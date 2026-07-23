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Mercedes voert update door om hardnekkig problemen op te lossen

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Mercedes voert update door om hardnekkig problemen op te lossen

Het team van Mercedes heeft naar verluidt een software-update doorgevoerd die een ingrijpend probleem uit Spa moet oplossen. Op het Belgische circuit kampte George Russell met deployment-problemen, wat voor enorme frustratie zorgde bij de Brit. Mercedes hoopt hiermee deze situatie op te lossen.

De nieuwe Formule 1-regels zorgen dit jaar regelmatig voor frustratie bij de coureurs. Op het circuit van Spa-Francorchamps kwamen de problemen met de batterijen afgelopen weekend pijnlijk naar voren, en was te zien hoe coureurs veel vermogen verloren door leeglopende batterijen. Bij Russell ging het van kwaad tot erger, en had hij in de kwalificatie veel minder snelheid op de rechte stukken dan zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. In de race verloor hij ook veel vermogen, wat uiteindelijk resulteerde in de touché met Lewis Hamilton.

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Wat was er aan de hand?

Volgens The Race heeft het team van Mercedes ingegrepen voor het raceweekend op de Hungaroring. Het medium meldt dat Mercedes aanpassingen heeft doorgevoerd aan de software om de deployment-problemen op te lossen. Het team hoopt dat hiermee een probleem wordt opgelost dat ze in de code in de auto van Russell hebben gevonden. De Brit worstelt al geruime tijd met zijn auto, en bij Mercedes leken ze niet te weten wat er aan de hand was.

Wat heeft Mercedes gevonden?

The Race stelt dat Mercedes op onderzoek is uitgegaan, en dat ze nu weten wat er ongeveer aan de hand was bij Russell. Het probleem waarmee de Brit kampte in de kwalificatie zou te maken hebben met een code die werd gevonden in zijn power unit, en dat zorgde ervoor dat zijn deployment 'front loaded' was over een enkele ronde. 

Nu Mercedes de problemen heeft achterhaald, hebben ze de software aangepast en hopen ze daarmee beter voor de dag te kunnen komen. Het is overigens niet de verwachting dat deze problemen een enorm grote rol gaan spelen in Hongarije, aangezien er op dit circuit meer mogelijkheden zijn om de batterij op te laden dan in Spa en Silverstone.

Foto's Grand Prix van Hongarije 2026
F1 Nieuws George Russell Mercedes GP Hongarije 2026

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Bahrein
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België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.186
  • Podiums 29
  • Grand Prix 162
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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