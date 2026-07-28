Afgelopen weekend werd bekend dat het circuit van Sepang in Maleisië later dit jaar terugkeert op de F1-kalender. De race is de vervanger van Bahrein, en de fans reageerden enthousiast. Voor Max Verstappen wordt het een terugkeer naar historische grond.
De Formule 1-top moest in de afgelopen maanden op zoek naar een oplossing. Door de onrust in het Midden-Oosten werden begin dit jaar de races in Saoedi-Arabië en Bahrein al geschrapt, maar al snel werd duidelijk dat de F1-top minimaal één van de races wilde laten doorgaan. Bahrein leek dan ook terug te keren op de kalender, maar door de opgelaaide onrust ging er een streep door dit plan. Afgelopen week lekte uit dat Sepang zou terugkeren op de kalender, en dat werd afgelopen weekend bevestigd.
Historische grond
De race in Maleisië staat wel op de kalender onder de naam 'Grand Prix van Bahrein', en zal worden verreden tussen de races in Azerbeidzjan en Singapore. Veel fans reageerden enthousiast, want Sepang is een favoriet circuit van veel mensen. De races waren er altijd spectaculair, en voor Max Verstappen is het historische grond.
In 2015 pakte Verstappen in Maleisië voor het eerst WK-punten door als zevende over de streep te komen. Nog geen twee jaar later was het de plek waar Verstappen zijn tweede Grand Prix uit zijn loopbaan boekte, en daarmee is hij tot nu toe de laatste coureur die de F1-race op het circuit van Sepang heeft gewonnen. Het was voor hem een mooi moment, maar weinig mensen hadden verwacht dat er daarna nog 69 zeges zouden volgen.
De stuurmanskunsten van vader Jos
Voor de familie Verstappen is Maleisië ook belangrijk, want Max' vader Jos reed er in 2001 één van zijn beste races uit zijn loopbaan. In de stromende regen liet hij zien wat hij in huis had, en tot de dag van vandaag duiken de beelden van zijn stuurmanskunsten op op sociale media.
Slechts twee andere winnaars
Naast Verstappen zijn er nog twee coureurs van het huidige startveld die hebben gewonnen in Maleisië. Aston Martin-coureur wist de race drie keer te winnen, terwijl Lewis Hamilton de Grand Prix ook één keer op zijn naam wist te schrijven.
Reacties (2)Login om te reageren
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Schitterend circuit. Vrees alleen dat het niet zo fraai wordt met die batterijtjes
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Het was 1 van de beste circuits voor de echte racers kan ik me herinneren. Paar fantastische races.
Om er een paar te noemen.
Schumacher hielp Ervine:
Schumacher was kansloos voor de titel door een beenbreek. In sepang keerde hij terug en reed direct erg sterk,
Nu lees ik hier een paar maal dat Schumacher Irvine niet wilde helpen. Kijk dan maar deze race terug. Schumacher hielp wel.
2001.
1 van de legendarische regenraces uit de geschiedenis van F1. Schumacher won. Hij deed dit wel door een groot bandenvoordeel. Hij had er voor uitgebreid de Inter banden getest. Ferrari koos er voor om Barrichello en Schumacher op de inters te zetten. Daarbij moet gezegd dat ze behoorlijk achter lagen maar wel 1-2 eindigden.. Niets met sepang van doen, maar de race er na (dacht Brazilie) gebeurde andersom. Coulthard gokte goed en rolde naar de overwinning. 1 van de zeldzame keren dat Schumacher van de baan vloog in de regen.
multi 21 (Vergeef me dat ik niet weet welk jaar)
Was ook op Sepang en ondertussen wel legendarisch geworden. Grote kampioenen luisteren niet naar team orders.
En uiteraard was de laatste op Sepang voor mij ook legendarisch. Verstappen wist op magische wijze te wiinnen tegen 2 dominante Mercedesen. Echt niemand zag deze overwinning aankomen.