Max Verstappen heeft tekst en uitleg gegeven over zijn dramatische uitvalbeurt in de straten van Monaco. Verstappen kwam bij de start niet weg en moest al na één rondje opgeven. De teleurstelling bij Verstappen was groot, en hij stelde dat er een probleem met de motor was.

Verstappen begon vol goede moed aan de Grand Prix in zijn woonplaats Monaco. Hij kende gisteren een geweldige kwalificatie, en leek een grote kans te maken op de zege. Hij stond op de grid klaar naast de Mercedes van polesitter Andrea Kimi Antonelli. Hij had echter door dat er iets goed mis was, en bij de start kwam hij amper weg en stuurde hij naar links om een ongeval te voorkomen.

Wat was er aan de hand?

Verstappen reed één rondje en parkeerde zijn auto in de pitbox. Balend sprak hij zich daarna uit voor de camera van Sky Sports waar hij tekst en uitleg gaf: "Tijdens de opwarmronde liep het al niet lekker. Daarna was de prestart ook verschrikkelijk, er was helemaal geen consistentie. Toen viel de motor gewoon helemaal dood. Pas na de eerste bocht kreeg ik een beetje vermogen terug. De motor klonk toen echter afschuwelijk. Ik kon geen vol gas geven, en we hebben de auto naar binnen gebracht. Dat was het."

Kansen in Barcelona?

Verstappen zal zich nu moeten focussen op de komende Grand Prix van Barcelona. Daar heeft hij echter weinig hoop op een goed resultaat, zo legt hij balend uit: "Dat is weer een totaal ander circuit. Dit wordt ook een goede test om te zien of we echt een goede stap voorwaarts hebben gezet of niet. Daar draait het immers om, want daar draait alles om hoge snelheid en aerodynamische prestaties. Dus dat wordt zeker een interessant weekend voor ons."

Race nog niet voorbij

Verstappen zal zijn achterstand op zijn rivalen zien groeien. De race in de straten van Monaco is nog niet klaar, want er werd met een rode vlag gezwaaid nadat er problemen met asfalt werden gevonden in de laatste bocht. Op dit punt vlogen Lance Stroll en Charles Leclerc van de baan.