Het lijkt er sterk op dat Lewis Hamilton gelijk heeft dat de FIA denkt dat Red Bull Powertrains de beste krachtbron heeft gebouwd. Dit betekent dat Red Bull niet in aanmerking komt voor homologatietokens volgens het ADUO-systeem. De concurrentie kan hierdoor het gat dichten met Red Bull op motorisch vlak.

Hamilton zorgde voor verbazing toen hij na afloop van de Grand Prix van Monaco riep dat Red Bull volgens de ADUO-regels de beste motor heeft. De FIA had daar echter nog niets over gedeeld, en Hamiltons woorden waren opvallend. Veel mensen dachten namelijk dat niet Red Bull, maar Mercedes de beste krachtbron heeft. Het Duitse team is immers oppermachtig in het huidige seizoen, en ze hebben een grote voorsprong op de rest van het veld.

Wat heeft de FIA besloten?

Volgens Motorsport.com klopt het wat Hamilton zegt, en heeft Red Bull Powertrains volgens de FIA de sterkste motor gebouwd. Het medium meldt dat Mercedes een achterstand heeft die groter is dan de drempel van twee procent. Dat zou betekenen dat ze volgens het ADUO-systeem in aanmerking komen voor één homologatietoken.

Het lijkt erop dat Ferrari volgens de ADUO-regels twee tokens zal krijgen, omdat ze een achterstand hebben die hoger ligt dan vier procent. Het lijkt erop dat achter deze drie motorfabrikanten Audi en Honda de achterhoede vormen. Beide fabrikanten zouden een grotere achterstand hebben, maar het is nog niet bekend hoeveel tokens ze zullen ontvangen.

Tegenslag voor Red Bull

Deze conclusie van de FIA zorgt ervoor dat Red Bull, in tegenstelling tot de concurrentie, geen tokens krijgt om de motor te verbeteren. Het is een flinke tegenslag, want op de baan zijn ze na Mercedes, Ferrari en McLaren het vierde team. Red Bull lijkt dus vooral aan de kant van het chassis veel tijd te moeten winnen.

Wat is het doel van dit systeem?

Het ADUO-systeem is door de FIA in het leven geroepen om enorme verschillen tussen de fabrikanten te voorkomen. Als voorbeeld wordt hierbij vaak de situatie van Honda in 2017 genoemd, waarbij ze een significante achterstand hadden op de rest van het veld. De ADUO-regels moeten voor een eerlijker speelveld zorgen, maar werden al snel het onderwerp van de politieke spelletjes.