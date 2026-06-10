Lewis Hamilton heeft na de Grand Prix van Monaco een opvallende mijlpaal bereikt. Dankzij zijn tweede plaats in het prinsdom en de problemen van concurrenten George Russell en Charles Leclerc is de Ferrari-coureur opgeklommen naar de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Zelf keek de zevenvoudig wereldkampioen daar met grote verbazing naar.

Hamilton pakte voor de tweede race op rij de tweede plaats en profiteerde optimaal van een chaotisch weekend. Russell viel door een drive-through penalty terug buiten de punten, terwijl Leclerc uitviel na een crash. Daardoor staat de Brit voor het eerst sinds het einde van 2021 opnieuw zo hoog in de WK-stand.

Hamilton kijkt met verbazing naar WK-stand

Na afloop werd Hamilton tijdens een interview geconfronteerd met zijn nieuwe positie in het kampioenschap. De Ferrari-coureur moest even slikken toen hij hoorde dat hij nu de eerste achtervolger is van WK-leider Andrea Kimi Antonelli.

"Dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Toen ik het hoorde, moest ik het even laten bezinken. Het voelt geweldig om weer zo hoog in het kampioenschap te staan", reageerde Hamilton enthousiast bij Sky Sports.

Toch wil de Brit nog niet spreken over een titelkandidatuur. Antonelli heeft inmiddels een comfortabele voorsprong opgebouwd na vijf opeenvolgende overwinningen en lijkt momenteel een klasse apart. Hamilton beseft dat Ferrari nog werk voor de boeg heeft.

Hamilton hoopt op hulp van Ferrari-updates

Met de Grand Prix van Spanje in aantocht richt Hamilton zijn blik alweer op de volgende stap. De Ferrari-coureur hoopt dat nieuwe onderdelen het verschil kunnen maken in de jacht op zijn eerste overwinning voor de Italiaanse renstal.

"Hopelijk kunnen we volgende week enkele nieuwe onderdelen introduceren die ons dichter bij de top brengen. Op dit moment wordt het ontzettend moeilijk om Mercedes te verslaan. Zij zitten momenteel op een ander niveau", erkende Hamilton.

Toch sprak de Brit ook met bewondering over zijn voormalige werkgever. "Ik ben oprecht blij voor hen. Mercedes blijft een belangrijk deel van mijn carrière. Wanneer dat team alles op orde heeft, zijn ze ongelooflijk moeilijk te kloppen. Dat hebben ze de afgelopen races opnieuw bewezen", besloot Hamilton.