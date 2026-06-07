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Hamilton haalt hard uit na kritiek op Ferrari

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Hamilton haalt hard uit na kritiek op Ferrari

Lewis Hamilton heeft geen idee waardoor Ferrari zo terug is gezakt richting de kwalificatie in Monaco. De Brit zal de race van vandaag vanaf de derde plaats starten, en gaat jagen op een goed resultaat. Hij kan zich echter niet vinden in de kritiek op hem en Ferrari.

Voorafgaand aan het raceweekend in Monaco wees iedereen het team van Ferrari aan als de grote favoriet. De Italiaanse renstal begon ook goed, en in de vrije trainingen op vrijdag waren Hamilton en zijn teamgenoot Charles Leclerc razendsnel. Op zaterdag verloren ze echter weer veel tijd, en moest Hamilton de veel snellere Andrea Kimi Antonelli en Max Verstappen voor zich dulden.

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Wat was er aan de hand met Ferrari?

De vraag blijft waarom Ferrari elke keer zo ver terugvalt, maar Hamilton kon daar ook geen helder antwoord op geven: "Ik weet het echt niet. We wilden dit hele weekend over het algemeen meer downforce hebben. En bij aankomst op de donderdag zagen we ook dat andere teams slimme aanpassingen op de achtervleugels hadden. We hadden dat niet, en dat was toch een beetje een verrassing."

Hamilton zoekt naar een verklaring: "Zoals ik zei, onze snelheid zag er wel goed uit. Over het algemeen hadden we, om wat sneller te gaan, meer grip aan de voorkant nodig. We kwamen bij de kwalificatie en we hadden heel erg veel grip aan de voorkant. Ik moest om de één of andere reden zo'n tien gaatjes uit de voorvleugel halen."

Hoe is het gevoel?

Het bleef een uitdaging voor Hamilton: "Daarna was de auto wel wat redelijker tijdens mijn laatste ronde in Q3. Maar ik had die balans nodig om in Q1 te beginnen en daarop voort te bouwen, want het draait hier allemaal om zelfvertrouwen. Dat was in Q1 wel helemaal weg en toen probeerde ik terug te vechten met wat ik kon."

Hamilton noteerde uiteindelijk de derde tijd, en was sneller dan zijn teamgenoot Leclerc: "Ik ben redelijk tevreden met P3. Natuurlijk was de pole position hetgeen wat ik wilde en ik had ook echt het gevoel dat het team het verdiende om dat eindelijk te halen. Ik voelde me daartoe in staat. Ik zit nu op een heel goede positie met de auto en het team. Je kunt bovendien zien dat ik nog steeds een behoorlijk tempo in me heb."

Hamilton haalt uit

Hamilton kan zich dan ook niet vinden in de kritiek die hij soms ontvangt: "Er is geen gebrek aan snelheid, waar ik echt heel dankbaar voor en blij mee ben, ongeacht alle negatieve opmerkingen die mensen in de afgelopen jaren hebben gemaakt. Het is dus goed. Blijf gewoon hard werken, dan blijf ik er staan en blijf ik leveren."

racepace1

Posts: 729

Men neme een pan met water, aan de kook brengen. Van het vuur af. ga er boven hangen met een natte handdoek over je hoofd en je hebt gratis steaming...
Ow wacht, nee geen gratis live streaming nee

  • 1
  • 7 jun 2026 - 13:41
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari GP Monaco 2026

Reacties (5)

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  • walter33

    Posts: 1.003

    Weet iemand gratis live steaming site F1???

    • + 0
    • 7 jun 2026 - 13:32
    • racepace1

      Posts: 729

      Men neme een pan met water, aan de kook brengen. Van het vuur af. ga er boven hangen met een natte handdoek over je hoofd en je hebt gratis steaming...
      Ow wacht, nee geen gratis live streaming nee

      • + 1
      • 7 jun 2026 - 13:41
    • Pietje Bell

      Posts: 35.152

      RTL Deutschland zou het toch uitzenden Walter?

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 14:02
  • racepace1

    Posts: 729

    Hopelijk wordt het alsnog een rommelige/natte race alleen dan is Monaco leuk op zondag.
    Of we nodigen de commentator van de F3 en F4 races uit, 😉🙃 zoals die man commentaar geeft wat een passie en soms ook grappig...

    • + 0
    • 7 jun 2026 - 13:37
  • SennaS

    Posts: 12.161

    Still he rise.
    Hopen op een raket start van zijn ferrari en gebruikelijke poepstart van Kimi en Max.

    • + 0
    • 7 jun 2026 - 13:59

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
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8
Williams
7
9
Audi
2
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.603
  • Podiums 134
  • Grand Prix 237
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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