Andrea Kimi Antonelli blijft indruk maken in de Formule 1. De negentienjarige Italiaan schreef in Monaco zijn vijfde Grand Prix op rij op zijn naam en verstevigde daarmee zijn koppositie in het wereldkampioenschap. De prestaties van het Mercedes-talent leiden steeds vaker tot vergelijkingen met Max Verstappen, maar volgens Olav Mol gaat die vergelijking voorlopig nog niet op.

Waar Antonelli vorig seizoen nog moeite had om zich aan te passen aan het hoogste niveau, lijkt hij dit jaar volledig omgedraaid. De Italiaan won zijn eerste race in China en heeft sindsdien een indrukwekkende reeks neergezet. In Italië groeit de hoop zelfs dat hij de eerste Italiaanse wereldkampioen sinds Alberto Ascari kan worden.

Antonelli de nieuwe Verstappen?

Tijdens het Race Café van Ziggo Sport werd de vergelijking tussen Antonelli en Verstappen op tafel gelegd. Mol erkent dat de Mercedes-coureur momenteel uitzonderlijke dingen laat zien, maar vindt dat er een belangrijk verschil is met de Nederlander.

"Wat Antonelli nu laat zien, heeft absoluut iets bijzonders. Hij begint kenmerken van een absolute topper te tonen. Maar als ik hem vergelijk, dan wil ik dat doen met Verstappen toen hij zelf negentien was. Verder dan dat ga ik niet", stelt Mol.

Volgens de commentator spelen de omstandigheden daarbij een grote rol. "Max reed destijds bij Toro Rosso en moest vechten met materiaal dat niet kon winnen. Antonelli zit momenteel in een wagen waarmee races gewonnen worden. Dat maakt wat hij doet nog steeds ontzettend knap, maar daardoor lopen die vergelijkingen wat mij betreft scheef."

'De echte test moet nog komen'

Mol ziet bovendien nog altijd een jonge coureur die volop in ontwikkeling is. "Hij straalt momenteel uit dat alles vanzelf gaat. Hij is de grote man van het moment en alles lijkt zijn kant op te vallen. Tegelijkertijd heeft hij nog altijd iets onbevangens en jeugdigs over zich. Dat maakt hem juist zo interessant om te volgen."

Volgens hem was het minstens zo indrukwekkend dat Verstappen überhaupt zo dicht bij de Mercedes wist te komen. "Voor mij was de grootste verrassing eigenlijk dat Max daar stond. Dat hij met die Red Bull zo dicht bij de poleposition kwam, was op zichzelf al een fenomenale prestatie."