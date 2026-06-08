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'FIA wijst Red Bull-motor aan als maatstaf'

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'FIA wijst Red Bull-motor aan als maatstaf'

Het lijkt er sterk op dat Lewis Hamilton gelijk heeft dat de FIA denkt dat Red Bull Powertrains de beste krachtbron heeft gebouwd. Dit betekent dat Red Bull niet in aanmerking komt voor homologatietokens volgens het ADUO-systeem. De concurrentie kan hierdoor het gat dichten met Red Bull op motorisch vlak.

Hamilton zorgde voor verbazing toen hij na afloop van de Grand Prix van Monaco riep dat Red Bull volgens de ADUO-regels de beste motor heeft. De FIA had daar echter nog niets over gedeeld, en Hamiltons woorden waren opvallend. Veel mensen dachten namelijk dat niet Red Bull, maar Mercedes de beste krachtbron heeft. Het Duitse team is immers oppermachtig in het huidige seizoen, en ze hebben een grote voorsprong op de rest van het veld.

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Wat heeft de FIA besloten?

Volgens Motorsport.com klopt het wat Hamilton zegt, en heeft Red Bull Powertrains volgens de FIA de sterkste motor gebouwd. Het medium meldt dat Mercedes een achterstand heeft die groter is dan de drempel van twee procent. Dat zou betekenen dat ze volgens het ADUO-systeem in aanmerking komen voor één homologatietoken.

Het lijkt erop dat Ferrari volgens de ADUO-regels twee tokens zal krijgen, omdat ze een achterstand hebben die hoger ligt dan vier procent. Het lijkt erop dat achter deze drie motorfabrikanten Audi en Honda de achterhoede vormen. Beide fabrikanten zouden een grotere achterstand hebben, maar het is nog niet bekend hoeveel tokens ze zullen ontvangen.

Tegenslag voor Red Bull

Deze conclusie van de FIA zorgt ervoor dat Red Bull, in tegenstelling tot de concurrentie, geen tokens krijgt om de motor te verbeteren. Het is een flinke tegenslag, want op de baan zijn ze na Mercedes, Ferrari en McLaren het vierde team. Red Bull lijkt dus vooral aan de kant van het chassis veel tijd te moeten winnen.

Wat is het doel van dit systeem?

Het ADUO-systeem is door de FIA in het leven geroepen om enorme verschillen tussen de fabrikanten te voorkomen. Als voorbeeld wordt hierbij vaak de situatie van Honda in 2017 genoemd, waarbij ze een significante achterstand hadden op de rest van het veld. De ADUO-regels moeten voor een eerlijker speelveld zorgen, maar werden al snel het onderwerp van de politieke spelletjes.

NicoS

Posts: 20.797

@Still,
Volgens mij zou het volgens velen helemaal niets worden met die “Ford” motor, en zouden ze ergens achteraan hobbelen.
Nu blijkt het niet zo te zijn, en is het allemaal niet zo moeilijk?
Je kunt ook zeggen dat ze goed werk hebben geleverd om de gerenommeerde merken meer dan tegenstand ... [Lees verder]

  • 17
  • 8 jun 2026 - 08:22
Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Red Bull Racing GP Monaco 2026

Reacties (25)

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  • shakedown

    Posts: 1.834

    Ik geloof er geen hol van. Een motor bouwen is toch enorm moeilijk? En als je niet een grote autofabrikant er achter hebt staan ben je toch kansloos? Dat wordt al jaren geroepen. Red Bull die een motor maakt. Gedoemd om achteraan mee te sukkelen...

    Ik geloof niet dat Red Bull de sterkste motor heeft. Dat ze niet achteraan lopen dat is wel duidelijk. Het blijkt dat je als non auto fabrikant prima de juiste mensen kunt inhuren en iets competitief kunt maken. We zullen zien. Ik denk dat alleen audi en Honda tokens gaan krijgen . De andere zitten veel te dicht op elkaar.

    • + 2
    • 8 jun 2026 - 07:44
    • Stillewerise

      Posts: 74

      Eerst heel mercedes motor afdeling leeg kopen met grof geld. Daarna aanvullen met honda motor personeel. Omdat honda stopte. Wat is er dan nog moeilijk aan eigenlijk?

      • + 11
      • 8 jun 2026 - 08:02
    • Klus

      Posts: 2.458

      Ik vraag me af hoe ze dit bepalen. Wie zegt dat Mercedes het achterste van de tong laat zien.

      • + 4
      • 8 jun 2026 - 08:05
    • NicoS

      Posts: 20.797

      @Still,
      Volgens mij zou het volgens velen helemaal niets worden met die “Ford” motor, en zouden ze ergens achteraan hobbelen.
      Nu blijkt het niet zo te zijn, en is het allemaal niet zo moeilijk?
      Je kunt ook zeggen dat ze goed werk hebben geleverd om de gerenommeerde merken meer dan tegenstand te kunnen bieden.
      Maar nee, er moet natuurlijk weer negatief over gedaan worden…..
      Zielig volk…..

      • + 17
      • 8 jun 2026 - 08:22
    • shakedown

      Posts: 1.834

      Iets wat ik al jaren roep. (Zie oude reacties)

      De F1 heeft niets met autofabrikanten te maken. Je moet gewoon de juiste kennis inkopen. En zorgen dat die kennis optimaal rendeert. De juiste faciliteiten en de juiste werk ethiek.

      Het mooiste daarvan vind ik dat dit de poort opent voor McLaren, Cadillac en Audi. En eventueel een merkt als BYD. Het is prima mogelijk om een competitieve motor te bouwen. Dus alle kans dat er meer onafhankelijke motoren komen. En dat juich ik enorm toe!

      • + 2
      • 8 jun 2026 - 08:24
    • AUDI_F1

      Posts: 3.860

      Je kunt het vooral straks zien op de hoge snelheids banen wie de sterkste motor heeft. En ja als RBR-PT de sterkste motor heeft dan mogen Ferrari en Mercedes zich wel even gaan schamen.

      • + 1
      • 8 jun 2026 - 08:56
    • De Vogel is Geland

      Posts: 925

      Dat zijn baanbrekende teksten. Je moet kennis inkopen. Wat moet je anders inkopen?

      • + 0
      • 8 jun 2026 - 09:06
    • shakedown

      Posts: 1.834

      @de vogel. Gewoon resources inkopen? Mensen zonder specifieke f1 kennis? Mankracht, onderdelen, ruwe materialen, computer kracht, eehm alles wat je maar kunt bedenken. Het gaat om die specifieke kennis. Dat is natuurlijk het lastigste.

      Nu is specifieke kennis maar een deel van het verhaal. Je zult ook een aansturende element nodig hebben welke het maximale uit een groep kan halen. En die zijn misschien nog wel lastiger te vinden. Diepgaande kennis op ice of elektro gebied is nog wel te vinden. Niet alleen binnen de F1, maar ook daarbuiten is een hoop kennis aanwezig. Omdat alles samen te laten komen is groepsdynamiek en mensen kennis nodig. En dat zijn skills die een stuk schaarser zijn.

      • + 1
      • 8 jun 2026 - 09:17
    • Mrduplex

      Posts: 1.775

      Die reacties hier,ja het stelt allemaal weinig voor🤣🤣 gaan jullie dadelijk nog Aston Martin aandragen als voorbeeld,dat je met geld alles kan kopen🙈

      • + 4
      • 8 jun 2026 - 09:23
    • shakedown

      Posts: 1.834

      @ mrduplex. Dan les je niet. Het is niet zondag geld ervoor zorgt dat je een snelle motor hebt. Geld zorg ervoor dat je instaat bent de juiste mensen aan te trekken.

      Aston Martin is het perfecte voorbeeld. Alle geld van de wereld. Alle kennis die er in inkopen. Maar dat aansturende element is er niet. De hoop was dat Newey dat zou kunnen zijn. Maar helaas blijkt dat niet zo te zijn.

      Stroll zou er heel goed aan doen om een Horner aan te stellen. (Denk alleen dat die niet wil) Iemand die de boel aan kan sturen. Mensen op hun beste laat werken. De balans tussen kennis, werk ethiek en vertrouwen in elkaar kan opzetten. In team verband duurt dat een paar jaar. Maar Horner heeft laten zien dat hij dat kan. Wolff kan dat ook, en zo zijn er nog meer die dat kunnen binnen, maar ook zeker buiten de F1 is er wel kennis te vinden. Deze is alleen een stukje schaarser dan technische kennis...

      • + 1
      • 8 jun 2026 - 09:30
    • misstappen

      Posts: 3.575

      En die mercedes heeft het natuurlijk erg slim gespeeld. Eerst een 'illegale' motor bouwen voor extra performance, wat dan tegen de tijd dat ADUO ingaat weg gehaald moet worden, maar daardoor wel tokens kunne krijgen om die nu 'legale' motor te verbeteren.. je moet er maar opkomen.

      • + 3
      • 8 jun 2026 - 10:32
    • Mrduplex

      Posts: 1.775

      Nou, lees vooral dat mensen hier wel ff weten hoe het moet, dat onderbouwen ze met:ik roep hier al jaren……iets met beste stuurlui.
      Je beseft toch ook wel hoe belachelijk dat klinkt neem ik aan

      • + 0
      • 8 jun 2026 - 11:02
  • De Vogel is Geland

    Posts: 925

    Een energiedrank firma dat in het eerste jaar Mercedes en Ferrari aftroeft.

    • + 3
    • 8 jun 2026 - 08:19
    • SennaS

      Posts: 12.175

      Zijn gooien er energiedrank in.
      En het kan blijkbaar gelet op de feiten van de fia.
      Dat sommigen het niet willen geloven is een ander verhaal

      • + 0
      • 8 jun 2026 - 09:42
  • De Vogel is Geland

    Posts: 925

    Nu weten we ook wat de afspraken zijn tussen toto en de FIA om die illegale compressie verhouding te corrigeren

    • + 2
    • 8 jun 2026 - 08:46
  • Hagueian

    Posts: 8.757

    RB heeft het goed voor elkaar op motorisch vlak. Ze hebben de goede mensen aangetrokken voor RB Powertrains. Het probleem is alleen dat men op andere afdelingen personeel kwijt is geraakt aan de concurrentie. Het zal lastig worden om met het chassis en de aerow het gat te dichten naar Mercedes. Daarnaast zijn er en onstaan er steeds problemen waarbij de oplossing er niet is of te lang duurt.

    • + 2
    • 8 jun 2026 - 08:48
    • Golf-GTI

      Posts: 1.800

      Voornamelijk de mechanische tractie is bij Mercedes beter dan bij RBR. Daardoor heeft Max ook de Pole verloren

      • + 0
      • 8 jun 2026 - 10:44
  • De Vogel is Geland

    Posts: 925

    Wat is de definitie van de ‘sterkste’ motor? De FIA weet hooguit dat er olie door een motorblok loopt.

    • + 1
    • 8 jun 2026 - 09:07
  • SennaS

    Posts: 12.175

    Zie daar. Knap werk van rbr. Veel kennis bij elkaar gekocht. Horner heeft hier ook aan bijgedragen.
    De rbr coureurs kunnen voorlopig niet klagen over hun motor en kunnen het niet daarop gooien. Dit scheelt

    • + 1
    • 8 jun 2026 - 09:39
    • Politik

      Posts: 9.973

      Heel knap werk van RB powertrains, kan niet anders zeggen.

      Wel een bittere tegenvaller voor de horde, want die hadden het liefst rondbazuind dat ze de 4e motor hadden en dat desondanks Verstappen toch het verschil maakt.

      • + 1
      • 8 jun 2026 - 10:34
    • Golf-GTI

      Posts: 1.800

      Politik blijkt dus das de aero en chassis van de RB van mindere kwaliteit is, maar dat compenseert Max gedeeltelijk…

      • + 3
      • 8 jun 2026 - 10:46
    • koppie toe

      Posts: 5.372

      Waarschijnlijk hebben ze niet de 4e motor, maar op electrisch vlak misschien weer wel en daar zijn dan weer geen tokens voor.
      En het lijkt er toch aardig op dat de betrouwbaarheid nog lang niet op orde is.
      Maar goed dat gaat ook op bij Mercedes die blijken toch ook niet zo betrouwbaar.

      • + 0
      • 8 jun 2026 - 10:47
  • Schumi86

    Posts: 619

    En qua betrouwbaarheid onderaan....

    • + 0
    • 8 jun 2026 - 10:50
    • Golf-GTI

      Posts: 1.800

      In iedergeval niet vooraan

      • + 0
      • 8 jun 2026 - 11:26
  • Sergeant Gneisbaard

    Posts: 4.678

    ter info, het gaat om de sterkste verbrandingsmotor, het electrisch pakket hinkt nog wel achterop.

    • + 0
    • 8 jun 2026 - 11:49

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
118
4
Red Bull Racing
72
5
Alpine F1
41
6
Racing Bulls
39
7
Haas F1
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Williams
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Datum
Grand Prix
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Spanje
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-
Bahrein
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Australië
Albert Park
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China
Shanghai International Circuit
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Japan
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Spanje Circuit de Catalunya
-
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-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
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1 - 3 mei
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