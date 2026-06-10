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Antonelli slaat eerste training over in Spanje

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Antonelli slaat eerste training over in Spanje

Frederik Vesti neemt aankomend weekend de eerste vrije training voor zijn rekening bij Mercedes. De Deense reservecoureur mag in Barcelona zijn eerste meters in de nieuwe Formule 1-wagen gaan maken, en vervangt tijdelijk huidige kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli. Vesti is zeker niet de enige rookie die in actie zal komen in Spanje.

Alle Formule 1-teams zijn verplicht om per seizoen per auto minimaal twee keer een rookie in te zetten in een vrije training. Volgens de regels van de FIA is een coureur een rookie als hij of zij twee of minder Grands Prix heeft gereden. Aangezien het circuit van Barcelona voor veel teams en coureurs bekend terrein is, is het de ideale plek om een jongeling in de cockpit te zetten.

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Ook het team van Mercedes heeft deze keuze gemaakt. Bij de Duitse renstal is de keuze gevallen op Frederik Vesti, die al jaren aan het team verbonden is en sinds dit jaar de derde coureur van het team is. Vesti werkte in de afgelopen jaren meerdere vrije trainingen af, en komt dit jaar ook uit in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap, waar hij een Hypercar van Cadillac bestuurd.

Wat is de mening van Wolff?

Vesti neemt in Barcelona in de eerste vrije training het stuur over van Antonelli. Het worden Vesti's eerste meters in de W17, en teambaas Toto Wolff laat in de preview weten dat hij hier zeer tevreden mee is: "Fred zal in de eerste training in de auto van Kimi rijden. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij het ontwikkelen van de W17 en hij heeft ons helpen begrijpen hoe we meer uit het pakket kunnen halen."

Volgens Wolff wordt het een nuttige dag voor Vesti: "Deze sessie is een goede gelegenheid voor hem om zijn ervaring in de simulator te koppelen aan de echte auto, en voor ons om weer een nuttige hoeveelheid data te verzamelen, terwijl we blijven werken aan de verbeteringen van de auto."

Veel jongelingen de baan op

Vesti is zeker niet de enige rookie die in actie zal komen tijdens de eerste vrije training in Barcelona. Ook Colton Herta (Cadillac), Luke Browning (Williams) en Leonardo Fornaroli (McLaren) zullen in actie komen. Mogelijk kondigen nog meer teams in de komende dagen een rookie aan voor de training van vrijdag.

F1 Nieuws Frederik Vesti Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Barcelona 2026

Reacties (1)

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  • da_bartman

    Posts: 6.647

    Productief hoor deze schraivert. Een artikeltje per FP1-young-drivers-test en strak als we alle artikeltjes hebben gezien nog een artikeltje met overzichtelijke opsomming van alle YDT's ......, toch?

    • + 0
    • 10 jun 2026 - 10:09

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  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

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    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

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Ferrari
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118
4
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72
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Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

DK Frederik Vesti -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Denemarken
  • Geb. datum 13 jan 2002 (24)
  • Geb. plaats Langeland Municipality, Denmark, Denemarken
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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