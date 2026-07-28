Afgelopen weekend werd bekend dat het circuit van Sepang in Maleisië later dit jaar terugkeert op de F1-kalender. De race is de vervanger van Bahrein, en de fans reageerden enthousiast. Voor Max Verstappen wordt het een terugkeer naar historische grond.

De Formule 1-top moest in de afgelopen maanden op zoek naar een oplossing. Door de onrust in het Midden-Oosten werden begin dit jaar de races in Saoedi-Arabië en Bahrein al geschrapt, maar al snel werd duidelijk dat de F1-top minimaal één van de races wilde laten doorgaan. Bahrein leek dan ook terug te keren op de kalender, maar door de opgelaaide onrust ging er een streep door dit plan. Afgelopen week lekte uit dat Sepang zou terugkeren op de kalender, en dat werd afgelopen weekend bevestigd.

Historische grond

De race in Maleisië staat wel op de kalender onder de naam 'Grand Prix van Bahrein', en zal worden verreden tussen de races in Azerbeidzjan en Singapore. Veel fans reageerden enthousiast, want Sepang is een favoriet circuit van veel mensen. De races waren er altijd spectaculair, en voor Max Verstappen is het historische grond.

In 2015 pakte Verstappen in Maleisië voor het eerst WK-punten door als zevende over de streep te komen. Nog geen twee jaar later was het de plek waar Verstappen zijn tweede Grand Prix uit zijn loopbaan boekte, en daarmee is hij tot nu toe de laatste coureur die de F1-race op het circuit van Sepang heeft gewonnen. Het was voor hem een mooi moment, maar weinig mensen hadden verwacht dat er daarna nog 69 zeges zouden volgen.

De stuurmanskunsten van vader Jos

Voor de familie Verstappen is Maleisië ook belangrijk, want Max' vader Jos reed er in 2001 één van zijn beste races uit zijn loopbaan. In de stromende regen liet hij zien wat hij in huis had, en tot de dag van vandaag duiken de beelden van zijn stuurmanskunsten op op sociale media.

Slechts twee andere winnaars

Naast Verstappen zijn er nog twee coureurs van het huidige startveld die hebben gewonnen in Maleisië. Aston Martin-coureur wist de race drie keer te winnen, terwijl Lewis Hamilton de Grand Prix ook één keer op zijn naam wist te schrijven.