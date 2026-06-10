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Mol wil Antonelli niet met Verstappen vergelijken: "Max moest toen écht vechten"

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Mol wil Antonelli niet met Verstappen vergelijken: "Max moest toen écht vechten"

Andrea Kimi Antonelli blijft indruk maken in de Formule 1. De negentienjarige Italiaan schreef in Monaco zijn vijfde Grand Prix op rij op zijn naam en verstevigde daarmee zijn koppositie in het wereldkampioenschap. De prestaties van het Mercedes-talent leiden steeds vaker tot vergelijkingen met Max Verstappen, maar volgens Olav Mol gaat die vergelijking voorlopig nog niet op.

Waar Antonelli vorig seizoen nog moeite had om zich aan te passen aan het hoogste niveau, lijkt hij dit jaar volledig omgedraaid. De Italiaan won zijn eerste race in China en heeft sindsdien een indrukwekkende reeks neergezet. In Italië groeit de hoop zelfs dat hij de eerste Italiaanse wereldkampioen sinds Alberto Ascari kan worden.

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Antonelli de nieuwe Verstappen?

Tijdens het Race Café van Ziggo Sport werd de vergelijking tussen Antonelli en Verstappen op tafel gelegd. Mol erkent dat de Mercedes-coureur momenteel uitzonderlijke dingen laat zien, maar vindt dat er een belangrijk verschil is met de Nederlander.

"Wat Antonelli nu laat zien, heeft absoluut iets bijzonders. Hij begint kenmerken van een absolute topper te tonen. Maar als ik hem vergelijk, dan wil ik dat doen met Verstappen toen hij zelf negentien was. Verder dan dat ga ik niet", stelt Mol.

Volgens de commentator spelen de omstandigheden daarbij een grote rol. "Max reed destijds bij Toro Rosso en moest vechten met materiaal dat niet kon winnen. Antonelli zit momenteel in een wagen waarmee races gewonnen worden. Dat maakt wat hij doet nog steeds ontzettend knap, maar daardoor lopen die vergelijkingen wat mij betreft scheef."

'De echte test moet nog komen'

Mol ziet bovendien nog altijd een jonge coureur die volop in ontwikkeling is. "Hij straalt momenteel uit dat alles vanzelf gaat. Hij is de grote man van het moment en alles lijkt zijn kant op te vallen. Tegelijkertijd heeft hij nog altijd iets onbevangens en jeugdigs over zich. Dat maakt hem juist zo interessant om te volgen."

Volgens hem was het minstens zo indrukwekkend dat Verstappen überhaupt zo dicht bij de Mercedes wist te komen. "Voor mij was de grootste verrassing eigenlijk dat Max daar stond. Dat hij met die Red Bull zo dicht bij de poleposition kwam, was op zichzelf al een fenomenale prestatie." 

Damon Hill

Posts: 19.796

Wanneer stoppen we eens met alles met elkaar willen vergelijken? De "nieuwe Schumacher", "nieuwe Senna", "nieuwe Verstappen". Schumacher was Schumacher. Hamilton is Hamilton. Verstappen is Verstappen. Kimi is Kimi. Allemaal zijn ze ook hun eigen manier uniek. En ja, soms zijn er overeenkomsten, m... [Lees verder]

  • 6
  • 10 jun 2026 - 10:21
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Andrea Kimi Antonelli Olav Mol Mercedes

Reacties (5)

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  • Damon Hill

    Posts: 19.796

    Wanneer stoppen we eens met alles met elkaar willen vergelijken? De "nieuwe Schumacher", "nieuwe Senna", "nieuwe Verstappen". Schumacher was Schumacher. Hamilton is Hamilton. Verstappen is Verstappen. Kimi is Kimi. Allemaal zijn ze ook hun eigen manier uniek. En ja, soms zijn er overeenkomsten, maar als je tot in den treure gaat vergelijken kom je terecht in onzinnige discussies en cirkelredenaties waarom de ene beter zou zijn dan de ander.

    Wat ik vooral leuk vindt om te zien, en dit is écht een overeenkomst die zo ongeveer alle grote kampioenen hebben, is dat de grote talenten vrijwel DIRECT snel zijn en indruk maken, met hoogstens één jaartje waarin het wat wisselvalliger is. Senna was direct absurd snel. Schumacher was direct absurd snel. Hamilton was direct absurd snel. Verstappen was direct absurd snel. Anno 2025/2026 is testen wat lastiger en had Kimi in 2025 pieken en dalen, maar liet direct op sommige momenten zijn snelheid zien en is inmiddels ook gewoon absurd snel. Als je een groot talent in het diepe gooit, komt ie dus bovendraaien. Zo niet... dan is het dus geen toptalent. Het "ze moeten eerst rijpen bij een kleiner team" is dus ook gewoon onzin. Dat geldt wellicht wel voor subtoppers, maar niet voor de absolute top.

    • + 6
    • 10 jun 2026 - 10:21
    • RH

      Posts: 790

      Klopt, maar men en zeker Mol wil graag Max verheerlijken. En dat mag als fan natuurlijk.
      Maar ook Max is pas kampioen geworden toen hij een wagen had waarmee je races kon winnen.

      • + 3
      • 10 jun 2026 - 10:27
    • snailer

      Posts: 33.339

      Je was me eigelijk voor, Damon.

      Snelle successen vallen of staan met de auto.

      De overeenkomst is dat ze fantastische dingen doen. Vanaf het begin. En ja. De overeenkomst tussen Antonelli en Verstappen is dat ze wel erg jong instapten.

      • + 2
      • 10 jun 2026 - 10:31
    • Damon Hill

      Posts: 19.796

      Zo is het altijd geweest. In een bolderkar wordt niemand kampioen. Maar wat soms wel zo is, is dat je hele mooie seizoenen kan krijgen als een mega talent in een auto zit die niet goed genoeg is voor de wereldtitel, maar wel net aan goed genoeg om soms een race te winnen. Senna bij Lotus was een mooi voorbeeld, maar ook Verstappen in zijn eerdere jaren bij Red Bull. Je krijgt dan soms hele bijzondere dingen te zien. Of wat te denken van Schumacher in een toch wel vrij ondermaatste Ferrari in 1996, waarmee hij 3 races wist te winnen terwijl Irvine maar iets van tien puntjes wist te pakken met diezelfde auto.

      Uiteindelijk krijg je in de F1 natuurlijk altijd een soort "magneet-effect". De beste teams willen de beste coureurs en de beste coureurs willen rijden voor de beste teams... dus uiteindelijk komen vaak ook de beste coureurs bij de beste teams terecht (niet áltijd ieder seizoen, omdat het per jaar kan verschillen wie de beste auto heeft). En dan zegt men soms: "ja hij won omdat hij de beste auto had". Alhoewel dat dan deels waar is, is dat tekort door de bocht. Om die reden onderschatten mensen Hamilton ook altijd, terwijl Hamilton echt wel in een illuster rijtje thuis hoort.

      Ik kan in ieder geval heel erg genieten van Kimi, vooral ook omdat hij zo sympathiek en nuchter is, en hij de arrogante kwal Russell toch wel te kakken zet. Ik had meer medelijden met Russell gehad als Russell qua gedrag en karakter wat normaler was, maar Russell zet zichzelf zó op een voetstuk dat ik het wel leuk vindt dat hij nu in de hoek zit waar de klappen vallen. Russell had bijna een attitude van "ik heb de titel in 2026 al gewonnen". Nou... mooi niet dus!

      • + 4
      • 10 jun 2026 - 10:52
  • MrStef85

    Posts: 6.575

    Ik ben inmiddels helemaal klaar met dat hautaine en betweterige toontje van Mol bij Race Café. En ik was altijd fan van hem.

    • + 1
    • 10 jun 2026 - 11:30

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Ferrari
165
3
McLaren
118
4
Red Bull Racing
72
5
Alpine F1
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-
Bahrein
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China
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Japan
Circuit Suzuka
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Bahrein
Bahrain International Circuit
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Saoedi-Arabië
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Canada
Gilles Villeneuve
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Monaco
Monte Carlo
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Spanje
Circuit de Catalunya
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.488
  • Podiums 128
  • Grand Prix 239
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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