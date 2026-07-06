De uitvalbeurt van Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië houdt de gemoederen flink bezig. Ook Robert Doornbos keek met verbazing naar de manier waarop de Nederlander de controle over zijn Red Bull verloor. De voormalig Formule 1-coureur vreest dat de problemen bij Red Bull structureel zijn geworden en vraagt zich hardop af of Verstappen niet te lang trouw is gebleven aan zijn huidige werkgever.

Verstappen viel op Silverstone al vroeg uit nadat hij bij het insturen plotseling de achterkant van zijn RB22 verloor. Volgens Doornbos was direct duidelijk dat er meer aan de hand moest zijn dan een simpele rijdersfout.

Doornbos vermoedt technisch probleem bij Red Bull

"Ik schrok enorm toen ik het zag. Het deed me meteen denken aan wat er in Oostenrijk gebeurde. Een coureur als Verstappen verliest een auto niet op deze manier. Als de achterkant al direct bij het insturen uitbreekt, wijst dat voor mij op een technisch of mechanisch defect", analyseerde Doornbos bij het Ziggo Sport Race Café.

Volgens de analist begint de situatie voor Verstappen bovendien onhoudbaar te worden. "De frustratie zal inmiddels enorm zijn. Red Bull kan wel blijven zeggen dat het hen spijt, maar op een gegeven moment koop je daar niets meer voor. Zeker niet als dezelfde problemen een week later gewoon opnieuw opduiken."

'Verstappen is misschien te loyaal geweest'

Doornbos denkt dat de recente gebeurtenissen ook opnieuw vragen oproepen over de toekomst van Verstappen. "Zijn positie binnen Red Bull is natuurlijk ontzettend sterk, maar je gaat je wel afvragen of hij niet te lang is gebleven. Misschien had hij eerder voor Mercedes moeten kiezen. Als je ziet hoe het team sportief terugvalt en er ook nog belangrijke mensen vertrekken, dan zijn dat serieuze signalen."

De voormalig Formule 1-coureur sluit af met een duidelijke boodschap aan de viervoudig wereldkampioen. "Red Bull heeft Max veel gebracht, maar andersom heeft Max het team ook vier wereldtitels bezorgd. Daarom zou ik zeggen: denk ook eens aan jezelf en wees iets egoïstischer. Je kunt niet verwachten dat hij na weer zo'n incident vrolijk door de paddock loopt. Als dit soort problemen blijven terugkeren, begint het zelfs een veiligheidskwestie te worden."