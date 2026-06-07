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Balende Verstappen verklaart dramatische uitvalbeurt

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Balende Verstappen verklaart dramatische uitvalbeurt

Max Verstappen heeft tekst en uitleg gegeven over zijn dramatische uitvalbeurt in de straten van Monaco. Verstappen kwam bij de start niet weg en moest al na één rondje opgeven. De teleurstelling bij Verstappen was groot, en hij stelde dat er een probleem met de motor was.

Verstappen begon vol goede moed aan de Grand Prix in zijn woonplaats Monaco. Hij kende gisteren een geweldige kwalificatie, en leek een grote kans te maken op de zege. Hij stond op de grid klaar naast de Mercedes van polesitter Andrea Kimi Antonelli. Hij had echter door dat er iets goed mis was, en bij de start kwam hij amper weg en stuurde hij naar links om een ongeval te voorkomen.

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Wat was er aan de hand?

Verstappen reed één rondje en parkeerde zijn auto in de pitbox. Balend sprak hij zich daarna uit voor de camera van Sky Sports waar hij tekst en uitleg gaf: "Tijdens de opwarmronde liep het al niet lekker. Daarna was de prestart ook verschrikkelijk, er was helemaal geen consistentie. Toen viel de motor gewoon helemaal dood. Pas na de eerste bocht kreeg ik een beetje vermogen terug. De motor klonk toen echter afschuwelijk. Ik kon geen vol gas geven, en we hebben de auto naar binnen gebracht. Dat was het."

Kansen in Barcelona?

Verstappen zal zich nu moeten focussen op de komende Grand Prix van Barcelona. Daar heeft hij echter weinig hoop op een goed resultaat, zo legt hij balend uit: "Dat is weer een totaal ander circuit. Dit wordt ook een goede test om te zien of we echt een goede stap voorwaarts hebben gezet of niet. Daar draait het immers om, want daar draait alles om hoge snelheid en aerodynamische prestaties. Dus dat wordt zeker een interessant weekend voor ons."

Race nog niet voorbij

Verstappen zal zijn achterstand op zijn rivalen zien groeien. De race in de straten van Monaco is nog niet klaar, want er werd met een rode vlag gezwaaid nadat er problemen met asfalt werden gevonden in de laatste bocht. Op dit punt vlogen Lance Stroll en Charles Leclerc van de baan.

Larry Perkins

Posts: 65.574

Ondertussen gaat het ook lekker met hihihi Russell...

Een drive through-penalty voor Russell! Hij heeft de tijdstraf niet juist ingelost in de pitstraat en dus moet hij straks bij de herstart een keer door de pitstraat rijden. Zo valt hij zeker buiten de punten.

  • 15
  • 7 jun 2026 - 17:01
Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Monaco 2026

Reacties (15)

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  • Larry Perkins

    Posts: 65.574

    Ondertussen gaat het ook lekker met hihihi Russell...

    Een drive through-penalty voor Russell! Hij heeft de tijdstraf niet juist ingelost in de pitstraat en dus moet hij straks bij de herstart een keer door de pitstraat rijden. Zo valt hij zeker buiten de punten.

    • + 15
    • 7 jun 2026 - 17:01
    • Lulham

      Posts: 763

      Heerlie.

      • + 3
      • 7 jun 2026 - 17:02
    • Lulham

      Posts: 763

      Wat natuurlijk ook wel extra lekker is omdat hij tijdens de rode vlag naar de stewards stapt en ff iedereen erbij probeert te lappen. Wat een NSB-er is het toch.

      • + 12
      • 7 jun 2026 - 17:03
    • Williams_F1

      Posts: 1.460

      Eigenlijk beschamend toch?

      • + 6
      • 7 jun 2026 - 17:04
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.359

      En russell is voorzitter voor die rijders commissie samen met sainz? Die moeten ze toch direct afzetten. Zon nsber wil je toch niet.

      Max blij zit al lekker thuis aan een friet en frikandel speciaal.

      • + 4
      • 7 jun 2026 - 17:07
    • NicoS

      Posts: 20.783

      In Monaco kun je eigenlijk alleen maar verliezen, met racen heeft het niets te maken.
      De kwalificatie is eigenlijk al jarenlang het hoogtepunt van het weekend, hooguit een regen race kan het nog interessant maken, maar dit is natuurlijk niets meer dan een dure optocht. Inhalen is ook met deze auto’s onbegonnen werk.

      • + 5
      • 7 jun 2026 - 17:09
    • Clay Regazzoni

      Posts: 1.247

      Larry, ga je vannacht om 03.00 uur nog INDYCAR kijken?

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 17:10
    • schwantz34

      Posts: 42.133

      Eigenlijk beschamend toch?

      Matennaaier Sjors heeft geen enkel benul van wat schaamte überhaupt inhoudt, die is dat stadium al lang voorbij!

      • + 7
      • 7 jun 2026 - 17:10
    • Williams_F1

      Posts: 1.460

      Jaja stadium sjors is allang gepasseerd.
      Daarom Herr Max in die Mercedes!

      • + 3
      • 7 jun 2026 - 17:13
    • Lulham

      Posts: 763

      Maar Russell kreeg een drive through voor het niet correct uitvoeren van zijn straf. De originele straf heeft hij hiermee nog niet uitgevoerd toch? Hoe zit het met die oorspronkelijke 5 seconden?

      • + 3
      • 7 jun 2026 - 17:25
    • Larry Perkins

      Posts: 65.574

      Ik ga terugkijken @Clay. En jij?

      • + 1
      • 7 jun 2026 - 17:31
    • Pipje

      Posts: 692

      @lulham
      Die oorspronkelijke straf van 5 sec is daarmee verdwenen

      • + 1
      • 7 jun 2026 - 18:08
    • HarryLam

      Posts: 5.502

      Russel 4x overtreding gemaakt en maar 1x straf gehad, hoezo klassejustitie ??

      • + 1
      • 7 jun 2026 - 18:19
  • schwantz34

    Posts: 42.133

    Heel goed van Max dat hij nog ff naar links stuurde na de start, want ik zag de bui van een megaklapper al hangen met al die aanstormende auto's.

    • + 6
    • 7 jun 2026 - 17:09
    • Hagueian

      Posts: 8.741

      Ook een prima reactie van de rest om een klapper te voorkomen. De reactiesnelheid van die gasten is ongeëvenaard.

      • + 3
      • 7 jun 2026 - 18:17

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
118
4
Red Bull Racing
72
5
Alpine F1
41
6
Racing Bulls
39
7
Haas F1
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8
Williams
11
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Audi
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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