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Officieel: Maleisië maakt F1-comeback

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<b> Officieel: </b> Maleisië maakt F1-comeback

De Grand Prix van Maleisië keert dit jaar definitief terug op de F1-kalender, zo heeft de sport zojuist bekendgemaakt. Door de onrust in het Midden-Oosten moest de F1-top opzoek gaan naar een oplossing, en daarvoor zijn ze dus uitgekomen bij het populaire circuit van Sepang.

Door de onrust in het Midden-Oosten moest de F1-top eerder dit jaar al hard ingrijpen. De races in Saoedi-Arabië en Bahrein werden van de kalender gehaald, maar al snel werd duidelijk dat ze één van deze races alsnog wilden afwerken. Bahrein leek terug te keren op de F1-kalender, maar door het oplaaiende conflict is dit niet veilig. Afgelopen week lekte uit dat Maleisië kans maakte op een F1-comeback, en dat is nu dus bevestigd.

Vervanger van Bahrein

Als vervanger van de race in Bahrein zal er worden gereden op het circuit van Sepang. De race in Maleisië stond in 2017 voor het laatst op de F1-kalender, en werd toen gewonnen door Max Verstappen. De race zal nu worden ingepland tussen de Grands Prix van Azerbeidzjan en Singapore. Voor de teams is dit goed te doen, aangezien Maleisië vlakbij Singapore ligt en ze daardoor makkelijker kunnen doorreizen naar de volgende race. De race vindt plaats op 4 oktober

Mooie geschiedenis

De Maleisische Grand Prix stond van 1999 tot en met 2017 op de F1-kalender, en groeide uit tot een favoriet onder de fans en coureurs. De eerste editie werd gewonnen door toenmalig Ferrari-coureur Eddie Irvine, en werd daarna twee keer gewonnen door Michael Schumacher.

De race op het circuit van Sepang veranderde regelmatig in een waterballet, mede door het lokale klimaat. Het zorgde voor veel beroemde beelden, zo liet Jos Verstappen er zien dat hij een echte regenrijder was. In 2009 werd de race vroegtijdig gestopt nadat het te hard regende. Jenson Button won deze race, die later ook beroemd werd door Kimi Räikkönen die tijdens de rode vlag besloot zich om te kleden en een ijsje te gaan eten in de paddock.

De race van dit jaar zal echter gewoon bekendstaan onder de naam Grand Prix van Bahrein.

Larry Perkins

Posts: 66.636

Nee, Sepang.

  • 11
  • 26 jul 2026 - 12:40
F1 Nieuws GP Maleisië 2026

Reacties (21)

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  • Cypher

    Posts: 2.197

    Zeer goed nieuws! Met Turkije en Maleisië keren er 2 mooie banen terug.

    Nu weer terug naar normale F1 wagens en we hebben weer iets om van te genieten...

    • + 5
    • 26 jul 2026 - 12:34
    • Cicero

      Posts: 1.670

      Alleen de huidige auto's op sepang, ik weet niet... Nou ja, de huidige elektro motoren, aan de auto's ligt het niet

      • + 3
      • 26 jul 2026 - 13:19
    • Mick34

      Posts: 1.325

      Dat wordt flink bijtrappen aan het einde van het rechte stuk.

      • + 1
      • 26 jul 2026 - 14:37
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.491

    Wow Nice

    • + 2
    • 26 jul 2026 - 12:38
  • OrangeArrows

    Posts: 3.410

    Mooi baantje en altijd kans op een flinke bui.

    • + 3
    • 26 jul 2026 - 12:38
  • Larry Perkins

    Posts: 66.628

    Elders is Stefano Domenicali, de parasiet van de Formule 1, aan het opscheppen. “Opnieuw heeft de sport laten zien dat zij zich kan aanpassen, oplossingen kan vinden en kan leveren, en zo een spannend moment creëert voor iedereen die Formula 1 volgt."

    • + 1
    • 26 jul 2026 - 12:42
    • Larry Perkins

      Posts: 66.628

      Tevens elders (op MS) wordt gemeld dat de GP van Azerbeidzjan op een zaterdag plaatsvindt, wat de logistiek veel eenvoudiger maakt.
      Wat de gevolgen daarvan zijn voor en het verdere programma (de drie vt's) wordt niet verteld.

      • + 0
      • 26 jul 2026 - 12:50
    • Skimi

      Posts: 1.126

      Zullen ze bij de broadcasters leuk vinden. Kunnen hun hele uitzendsxhema gaan aanpassen wat enorm veel gaat kosten

      • + 0
      • 26 jul 2026 - 13:17
    • Snork

      Posts: 22.832

      VT3 doen ze na de race.

      • + 3
      • 26 jul 2026 - 14:22
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.486

    En imola en portimoa keren dus niet terug op de kalander? Wel weer een vroege race.

    • + 0
    • 26 jul 2026 - 12:49
  • Larry Perkins

    Posts: 66.628

    Laat good old 'oze Jos',
    op Sepang maar in de RB22 los.
    Dan is iedereen de klos.
    En is 'oze Jos' weer The Boss.

    • + 1
    • 26 jul 2026 - 12:57
    • Larry Perkins

      Posts: 66.628

      Om nooit te vergeten...

      F1 Maleisië 2001 Samenvatting RTL5 RTLGP Formule 1 Grand Prix
      (22,50 minuten)

      https://youtu.be/uf_IOWqoW9I

      • + 3
      • 26 jul 2026 - 14:08
  • schwantz34

    Posts: 42.507

    Terugkeren naar Sepang is nu al by far de beste F1 beslissing die dit jaar genomen is.

    • + 5
    • 26 jul 2026 - 13:05
    • Larry Perkins

      Posts: 66.628

      Je weet dat de beste beslissing van dit jaar nog komt hè, Russell die de F1 verruilt voor kamelenraces in de Sahara...

      • + 4
      • 26 jul 2026 - 13:18
  • De Vogel is Geland

    Posts: 1.130

    Good old Sepang! Welkom terug

    • + 0
    • 26 jul 2026 - 13:05
  • Snorremans

    Posts: 339

    Goud!!

    • + 0
    • 26 jul 2026 - 13:20
  • ScuderiaSjonno

    Posts: 2.237

    Ik ben zeker blij met een terugkeer van een Grand Prix die in mijn ogen nooit van de kalender af zou mogen in een ideale wereld.

    Alleen met de huidige generatie auto's valt het nog maar te bezien of het race technisch ook de moeite waard wordt.

    • + 2
    • 26 jul 2026 - 13:27
  • Dale U

    Posts: 2.000

    Sepang is erg leuk.......

    • + 0
    • 26 jul 2026 - 13:33

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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