze tokens zouden krijgen, zullen ze de motor aanpassen zodat het legaal is. En verder houd iedereen zijn mondje... Zand erover... Alu hoedje...

  • 4
  • 11 jun 2026 - 17:04
F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Mercedes Red Bull Racing GP Barcelona 2026

Reacties (4)

Login om te reageren
  • shakedown

    Posts: 1.845

    Zou er handje klap gedaan zijn tussen de FIA en Mercedes? Zouden ze toegegeven hebben dat de motor illegaal is, maar als ze tokens zouden krijgen, zullen ze de motor aanpassen zodat het legaal is. En verder houd iedereen zijn mondje... Zand erover... Alu hoedje...

    • + 4
    • 11 jun 2026 - 17:04
    • Cicero

      Posts: 1.663

      Dat kan best ja. Het is ook wel duidelijk dat het raar is, als de leider in de wk stand bevestigt dat het raar is.
      Het riekt naar fraude

      • + 2
      • 11 jun 2026 - 18:23
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.407

      Klopt.
      De top van Mercedes en de top van de FIA wordt bezet door dezelfde mensen.

      • + 0
      • 11 jun 2026 - 18:26
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.407

    "Antonelli reageert verrast op FIA-besluit over Red Bull".

    Op die leeftijd reageren ze allemaal verrast.

    Kijk Kimi, dat is 'n auto.... Kimi: ahhh.

    Kijk Kimi, dat is nou 'n meisje....Kimi: ahhh.

    Kijk Kimi, dat moet je doen met dat meisje.... Kimi: ahhh.

    Kijk Kimi, nadat je het met dat meisje hebt gedaan moet je haar afdanken..... Kimi: ahhh.

    Kijk Kimi, als je haar heeft afgedankt kan je 'n sigaret roken.....Kimi: ahhh.

    Kijk Kimi, bij die sigaret hoort natuurlijk 'n biertje....Kimi: ahhh.

    Kijk Kimi.........

    • + 3
    • 11 jun 2026 - 17:25

ES Grand Prix van Spanje

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

ESGrand Prix van Spanje

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 17:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
118
4
Red Bull Racing
72
5
Alpine F1
41
6
Racing Bulls
39
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 306
  • Podiums 9
  • Grand Prix 30
  • Land Italië
  • Geb. datum 25 aug 2006 (19)
  • Geb. plaats Bologna, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar