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Hamilton voorbij aan Russell in WK-stand: "Maar Mercedes verslaan wordt moeilijk"

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Hamilton voorbij aan Russell in WK-stand: "Maar Mercedes verslaan wordt moeilijk"

Lewis Hamilton heeft na de Grand Prix van Monaco een opvallende mijlpaal bereikt. Dankzij zijn tweede plaats in het prinsdom en de problemen van concurrenten George Russell en Charles Leclerc is de Ferrari-coureur opgeklommen naar de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Zelf keek de zevenvoudig wereldkampioen daar met grote verbazing naar.

Hamilton pakte voor de tweede race op rij de tweede plaats en profiteerde optimaal van een chaotisch weekend. Russell viel door een drive-through penalty terug buiten de punten, terwijl Leclerc uitviel na een crash. Daardoor staat de Brit voor het eerst sinds het einde van 2021 opnieuw zo hoog in de WK-stand.

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Hamilton kijkt met verbazing naar WK-stand

Na afloop werd Hamilton tijdens een interview geconfronteerd met zijn nieuwe positie in het kampioenschap. De Ferrari-coureur moest even slikken toen hij hoorde dat hij nu de eerste achtervolger is van WK-leider Andrea Kimi Antonelli.

"Dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Toen ik het hoorde, moest ik het even laten bezinken. Het voelt geweldig om weer zo hoog in het kampioenschap te staan", reageerde Hamilton enthousiast bij Sky Sports.

Toch wil de Brit nog niet spreken over een titelkandidatuur. Antonelli heeft inmiddels een comfortabele voorsprong opgebouwd na vijf opeenvolgende overwinningen en lijkt momenteel een klasse apart. Hamilton beseft dat Ferrari nog werk voor de boeg heeft.

Hamilton hoopt op hulp van Ferrari-updates

Met de Grand Prix van Spanje in aantocht richt Hamilton zijn blik alweer op de volgende stap. De Ferrari-coureur hoopt dat nieuwe onderdelen het verschil kunnen maken in de jacht op zijn eerste overwinning voor de Italiaanse renstal.

"Hopelijk kunnen we volgende week enkele nieuwe onderdelen introduceren die ons dichter bij de top brengen. Op dit moment wordt het ontzettend moeilijk om Mercedes te verslaan. Zij zitten momenteel op een ander niveau", erkende Hamilton.

Toch sprak de Brit ook met bewondering over zijn voormalige werkgever. "Ik ben oprecht blij voor hen. Mercedes blijft een belangrijk deel van mijn carrière. Wanneer dat team alles op orde heeft, zijn ze ongelooflijk moeilijk te kloppen. Dat hebben ze de afgelopen races opnieuw bewezen", besloot Hamilton.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari

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    Kwalificatie

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  • Race

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
118
4
Red Bull Racing
72
5
Alpine F1
41
6
Racing Bulls
39
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.623
  • Podiums 135
  • Grand Prix 238
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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