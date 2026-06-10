Frederik Vesti neemt aankomend weekend de eerste vrije training voor zijn rekening bij Mercedes. De Deense reservecoureur mag in Barcelona zijn eerste meters in de nieuwe Formule 1-wagen gaan maken, en vervangt tijdelijk huidige kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli. Vesti is zeker niet de enige rookie die in actie zal komen in Spanje.

Alle Formule 1-teams zijn verplicht om per seizoen per auto minimaal twee keer een rookie in te zetten in een vrije training. Volgens de regels van de FIA is een coureur een rookie als hij of zij twee of minder Grands Prix heeft gereden. Aangezien het circuit van Barcelona voor veel teams en coureurs bekend terrein is, is het de ideale plek om een jongeling in de cockpit te zetten.

Ook het team van Mercedes heeft deze keuze gemaakt. Bij de Duitse renstal is de keuze gevallen op Frederik Vesti, die al jaren aan het team verbonden is en sinds dit jaar de derde coureur van het team is. Vesti werkte in de afgelopen jaren meerdere vrije trainingen af, en komt dit jaar ook uit in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap, waar hij een Hypercar van Cadillac bestuurd.

Wat is de mening van Wolff?

Vesti neemt in Barcelona in de eerste vrije training het stuur over van Antonelli. Het worden Vesti's eerste meters in de W17, en teambaas Toto Wolff laat in de preview weten dat hij hier zeer tevreden mee is: "Fred zal in de eerste training in de auto van Kimi rijden. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij het ontwikkelen van de W17 en hij heeft ons helpen begrijpen hoe we meer uit het pakket kunnen halen."

Volgens Wolff wordt het een nuttige dag voor Vesti: "Deze sessie is een goede gelegenheid voor hem om zijn ervaring in de simulator te koppelen aan de echte auto, en voor ons om weer een nuttige hoeveelheid data te verzamelen, terwijl we blijven werken aan de verbeteringen van de auto."

Veel jongelingen de baan op

Vesti is zeker niet de enige rookie die in actie zal komen tijdens de eerste vrije training in Barcelona. Ook Colton Herta (Cadillac), Luke Browning (Williams) en Leonardo Fornaroli (McLaren) zullen in actie komen. Mogelijk kondigen nog meer teams in de komende dagen een rookie aan voor de training van vrijdag.