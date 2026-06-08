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Formule 1 gefileerd na uitvalbeurt Verstappen: "Dat krijg je met deze regels"

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Formule 1 gefileerd na uitvalbeurt Verstappen: "Dat krijg je met deze regels"

De Grand Prix van Monaco had volgens analist Peter Windsor een compleet ander verloop kunnen krijgen als Max Verstappen niet al bij de start was getroffen door technische problemen. De Brit stelt dat de Formule 1-fans uiteindelijk de grote verliezers waren van het incident, omdat een rechtstreeks gevecht tussen Verstappen en polesitter Andrea Kimi Antonelli nooit van de grond kwam.

Verstappen begon de race vanaf de eerste startrij naast Antonelli, maar zag zijn kansen op een overwinning al binnen enkele seconden verdwijnen. De Red Bull kwam nauwelijks van zijn plek door problemen met de powerunit, verloor vrijwel direct vermogen en viel uiteindelijk na de eerste ronde definitief uit.

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2 jun

Windsor wijst naar nieuwe reglementen

Volgens Windsor ligt de oorzaak niet alleen bij Red Bull, maar ook bij de complexe technische regels die sinds dit seizoen van kracht zijn. De analist noemt de huidige generatie Formule 1-bolides bijzonder gevoelig voor problemen tijdens de startprocedure.

"Voor mij was de race eigenlijk al beslist voordat ze goed en wel begonnen was. Verstappen viel stil op de grid, wist nog even verder te rijden, maar moest daarna definitief opgeven. Naar mijn mening is dat een rechtstreeks gevolg van de nieuwe reglementen van 2026", stelde Windsor in zijn analyse na afloop van de race.

'Anticlimax van grote proporties'

Hoewel geen enkele andere coureur met vergelijkbare problemen kampte, benadrukt Windsor dat het steeds moeilijker wordt om de huidige auto's perfect van de startlijn te laten vertrekken. Daardoor ging volgens hem een mogelijk spektakelstuk verloren.

"De Formule 1 werd hierdoor beroofd van een rechtstreeks duel tussen Antonelli en Verstappen. We hadden de leider van Mercedes op pole position en de viervoudig wereldkampioen naast hem op de eerste rij. Dat was precies het gevecht waar iedereen naar uitkeek. Dat het vervolgens al voor de eerste bocht voorbij was, voelde als een anticlimax van grote proporties", aldus Windsor.

De Brit benadrukte wel dat Monaco uiteindelijk alsnog voor voldoende spektakel zorgde. Door incidenten, straffen en onverwachte wendingen bleef er genoeg te beleven in het prinsdom, maar volgens Windsor bleef de vroege uitvalbeurt van Verstappen een van de bepalende momenten van het weekend.

koppie toe

Posts: 5.376

Ik zie toch wel talent daar tussen al die muurtjes.
Een foutloos weekend in Monaco in zijn 2 jaar geen talent noemen vind ik erg kort door de bocht.
Waar was Russell dan in die zelfde auto?

  • 7
  • 8 jun 2026 - 13:13
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Monaco 2026

Reacties (12)

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  • Ferrari412T1

    Posts: 523

    Windsor is een van de weinigen die vaak iets zegt waar het ook echt op slaat. Kritiek positief of negatief...hij heeft dan wel een goed punt.

    • + 3
    • 8 jun 2026 - 12:50
    • Joeppp

      Posts: 8.655

      Eens, maar het is niet zo dat er de afgelopen jaren geen auto's zijn stilgevallen bij de start. Soms vind ik het wel makkelijk om de schuld te geven aan de nieuwe regels helemaal als er 21 auto's wel gewoon wegrijden. Er kan natuurlijk altijd wat stuk gaan; bij de nieuwe en oude regels.

      • + 6
      • 8 jun 2026 - 13:00
    • F1jos

      Posts: 5.351

      Met een negatieve kritiek, krijgt men een gefileerde tong.

      • + 0
      • 8 jun 2026 - 13:08
    • koppie toe

      Posts: 5.376

      Motoren gaan nou eenmaal eens stuk heeft niets met de reglementen te maken.
      Wel mocht Antonelli nu met Hamilton strijden maar die gaf niet thuis.
      En daar had Antonelli ook helemaal geen zin in en vertrok aan de horizon om te proberen iedereen op een ronde te zetten. ;)

      • + 0
      • 8 jun 2026 - 13:10
    • Snork

      Posts: 22.614

      Gelukkig wordt er weer gefileerd, hoewel in dit artikel compleet onjuist als term toegepast.

      • + 0
      • 8 jun 2026 - 13:13
    • Tra893SDk

      Posts: 80

      Windsor heeft mooie oude verhalen en weet veel uit de tijd dat hij er altijd bij was. Maar juist als het om nieuwere zaken gaat is dat veel minder en de techniek snapt hij al helemaal weinig van. Hij haalt daar niet voor niets anderen vaak voor bij.

      Wel goed is dat hij zich nooit te goed voelt om gewoon met anderen te spreken zelfs als het niet zulke grote kanalen zijn.

      Hij is overigens ook van mening dat het werkelijk belachelijk is dat 2021 nooit opgelost is.

      • + 0
      • 8 jun 2026 - 14:04
  • meister

    Posts: 4.290

    Hij had gewoon een jaartje sabbatical moeten hebben.
    Dit jaar kent geen winnaars alleen maar verliezers.
    De kijker is een verliezer, de coureurs zijn verliezer.
    Ook Kimi is een verliezer winnen omdat alle andere in een gp2 auto rijden, nee wees dan maar trots hoor en denken dat het je talent is.

    • + 0
    • 8 jun 2026 - 13:08
    • koppie toe

      Posts: 5.376

      Ik zie toch wel talent daar tussen al die muurtjes.
      Een foutloos weekend in Monaco in zijn 2 jaar geen talent noemen vind ik erg kort door de bocht.
      Waar was Russell dan in die zelfde auto?

      • + 7
      • 8 jun 2026 - 13:13
    • Pietje Bell

      Posts: 35.178

      "Waar was Russell dan in die zelfde auto?"

      Russell lag ergens halverwege de race of zo maar liefst 130 seconden
      achter Kimi! Met hetzelfde aantal pitstops.

      Gevonden.
      Met nog 22 ronden te gaan, beiden 1 pitstop van M > H,
      Russell 80 seconden achter Kimi.

      Russell lag op dat moment (op p4) 51 seconden achter Leclerc (p3)!!

      Met nog 19 (of 18?) ronden te gaan kwam er een SC.

      ibb.co/S4Y1Tjdb

      • + 1
      • 8 jun 2026 - 14:24
    • koppie toe

      Posts: 5.376

      Nou dat dus @Pietje.
      Dan heeft Antonelli het dus super gedaan.
      Ook al werd Russell opgehouden, in vrije lucht kwam hij ook niet dichterbij.
      Ik snap ook wel wat @Meister bedoeld en ergens heeft hij ook gelijk over verliezers. Fans en coureurs.
      Maar ik neem mijn petje af voor Antonelli.

      • + 1
      • 8 jun 2026 - 14:52
  • AnalizeThis

    Posts: 84

    Windsor begrijpt er niks van. Verstappen demonstreerde zijn advies aan Antonelli: “Als de lichten uitgaan, blijf je nog een seconde stilstaan”.

    • + 1
    • 8 jun 2026 - 13:43
  • Larry Perkins

    Posts: 65.584

    2026 F1 Monaco GP race analysis by Peter Windsor
    (22,47 minuten)

    https://youtu.be/4Yg4hnTZFlY

    • + 0
    • 8 jun 2026 - 15:32

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Ferrari
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72
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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