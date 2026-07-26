De Grand Prix van Maleisië keert dit jaar definitief terug op de F1-kalender, zo heeft de sport zojuist bekendgemaakt. Door de onrust in het Midden-Oosten moest de F1-top opzoek gaan naar een oplossing, en daarvoor zijn ze dus uitgekomen bij het populaire circuit van Sepang.

Door de onrust in het Midden-Oosten moest de F1-top eerder dit jaar al hard ingrijpen. De races in Saoedi-Arabië en Bahrein werden van de kalender gehaald, maar al snel werd duidelijk dat ze één van deze races alsnog wilden afwerken. Bahrein leek terug te keren op de F1-kalender, maar door het oplaaiende conflict is dit niet veilig. Afgelopen week lekte uit dat Maleisië kans maakte op een F1-comeback, en dat is nu dus bevestigd.

Vervanger van Bahrein

Als vervanger van de race in Bahrein zal er worden gereden op het circuit van Sepang. De race in Maleisië stond in 2017 voor het laatst op de F1-kalender, en werd toen gewonnen door Max Verstappen. De race zal nu worden ingepland tussen de Grands Prix van Azerbeidzjan en Singapore. Voor de teams is dit goed te doen, aangezien Maleisië vlakbij Singapore ligt en ze daardoor makkelijker kunnen doorreizen naar de volgende race. De race vindt plaats op 4 oktober

Mooie geschiedenis

De Maleisische Grand Prix stond van 1999 tot en met 2017 op de F1-kalender, en groeide uit tot een favoriet onder de fans en coureurs. De eerste editie werd gewonnen door toenmalig Ferrari-coureur Eddie Irvine, en werd daarna twee keer gewonnen door Michael Schumacher.

De race op het circuit van Sepang veranderde regelmatig in een waterballet, mede door het lokale klimaat. Het zorgde voor veel beroemde beelden, zo liet Jos Verstappen er zien dat hij een echte regenrijder was. In 2009 werd de race vroegtijdig gestopt nadat het te hard regende. Jenson Button won deze race, die later ook beroemd werd door Kimi Räikkönen die tijdens de rode vlag besloot zich om te kleden en een ijsje te gaan eten in de paddock.

De race van dit jaar zal echter gewoon bekendstaan onder de naam Grand Prix van Bahrein.