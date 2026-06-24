Het team van Racing Bulls laat aankomend weekend Ayumu Iwasa de eerste vrije training rijden. De Japanner krijgt daarmee zijn tweede kans van het jaar, want hij kwam anderhalve week geleden ook al in actie in Barcelona. Iwasa is zeker niet de enige rookie die zal gaan rijden op de Red Bull Ring.

Alle Formule 1-teams zijn ook dit jaar weer verplicht om per auto twee keer een rookie in te zetten in een vrije training. Aangezien de Red Bull Ring in Oostenrijk bekend terrein is voor veel coureurs, is dit de perfecte plek om jongelingen te laten rijden. Meerdere teams hebben dan ook al rookies aangekondigd voor vrijdag, en Racing Bulls sluit zich daarbij aan.

Wat heeft Racing Bulls aangekondigd?

Iwasa zal tijdens de eerste vrije training van aankomende vrijdag voor het eerst kennismaken met de VCARB 03. De Japanner is dit jaar de reservecoureur van de Red Bull-teams, en mocht anderhalve week geleden in Barcelona al de eerste vrije training rijden voor Red Bull Racing. Op het Catalaanse circuit nam hij het stuur over van Isack Hadjar, en maakte hij een stabiele indruk.

Wie vervangt Iwasa?

Racing Bulls liet in hun aankondiging niet weten in wiens auto Iwasa zal stappen in Oostenrijk. Het is echter aannemelijk dat Liam Lawson plaats moet maken, want Arvid Lindblad gold begin dit jaar nog als een rookie. Volgens de regels van de FIA is een coureur een rookie als hij of zij twee of minder Grands Prix heeft gereden. Dat betekent dat Lindblad in Australië en China nog gewoon een rookie was, en Racing Bulls aan zijn kant van de garage dus al aan de regels heeft voldaan.

Regerend kampioen

Iwasa reed in 2024 zijn eerste vrije training voor Racing Bulls, en mocht ook vorig jaar opdraven voor de Italiaanse renstal en Red Bull. Hij reed in 2022 en 2023 in de Formule 2, maar maakte daarna de overstap naar de Super Formula in zijn thuisland. Daar veroverde de door Honda-gesteunde coureur vorig jaar de titel, en staat hij nu op de tweede plaats in het kampioenschap.