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Verstappen feliciteert Hadjar met eerste Red Bull-podium: "Toch nog iets positiefs"

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Verstappen feliciteert Hadjar met eerste Red Bull-podium: "Toch nog iets positiefs"

Voor Max Verstappen zat de Grand Prix van Monaco er al vroeg op, maar toch had de Nederlander na afloop nog oog voor een bijzonder moment binnen de Red Bull Racing-familie. De viervoudig wereldkampioen feliciteerde Isack Hadjar met zijn eerste podiumplaats in de Formule 1 na een knotsgekke race in het prinsdom.

Verstappen kende zelf een dramatische start van de race. De Red Bull-coureur kwam nauwelijks van zijn plek door een technisch probleem en wist zijn wagen nog ternauwernood terug naar de pits te brengen. Daar viel definitief het doek voor de Nederlander, die al in de openingsfase moest uitstappen.

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Hadjar overleeft chaos en pakt eerste F1-podium

Door de problemen van Verstappen schoof Hadjar direct een positie op, maar ook voor de jonge Fransman verliep de race allesbehalve vlekkeloos. De Red Bull-junior kampte gedurende de wedstrijd met technische mankementen en liet via de boordradio meermaals zijn frustratie blijken.

Op de baan leek een podiumplaats aanvankelijk buiten bereik. Hadjar verloor terrein aan Pierre Gasly en George Russell, maar kreeg na afloop alsnog goed nieuws. Gasly viel terug door een tijdstraf voor te hard rijden in de pitstraat, terwijl Russell een drive-through penalty kreeg na problemen bij het uitvoeren van een eerdere straf. Daardoor schoof Hadjar op naar de derde plaats.

Verstappen reageert sportief na vroege opgave

Alsof de chaos nog niet compleet genoeg was, werd Hadjar na de race ook nog onderzocht wegens mogelijke overtredingen tijdens een rode vlag-situatie en een safety car-fase. De stewards zagen uiteindelijk geen reden om hem te bestraffen, waardoor zijn eerste podiumplaats definitief werd bevestigd.

Verstappen reageerde vervolgens sportief via Instagram. De Nederlander baalde zichtbaar van zijn eigen uitvalbeurt, maar kon een knipoog niet laten. "Teleurstellend weekend. Het enige voordeel was dat ik vroeg thuis was. Gelukkig viel er binnen het team nog iets te vieren: gefeliciteerd Isack met je eerste podium voor Red Bull", schreef de wereldkampioen.

 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Isack Hadjar Red Bull Racing GP Monaco 2026

Reacties (1)

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  • Supa

    Posts: 2.711

    Lekker sportief!

    • + 0
    • 8 jun 2026 - 15:35

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Bahrein
6 - 8 maa
Australië
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China
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Japan
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10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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