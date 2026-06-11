Komend weekend staat de Grand Prix van Barcelona op het programma. Op het Circuit de Barcelona-Catalunya wacht een cruciaal Formule 1-weekend voor velen, zo ook voor Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal schuttert al enige tijd dit seizoen en is er nog altijd niet zeker van dat Max Verstappen zal blijven.

De nieuwe reglementen in de F1 zijn voorlopig nog niet in het voordeel van Red Bull uitgevallen. Nadat Verstappen en Isack Hadjar allebei slechts één keer op het podium zijn geëindigd en er meerdere uitvalbeurten hebben plaatsgevonden, staat het team uit Milton Keynes vierde bij de constructeurs en is de achterstand op met name Mercedes en Ferrari gigantisch.

Wat wacht Red Bull in Barcelona?

Red Bull kan zich nauwelijks meer fouten permitteren, willen zij nog een rol van betekenis spelen dit seizoen. Naast het feit dat zij achterlopen op de concurrentie, is de (verbrandings)motor door de FIA beoordeeld als de beste van het gehele veld. Met de nieuwe ADUO-regeling kunnen zij hierdoor alleen maar meer in het nadeel worden gezet.

Barcelona wordt mede daarom een cruciaal weekend, willen zij Verstappen ook komend seizoen behouden. Na Monaco vindt er voor het eerst dit seizoen een race plaats op een typisch Europees circuit, die alle aspecten van de auto op de proef stelt. Ook de bandenslijtage kan een rol gaan spelen komend weekend op het Spaanse circuit.

Verstappen klonk in aanloop naar de race enigszins positief over de komende race in Barcelona. Aangezien hij van Red Bull wat updates zal krijgen op de RB22, heerst er een sprankje hoop voor de viervoudig wereldkampioen.

Red Bull-toekomst Verstappen onzeker

Nog altijd is niet bevestigd dat Verstappen ook in 2027 zal rijden voor Red Bull. De Nederlander beschikt over een contract tot 2028, maar een handjevol clausules zal een transfer in werking kunnen stellen. Met een huidige zevende plaats in de coureurs-stand zou Red Bull daarmee schaakmat gezet kunnen worden.

Al enige tijd wordt gesproken over een mogelijk afscheid van Verstappen bij Red Bull. Naar verluidt kan Mercedes een optie worden voor de Nederlander, als zij besluiten om George Russell uit het stoeltje te zetten. Mocht Andrea Kimi Antonelli dit seizoen de wereldtitel pakken, heeft teambaas Toto Wolff de ideale stok om mee te slaan.