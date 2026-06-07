Lewis Hamilton heeft geen idee waardoor Ferrari zo terug is gezakt richting de kwalificatie in Monaco. De Brit zal de race van vandaag vanaf de derde plaats starten, en gaat jagen op een goed resultaat. Hij kan zich echter niet vinden in de kritiek op hem en Ferrari.

Voorafgaand aan het raceweekend in Monaco wees iedereen het team van Ferrari aan als de grote favoriet. De Italiaanse renstal begon ook goed, en in de vrije trainingen op vrijdag waren Hamilton en zijn teamgenoot Charles Leclerc razendsnel. Op zaterdag verloren ze echter weer veel tijd, en moest Hamilton de veel snellere Andrea Kimi Antonelli en Max Verstappen voor zich dulden.

Wat was er aan de hand met Ferrari?

De vraag blijft waarom Ferrari elke keer zo ver terugvalt, maar Hamilton kon daar ook geen helder antwoord op geven: "Ik weet het echt niet. We wilden dit hele weekend over het algemeen meer downforce hebben. En bij aankomst op de donderdag zagen we ook dat andere teams slimme aanpassingen op de achtervleugels hadden. We hadden dat niet, en dat was toch een beetje een verrassing."

Hamilton zoekt naar een verklaring: "Zoals ik zei, onze snelheid zag er wel goed uit. Over het algemeen hadden we, om wat sneller te gaan, meer grip aan de voorkant nodig. We kwamen bij de kwalificatie en we hadden heel erg veel grip aan de voorkant. Ik moest om de één of andere reden zo'n tien gaatjes uit de voorvleugel halen."

Hoe is het gevoel?

Het bleef een uitdaging voor Hamilton: "Daarna was de auto wel wat redelijker tijdens mijn laatste ronde in Q3. Maar ik had die balans nodig om in Q1 te beginnen en daarop voort te bouwen, want het draait hier allemaal om zelfvertrouwen. Dat was in Q1 wel helemaal weg en toen probeerde ik terug te vechten met wat ik kon."

Hamilton noteerde uiteindelijk de derde tijd, en was sneller dan zijn teamgenoot Leclerc: "Ik ben redelijk tevreden met P3. Natuurlijk was de pole position hetgeen wat ik wilde en ik had ook echt het gevoel dat het team het verdiende om dat eindelijk te halen. Ik voelde me daartoe in staat. Ik zit nu op een heel goede positie met de auto en het team. Je kunt bovendien zien dat ik nog steeds een behoorlijk tempo in me heb."

Hamilton haalt uit

Hamilton kan zich dan ook niet vinden in de kritiek die hij soms ontvangt: "Er is geen gebrek aan snelheid, waar ik echt heel dankbaar voor en blij mee ben, ongeacht alle negatieve opmerkingen die mensen in de afgelopen jaren hebben gemaakt. Het is dus goed. Blijf gewoon hard werken, dan blijf ik er staan en blijf ik leveren."