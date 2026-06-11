Andrea Kimi Antonelli heeft zijn mening gedeeld over de opvallende conclusie van de FIA over de Red Bull-krachtbronnen. Volgens de FIA heeft Red Bull op dit moment de beste verbrandingsmotor, terwijl veel mensen ervan uitgingen dat Mercedes bovenaan het lijstje zou eindigen. Antonelli haalt zijn schouders op over deze zaak.

De Formule 1-wereld is al weken in de ban van de ADUO-uitspraken van de FIA. Om te voorkomen dat er onder de nieuwe motorregels één fabrikant tegen een grote achterstand gaat aankijken, zijn deze regels ingevoerd. Dit moet ervoor zorgen dat het veld redelijk gelijk blijft, maar vooralsnog zorgt het vooral voor frustratie. Bij Red Bull zijn ze namelijk niet blij, en hebben de FIA gevraagd om nog eens naar deze zaak te kijken.

'Ik was eigenlijk wel verrast'

In Barcelona werd Mercedes-coureur én WK-leider Antonelli gevraagd naar de zaak, maar hij haalde vooral zijn schouders op: "Ik weet niet precies hoe het zit, als ik heel erg eerlijk ben. Ik weet niet wat de redenen voor de beslissing is. Die vraag kan je echt beter aan het team gaan stellen, of aan de FIA. Die weten in ieder geval hoe de beslissing tot stand is gekomen."

Antonelli had echter wel verwacht dat er een ander besluit zou worden genomen: "Maar ja, ik was eigenlijk wel verrast. Ik denk namelijk dat wij een heel erg sterke Power Unit hebben. Maar er zullen vast redenen achter deze uitkomst zitten. Het team zal nu moeten gaan zoeken naar manieren om meer performance te vinden, maar dat proces heeft natuurlijk even tijd nodig. Het is wel echt iets voor op de lange termijn."

Fantastisch werk

Hij blijft echt complimenteus over het harde werk van Mercedes. De Italiaanse tienersensatie weet dat Mercedes al zeer goede dingen heeft gedaan: "Het team heeft echt al fantastisch werk verricht met de motor, en ik weet zeker dat ze weer hun best gaan doen om nog meer performance uit de motor te halen nu we dit voordeel krijgen."

Het voordeel voor Mercedes

Aangezien Red Bull is aangegeven als de fabrikant met de beste motor, krijgt Mercedes de kans om tokens in te zetten om de krachtbron te verbeteren. Voor de Duitse renstal is dit een groot voordeel, al helemaal gezien het feit dat ze het te kloppen team zijn.