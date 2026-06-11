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Verstappen gefileerd: "Mercedes haalt alleen maar problemen binnen"

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Verstappen gefileerd: "Mercedes haalt alleen maar problemen binnen"

De geruchten over een mogelijke overstap van Max Verstappen naar Mercedes blijven de Formule 1-wereld bezighouden, maar volgens Peter Windsor doet Toto Wolff er verstandig aan om daar niet op in te gaan. De Britse journalist vindt dat Mercedes met Kimi Antonelli al de perfecte toekomst in huis heeft en ziet weinig voordelen in het samenbrengen van de Nederlander en de jonge WK-leider.

Verstappen wordt al jarenlang genoemd als een potentiële versterking voor Mercedes, maar sinds de indrukwekkende doorbraak van Antonelli lijkt die discussie steeds meer te veranderen. Volgens Windsor heeft Wolff inmiddels precies gevonden waar hij jarenlang naar op zoek was.

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'Waarom zou je de nieuwe Verstappen vervangen door de echte?'

Windsor begrijpt dat een duo met Verstappen en Antonelli voor veel spektakel zou zorgen, maar waarschuwt tegelijkertijd voor de risico's. De Brit vreest dat Mercedes daarmee een situatie creëert die meer problemen oplevert dan voordelen.

"Van buitenaf klinkt het fantastisch. Twee absolute toppers die elkaar elk weekend uitdagen, een beetje zoals Senna en Prost destijds. Maar iedereen vergeet hoe explosief dat uiteindelijk werd. Dat soort rivaliteit kan een team net zo goed uit elkaar trekken als sterker maken", stelde Windsor.

'Wolff heeft al een ster klaarstaan bij Mercedes' 

Volgens hem moet Mercedes vooral trots zijn op wat het zelf heeft opgebouwd. "Toto heeft vanuit het niets een nieuwe superster ontwikkeld. Antonelli wordt nu al vergeleken met Verstappen en laat zien waarom. Als je zo'n talent zelf hebt gevormd, waarom zou je dan alsnog de originele versie erbij halen? Dat lijkt me totaal niet nodig."

Daarbij wijst Windsor ook op George Russell, die volgens hem nog altijd perfect in het plaatje past. "Je hebt daarnaast Russell nog rondrijden. Hij is betrouwbaar, levert punten en begrijpt zijn rol binnen het team. Dat vormt een uitstekende basis voor de toekomst."

'Verstappen halen uit angst is een gevaarlijke strategie'

De Britse journalist denkt dat Mercedes zich niet moet laten leiden door de angst dat Verstappen elders tekent. De Nederlander wordt immers met vrijwel elk topteam in verband gebracht, waaronder McLaren en Audi.

"Max zou in elke auto goed ogen. Elk team ter wereld wil hem hebben en dat is volledig logisch. Maar zodra je een coureur aantrekt puur om te voorkomen dat hij naar een concurrent vertrekt, neem je beslissingen vanuit angst in plaats van vanuit een langetermijnvisie", legde Windsor uit.

Antonelli ziet Verstappen wel zitten

Volgens de voormalig Williams-medewerker zou Antonelli bovendien geen enkel probleem hebben met een teamgenoot als Verstappen. "Ik denk zelfs dat Kimi die uitdaging met open armen zou ontvangen. Hij zou waarschijnlijk denken dat hij veel van Max kan leren en hem misschien af en toe zelfs kan verslaan. Daar is hij nuchter genoeg voor."

Toch blijft Windsor bij zijn standpunt. "Als ik Toto Wolff was, zou ik het niet doen. Het klinkt als een droomscenario waarin Antonelli en Verstappen elkaar elk weekend tot het uiterste drijven en het kampioenschap pas in de laatste race wordt beslist. Maar in werkelijkheid loop je het risico de balans binnen het team volledig te verstoren. Mercedes heeft met Antonelli al een uitzonderlijk talent in huis. Dat zou voor mij voldoende zijn."

da_bartman

Posts: 6.649

"Verstappen gefileerd" Knap om met zo'n titel te komen terwijl er in het hele artikel geen woord kritiek of slechts over Verstappen staat.

  • 6
  • 11 jun 2026 - 09:56
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (8)

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  • BoerTeun

    Posts: 1.562

    Ik denk ook niet dat het gaat gebeuren.
    Kimi heeft inmiddels bijna 2x zoveel punten als George en is hard opweg om wereldkampioen te worden.
    Als Wolff slim is laat hij het lekker zo en hij gaat mooie jaren tegemoet.

    Complimenten voor de pr afdeling van Mercedes met de reactie op de verdwenen handdoek. Dat hebben ze mooi gedaan.

    • + 0
    • 11 jun 2026 - 09:35
  • Pietje Bell

    Posts: 35.253

    Max was voor zijn doen al heel vroeg in Girona, 09:00 uur. Kelly's moeder past
    nog steeds op de kinderen, want ze is nu weer met een stel vriendinnen op Sardinië.
    Ze was er kennelijk ook bij tijdens de GP, maar Kelly heeft haar slechts 1 keer laten zien
    in haar zoveelste fotodump gisteren van dezelfde foto's van zichzelf van de GP.

    https://dubz.link/c/051758

    • + 0
    • 11 jun 2026 - 09:42
  • da_bartman

    Posts: 6.649

    "Verstappen gefileerd" Knap om met zo'n titel te komen terwijl er in het hele artikel geen woord kritiek of slechts over Verstappen staat.

    • + 6
    • 11 jun 2026 - 09:56
  • Flexwing

    Posts: 400

    Ik zou het wel doen dan kun je gelijk zien wie de beste is.

    • + 0
    • 11 jun 2026 - 10:01
  • Politik

    Posts: 9.976

    Ik zie Max nooit meer bij een ander team dan RB aan de gang gaan.
    Wel jammer, want ik zou hem graag eens in een andere cultuur tegen een topcoureur als teamgenoot zien strijden.

    • + 1
    • 11 jun 2026 - 10:04
  • Need5Speed

    Posts: 3.934

    Het lijkt mij juist een goede combinatie.
    Antonelli en Russel in hetzelfde team is oorlog. George wil wereldkampioen worden, liefst dit jaar nog maar als Kimi George verslaat dan schaadt dat de status en toekomst van George.
    Als Kimi hem dit jaar verslaat zal hij volgend jaar alles op alles zetten om herhaling te voorkomen.

    Max en George in 1 team geeft hetzelfde probleem. George zal misschien makkelijker accepteren als hij verliest van een 4-voudig wereldkampioen, maar niet eindeloos. Dat gaat ook fout en kost sowieso veel meer.

    Maar Max en Kimi in 1 team, dat kan juist goed gaan. Max wil graag nog een keer wereldkampioen worden, maar niet ten koste van alles. Dat zagen we vorig jaar al met Norris, geen kwaad woord toen Max het net niet redde. En ze lijken elkaar enorm te respecteren, wat met Russell duidelijk minder het geval is.

    • + 1
    • 11 jun 2026 - 10:20
  • shakedown

    Posts: 1.844

    Ja, Antonelli is een erg goede rijder en een talent. En ja, ik hoop van harte dat hij kampioen wordt.

    Maar... houd hij het vol? Ik ga er wel vanuit, echter hebben we dat met Norris vorig jaar ook gezien. Een periode erg goed, maar hij kon dat niet vasthouden. En dit jaar? Norris is nergens te vinden. Laat niets zien waarvan je denkt: wauw! wat een talent.

    Nu schat ik kwa potentieel Antonelli (en Piastri) veel hoger in dan Norris. De vraag blijft derhalve: kan hij het vasthouden. Van Verstappen weten we dat hij maand na maand, jaar na jaar een bijzonder hoge mate van consistentie laat zien. Stel ze wisselen Russell voor Verstappen: dan krijgen ze een top team. Waarmee Mercedes zich verzekerd van het teamkampioenschap. Antonelli vs Verstappen: dan denk ik toch echt dat Verstappen op langere termijn altijd Antonlli verslaat.

    Is dat een probleem voor een team als Mercedes? Waarom? omdat je kampieon word? het is aan de rijders om te bepalen wat er gebeurd. Verslaat Antonelli Verstappen? Prima toch? Verstappen weeet dat ie dan gewoon sneller moet zijn. Verslaat Verstappen Antonelli, dan weel Antinelli dat hij sneller moet worden. Juist omdat het allebij enrome talenten zijn die redleijk aan elkaar gewaagd zijn, zul je een steeds betere rijder krijgen. Er is niet een enrome delta zoals bij Hamltin vs Bottas of Verstappen vs Perez. Juist daardoor krijg je scheve gezichten. Omdat ze denken dat ze goed genoeg zijn om hun team genoot te verslaan. Bij Antonelli vs Verstappen weten ze van elkaar dat ze goed genoeg zijn om elkaar het vuur aan de schenen te leggen

    • + 1
    • 11 jun 2026 - 10:31

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Spanje Circuit de Catalunya
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-
Bahrein Bahrain International Circuit
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Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
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Monaco Monte Carlo
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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