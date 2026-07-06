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Doornbos adviseert Verstappen: "Max moet egoïstisch zijn"

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Doornbos adviseert Verstappen: "Max moet egoïstisch zijn"

De uitvalbeurt van Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië houdt de gemoederen flink bezig. Ook Robert Doornbos keek met verbazing naar de manier waarop de Nederlander de controle over zijn Red Bull verloor. De voormalig Formule 1-coureur vreest dat de problemen bij Red Bull structureel zijn geworden en vraagt zich hardop af of Verstappen niet te lang trouw is gebleven aan zijn huidige werkgever.

Verstappen viel op Silverstone al vroeg uit nadat hij bij het insturen plotseling de achterkant van zijn RB22 verloor. Volgens Doornbos was direct duidelijk dat er meer aan de hand moest zijn dan een simpele rijdersfout.

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Doornbos vermoedt technisch probleem bij Red Bull

"Ik schrok enorm toen ik het zag. Het deed me meteen denken aan wat er in Oostenrijk gebeurde. Een coureur als Verstappen verliest een auto niet op deze manier. Als de achterkant al direct bij het insturen uitbreekt, wijst dat voor mij op een technisch of mechanisch defect", analyseerde Doornbos bij het Ziggo Sport Race Café.

Volgens de analist begint de situatie voor Verstappen bovendien onhoudbaar te worden. "De frustratie zal inmiddels enorm zijn. Red Bull kan wel blijven zeggen dat het hen spijt, maar op een gegeven moment koop je daar niets meer voor. Zeker niet als dezelfde problemen een week later gewoon opnieuw opduiken."

'Verstappen is misschien te loyaal geweest'

Doornbos denkt dat de recente gebeurtenissen ook opnieuw vragen oproepen over de toekomst van Verstappen. "Zijn positie binnen Red Bull is natuurlijk ontzettend sterk, maar je gaat je wel afvragen of hij niet te lang is gebleven. Misschien had hij eerder voor Mercedes moeten kiezen. Als je ziet hoe het team sportief terugvalt en er ook nog belangrijke mensen vertrekken, dan zijn dat serieuze signalen."

De voormalig Formule 1-coureur sluit af met een duidelijke boodschap aan de viervoudig wereldkampioen. "Red Bull heeft Max veel gebracht, maar andersom heeft Max het team ook vier wereldtitels bezorgd. Daarom zou ik zeggen: denk ook eens aan jezelf en wees iets egoïstischer. Je kunt niet verwachten dat hij na weer zo'n incident vrolijk door de paddock loopt. Als dit soort problemen blijven terugkeren, begint het zelfs een veiligheidskwestie te worden."

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.652

Doornbos adviseert......boewhaha.
Lachen met de dildo koning.

  • 6
  • 6 jul 2026 - 17:35
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Robert Doornbos Red Bull Racing

Reacties (18)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.652

    Doornbos adviseert......boewhaha.
    Lachen met de dildo koning.

    • + 6
    • 6 jul 2026 - 17:35
    • f(1)orum

      Posts: 10.192

      O.a. door die dildo's hoeft hij tenminste niet te shoppen bij van Cranenbroek....

      • + 2
      • 6 jul 2026 - 17:43
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.652

      En woont hij in Abu Dhabi toch?

      • + 0
      • 6 jul 2026 - 17:56
    • LucaF1

      Posts: 548

      hahahaha

      • + 0
      • 6 jul 2026 - 19:11
  • AUDI_F1

    Posts: 3.952

    Komt er vandaag ook nog een normaal F1 bericht, of zal ik ook maar een week vakantie nemen?

    • + 2
    • 6 jul 2026 - 17:57
    • Larry Perkins

      Posts: 66.109

      Vermoed van niet @AUDI_F1, het is nog te vroeg voor het weer op Spa-Francorchamps en het aanpassen van de aangepaste aanvangstijden.
      Op vakantie gaan is meestal een goed behalve als je schoonmoeder ook mee moet...

      • + 1
      • 6 jul 2026 - 18:51
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.088

    Misschien kan Larry de bingo-kaart even (her)plaatsen, dan blijft het nog een beetje "leuk" om de hele parade van oud-coureurs en overige types met een mening uit de ongure periferie van de sport weer voorbij te zien komen.

    • + 0
    • 6 jul 2026 - 18:06
  • Hagueian

    Posts: 8.887

    We moeten nog horen van Montoya hier van denkt. En Ralff natuurlijk. Dan kan ik verder met mijn leven.

    • + 1
    • 6 jul 2026 - 18:07
  • De Vogel is Geland

    Posts: 1.055

    De titel had moet zijn: Doornbos trapt weer open deuren in.

    • + 0
    • 6 jul 2026 - 18:11
    • Larry Perkins

      Posts: 66.109

      Rrrrrobert Doornbos trapt geen deuren in, kopt ze kapot met zijn grote hoofd...

      https://youtu.be/bpS12ipK9JY

      • + 0
      • 6 jul 2026 - 18:57
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.055

      Er is geen helm in zijn maat. Hij schijnt met een stalen sombrero door oorlogsgebied Dubai te lopen

      • + 0
      • 6 jul 2026 - 19:25
  • The Wolf

    Posts: 1.166

    Doornbos; "Max moet egoïstisch zijn!"
    Wolf; " en de Paus moet rooms-katholiek zijn"

    • + 0
    • 6 jul 2026 - 18:42
    • schwantz34

      Posts: 42.322

      En van minderjarige jongens afblijven,

      • + 0
      • 6 jul 2026 - 20:29
  • meister

    Posts: 4.318

    Door Kel en een baby is Max dociel geworden, hij is de Max van vroeger niet meer.
    Met de juiste vriendin wordt je snel kijk naar Hamilton.

    • + 0
    • 6 jul 2026 - 18:42
  • Dale U

    Posts: 1.985

    Dit is een verdienmodel voor Max en nu gooit hij gevaren kwestie erbij en gelijk heeft Max.

    • + 0
    • 6 jul 2026 - 18:45
  • Tifoso-01

    Posts: 3.880

    Doornbos is niet de enige die dit zei, Button gaf dit vorige week ook al aan nl.

    • + 0
    • 6 jul 2026 - 18:48
  • Beri

    Posts: 6.959

    Nummer 5 al. Benieuwd of we 6 gaan halen.

    • + 0
    • 6 jul 2026 - 19:02
  • schwantz34

    Posts: 42.322

    Volgens Doornbos was direct duidelijk dat er meer aan de hand moest zijn dan een simpele rijdersfout.

    Nou daar dachten figuren zoals @D07 en SennaS toch echt heel anders over Robert. Want die dachten met een enorme stelligheid (lees; gigantische anti-Max plaat voor de kop) dat ze Max eindelijk eens op een rijdersfout hadden kunnen betrappen, en gingen helemaal los!

    • + 0
    • 6 jul 2026 - 20:28

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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