De geruchten over een mogelijke overstap van Max Verstappen naar Mercedes blijven de Formule 1-wereld bezighouden, maar volgens Peter Windsor doet Toto Wolff er verstandig aan om daar niet op in te gaan. De Britse journalist vindt dat Mercedes met Kimi Antonelli al de perfecte toekomst in huis heeft en ziet weinig voordelen in het samenbrengen van de Nederlander en de jonge WK-leider.

Verstappen wordt al jarenlang genoemd als een potentiële versterking voor Mercedes, maar sinds de indrukwekkende doorbraak van Antonelli lijkt die discussie steeds meer te veranderen. Volgens Windsor heeft Wolff inmiddels precies gevonden waar hij jarenlang naar op zoek was.

'Waarom zou je de nieuwe Verstappen vervangen door de echte?'

Windsor begrijpt dat een duo met Verstappen en Antonelli voor veel spektakel zou zorgen, maar waarschuwt tegelijkertijd voor de risico's. De Brit vreest dat Mercedes daarmee een situatie creëert die meer problemen oplevert dan voordelen.

"Van buitenaf klinkt het fantastisch. Twee absolute toppers die elkaar elk weekend uitdagen, een beetje zoals Senna en Prost destijds. Maar iedereen vergeet hoe explosief dat uiteindelijk werd. Dat soort rivaliteit kan een team net zo goed uit elkaar trekken als sterker maken", stelde Windsor.

'Wolff heeft al een ster klaarstaan bij Mercedes'

Volgens hem moet Mercedes vooral trots zijn op wat het zelf heeft opgebouwd. "Toto heeft vanuit het niets een nieuwe superster ontwikkeld. Antonelli wordt nu al vergeleken met Verstappen en laat zien waarom. Als je zo'n talent zelf hebt gevormd, waarom zou je dan alsnog de originele versie erbij halen? Dat lijkt me totaal niet nodig."

Daarbij wijst Windsor ook op George Russell, die volgens hem nog altijd perfect in het plaatje past. "Je hebt daarnaast Russell nog rondrijden. Hij is betrouwbaar, levert punten en begrijpt zijn rol binnen het team. Dat vormt een uitstekende basis voor de toekomst."

'Verstappen halen uit angst is een gevaarlijke strategie'

De Britse journalist denkt dat Mercedes zich niet moet laten leiden door de angst dat Verstappen elders tekent. De Nederlander wordt immers met vrijwel elk topteam in verband gebracht, waaronder McLaren en Audi.

"Max zou in elke auto goed ogen. Elk team ter wereld wil hem hebben en dat is volledig logisch. Maar zodra je een coureur aantrekt puur om te voorkomen dat hij naar een concurrent vertrekt, neem je beslissingen vanuit angst in plaats van vanuit een langetermijnvisie", legde Windsor uit.

Antonelli ziet Verstappen wel zitten

Volgens de voormalig Williams-medewerker zou Antonelli bovendien geen enkel probleem hebben met een teamgenoot als Verstappen. "Ik denk zelfs dat Kimi die uitdaging met open armen zou ontvangen. Hij zou waarschijnlijk denken dat hij veel van Max kan leren en hem misschien af en toe zelfs kan verslaan. Daar is hij nuchter genoeg voor."

Toch blijft Windsor bij zijn standpunt. "Als ik Toto Wolff was, zou ik het niet doen. Het klinkt als een droomscenario waarin Antonelli en Verstappen elkaar elk weekend tot het uiterste drijven en het kampioenschap pas in de laatste race wordt beslist. Maar in werkelijkheid loop je het risico de balans binnen het team volledig te verstoren. Mercedes heeft met Antonelli al een uitzonderlijk talent in huis. Dat zou voor mij voldoende zijn."