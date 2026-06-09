user icon
icon

Weerbericht GP Barcelona: Verstappen en Red Bull kunnen regenbanden thuislaten

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
<b> Weerbericht GP Barcelona: </b> Verstappen en Red Bull kunnen regenbanden thuislaten

De Formule 1-teams hoeven zich komend weekend tijdens de Grand Prix van Spanje waarschijnlijk geen zorgen te maken over wisselende weersomstandigheden. De vooruitzichten voor Barcelona zijn bijzonder stabiel, met drie dagen zon, hoge temperaturen en voorlopig geen enkele kans op regen. Dat kan goed nieuws zijn voor Max Verstappen, die na zijn teleurstellende uitvalbeurt in Monaco op zoek is naar eerherstel.

Verstappen zag zijn race in het prinsdom al bij de start eindigen door een defecte power unit. De Nederlander bleef daardoor puntloos achter, terwijl concurrenten als Andrea Kimi Antonelli, Lewis Hamilton en George Russell opnieuw belangrijke WK-punten verzamelden. In Barcelona krijgt de Red Bull-coureur echter een nieuwe motor, waardoor hij onder ideale omstandigheden opnieuw de aanval kan openen.

Meer over Red Bull Racing FIA roept Verstappen direct op in Monaco

FIA roept Verstappen direct op in Monaco

3 jun
 Vertrek Verstappen lijkt aanstaande: "Mercedes is een goede mogelijkheid"

Vertrek Verstappen lijkt aanstaande: "Mercedes is een goede mogelijkheid"

2 jun

Zon en hitte domineren Spaans raceweekend

Volgens de huidige voorspellingen wacht de teams een klassiek Spaans raceweekend. Zowel tijdens de vrije trainingen op vrijdag als tijdens de kwalificatie en de race op zondag worden zonnige omstandigheden verwacht. De temperaturen kunnen daarbij oplopen tot ongeveer 29 graden Celsius.

Daardoor verschuift de aandacht automatisch naar bandenslijtage en koeling. Het Circuit de Barcelona-Catalunya staat bekend als een van de meest veeleisende circuits van de kalender op dat vlak. Coureurs moeten hun banden zorgvuldig beheren, terwijl teams alles op alles zetten om de auto's binnen de ideale temperatuurmarges te houden.

Kans voor Verstappen om terug te slaan

Voor Verstappen komt een voorspelbaar en droog weekend mogelijk op het perfecte moment. De Nederlander verloor in Monaco kostbare punten zonder daar zelf iets aan te kunnen doen en zal met een nieuwe motor erop gebrand zijn om direct terug te slaan.

Met een nieuwe power unit en zonder weersinvloeden die voor verrassingen kunnen zorgen, lijkt Verstappen over alle ingrediënten te beschikken om zich opnieuw vooraan in de strijd te mengen.

De grote vraag is echter of dat voldoende zal zijn om Mercedes en WK-leider Andrea Kimi Antonelli af te stoppen. De Italiaanse sensatie verkeert in bloedvorm met vijf overwinningen op rij en lijkt momenteel de maatstaf van het veld. Barcelona moet uitwijzen of Verstappen het gat opnieuw kan verkleinen of dat Antonelli zijn indrukwekkende zegereeks verder weet uit te bouwen.

dutchiceman

Posts: 5.630

En de rest dan?

  • 2
  • 9 jun 2026 - 13:50
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Spanje 2026

Reacties (11)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 65.618

    Verstappen en Red Bull moeten wel hun zonnebrandcrème meenemen en goed drinken met die hitte...

    • + 0
    • 9 jun 2026 - 13:25
  • Bertrand Gachot

    Posts: 776

    Misschien moeten ze ook een GPS meenemen, ik ben toch al een paar keer naar deze GP geweest en het circuit ligt toch echt niet in Barcelona. Even opgezocht; Het Circuit de Barcelona-Catalunya ligt niet in de stad Barcelona zelf, maar in de gemeente Montmeló, ongeveer 30 km ten noordoosten van Barcelona. Het circuit is bereikbaar via de snelwegen AP-7, C-33 en C-17. Dit is hetzelfde als zegt het circuit park Purmerend (ook 30 km van zandvoort)

    • + 0
    • 9 jun 2026 - 13:39
    • f(1)orum

      Posts: 10.111

      Spanje is 12x groter dan Nederland dus dan liggen de verhoudingen ook wel iets anders. Bovendien bekt Barcelona marketing technisch beter dan Montmeló.

      • + 0
      • 9 jun 2026 - 13:45
    • Larry Perkins

      Posts: 65.618

      Voor veel buitenlandse GP-bezoekers is Zandvoort ook 'Amsterdam Beach'...

      • + 0
      • 9 jun 2026 - 14:05
    • Snork

      Posts: 22.615

      Veel Amerikanen denken dat Nederland in Amsterdam ligt.
      Is geen grap, ik heb die vraag herhaaldelijk gekregen.

      • + 0
      • 9 jun 2026 - 14:32
    • f(1)orum

      Posts: 10.111

      Dus dan denken die yanks blijkbaar ook dat Femke onze premier is?

      • + 0
      • 9 jun 2026 - 14:33
    • Bertrand Gachot

      Posts: 776

      @F(1) forum, het gaat me niet zo zeer om de naamgeving, prima Circuit Barcelona whatever, maar als je heel specifiek een weersvoorspelling doet, geef dan de weersvoorspelling van de locatie waar het om gaat. Ik woon zelf in Baskenland, en door de geografische ligging, ( de oceaan en de bergen) kan het weer nogal een groot verschil zijn op een afstand van 30 km.

      • + 0
      • 9 jun 2026 - 15:06
    • f(1)orum

      Posts: 10.111

      Ik snap wat je bedoelt, maar is, mede juist door die combi van zee en bergen de grilligheid qua weerverschillen daar niet een stuk sterker dan Montmeló wat in het verlengde ligt van Barcelona?

      • + 0
      • 9 jun 2026 - 15:20
  • dutchiceman

    Posts: 5.630

    En de rest dan?

    • + 1
    • 9 jun 2026 - 13:50
    • Larry Perkins

      Posts: 65.618

      De rest ook want Pirelli neemt de banden zelf mee...

      • + 0
      • 9 jun 2026 - 14:06
  • StevenQ

    Posts: 10.514

    Teams nemen niet zelf hun banden mee, dat doet Pirelli

    • + 0
    • 9 jun 2026 - 15:22

MC Grand Prix van Monaco

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MCGrand Prix van Monaco

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
118
4
Red Bull Racing
72
5
Alpine F1
41
6
Racing Bulls
39
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.488
  • Podiums 128
  • Grand Prix 239
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar