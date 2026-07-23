George Russell kampt dit seizoen met de nodige problemen aan zijn Mercedes, maar volgens voormalig Ferrari-ingenieur Rob Smedley zijn veel van die klachten niets meer dan 'spookproblemen'. De Brit is van mening dat Mercedes daar duidelijker mee moet omgaan en Russell moet laten weten wanneer er volgens hen simpelweg geen technisch probleem aanwezig is.

Russell begon het seizoen nog als een van de grote favorieten voor de wereldtitel, maar inmiddels heeft teamgenoot Kimi Antonelli de overhand. De jonge Italiaan heeft al zes races gewonnen, terwijl Russell slechts twee overwinningen achter zijn naam heet staan. Daardoor bedraagt de achterstand van Russell op zijn teamgenoot inmiddels vijftig punten.

Smedley herkent de spookproblemen

Afgelopen weekend in België viel Russell uit tijdens de openingsronde. De Brit kwam in contact met zijn oude teamgenoot Lewis Hamilton, maar Russell claimt dat de batterij daarvoor al kapot was. Het is niet de eerste keer dat een coureur last heeft van zulke problemen. "In het begin van mijn carrière, eind jaren 90, was het grootste probleem altijd de schokdempers. Of er was een probleem met de schokdempers, en dan moesten we ze vervangen. Je zat dan achter een of ander spookprobleem aan", zo stelt Smedley in de High Performance Podcast.

Smedley heeft daar uiteindelijk een duidelijke streep door getrokken en is van mening dat Mercedes dat ook moet doen. "En toen kwam ik op een punt dat ik er gewoon genoeg van kreeg, niet dat ik er genoeg van had, maar het was gewoon te veel gezwets. Soms moet je gewoon rechtstreeks ter zake komen en tegen ze zeggen: 'Kijk, dit is alles wat we weten, en al die problemen waarvan je denkt dat ze er niet zijn, bestaan ​​niet. Laten we ons dus nu op jou concentreren.'"

Mentale kracht van een coureur

Voor Smedley is de aanpassing hiervan het teken of een coureur mentaal sterk genoeg is. "En ik denk dat een goede en veerkrachtige coureur, iemand met een elite-mentaliteit, zich daaraan zal aanpassen, zal luisteren en denken: 'Oké, prima, laten we stoppen met al die verdomde excuses of wat dan ook. Laten we aan de slag gaan.'"

Niet alleen de auto, maar ook Russell zelf is de boosdoener van zijn problemen. "Ik denk dat het een beetje aan de auto ligt, maar ook aan George, George zich moet concentreren op datgene wat George zelf is, toch? Hij moet erop vertrouwen dat het team de auto repareert. Het is niet ideaal voor hem, maar hij moet erop vertrouwen dat het team de auto gaat repareren. Hij heeft geen controle over hoe snel de monteurs en het technisch personeel het probleem met zijn auto kunnen oplossen, maar hij moet erop vertrouwen dat ze dat zullen doen."