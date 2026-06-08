De Grand Prix van Monaco had volgens analist Peter Windsor een compleet ander verloop kunnen krijgen als Max Verstappen niet al bij de start was getroffen door technische problemen. De Brit stelt dat de Formule 1-fans uiteindelijk de grote verliezers waren van het incident, omdat een rechtstreeks gevecht tussen Verstappen en polesitter Andrea Kimi Antonelli nooit van de grond kwam.

Verstappen begon de race vanaf de eerste startrij naast Antonelli, maar zag zijn kansen op een overwinning al binnen enkele seconden verdwijnen. De Red Bull kwam nauwelijks van zijn plek door problemen met de powerunit, verloor vrijwel direct vermogen en viel uiteindelijk na de eerste ronde definitief uit.

Windsor wijst naar nieuwe reglementen

Volgens Windsor ligt de oorzaak niet alleen bij Red Bull, maar ook bij de complexe technische regels die sinds dit seizoen van kracht zijn. De analist noemt de huidige generatie Formule 1-bolides bijzonder gevoelig voor problemen tijdens de startprocedure.

"Voor mij was de race eigenlijk al beslist voordat ze goed en wel begonnen was. Verstappen viel stil op de grid, wist nog even verder te rijden, maar moest daarna definitief opgeven. Naar mijn mening is dat een rechtstreeks gevolg van de nieuwe reglementen van 2026", stelde Windsor in zijn analyse na afloop van de race.

'Anticlimax van grote proporties'

Hoewel geen enkele andere coureur met vergelijkbare problemen kampte, benadrukt Windsor dat het steeds moeilijker wordt om de huidige auto's perfect van de startlijn te laten vertrekken. Daardoor ging volgens hem een mogelijk spektakelstuk verloren.

"De Formule 1 werd hierdoor beroofd van een rechtstreeks duel tussen Antonelli en Verstappen. We hadden de leider van Mercedes op pole position en de viervoudig wereldkampioen naast hem op de eerste rij. Dat was precies het gevecht waar iedereen naar uitkeek. Dat het vervolgens al voor de eerste bocht voorbij was, voelde als een anticlimax van grote proporties", aldus Windsor.

De Brit benadrukte wel dat Monaco uiteindelijk alsnog voor voldoende spektakel zorgde. Door incidenten, straffen en onverwachte wendingen bleef er genoeg te beleven in het prinsdom, maar volgens Windsor bleef de vroege uitvalbeurt van Verstappen een van de bepalende momenten van het weekend.