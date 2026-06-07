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Hamilton sluit zege uit: "Hebben regen nodig"

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Hamilton sluit zege uit: "Hebben regen nodig"

Lewis Hamilton denkt dat de kans klein is dat hij in Monaco zijn eerste race in dienst van Ferrari gaat winnen. De Brit noteerde in de kwalificatie de derde tijd, en weet dat inhalen in de krappe straatjes van Monaco vrijwel onmogelijk is. Hij hoopt dan ook dat het gaat regenen.

Hamilton was in de kwalificatie in zijn woonplaats Monaco net iets langzamer dan Andrea Kimi Antonelli en Max Verstappen. Hij was tevreden met zijn resultaat, maar hij weet ook dat het een zware uitdaging gaat worden om in de race posities goed te maken. Monaco is elk jaar een soort luxueuze optocht, en ook met de nieuwe generatie auto's wordt het waarschijnlijk lastig om in te halen.

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Kan Hamilton winnen?

Tijdens de FIA-persconferentie na afloop van de kwalificatie werd Hamilton gevraagd of hij kan winnen. Hij reageerde eerlijk: "We weten hoe deze races gaan. Het is heel lastig. Ik denk niet dat er veel inhaalacties zullen zijn. Ik hoop dat we een goed resultaat kunnen pakken en misschien deze twee gasten (Verstappen en Antonelli, red.) onder druk kunnen zetten. We hebben waarschijnlijk regen nodig, maar niets is onmogelijk. Ik zal de druk er vol opzetten. Het wordt lastig om deze twee te verslaan. We hebben het over twee geweldige coureurs in snelle auto's die al het hele weekend snel zijn."

Amper kansen in de race

Hamilton is dol op Monaco, maar weet dat de race een uitdaging wordt: "Het is jammer dat deze race meestal een soort processie is, in de zin van dat we elkaar altijd volgen, de auto oververhit raakt, de remmen te warm worden... Zo is het circuit gewoon. En we maken waarschijnlijk ook maar één pitstop, want de banden zijn hard en kunnen ver gaan. Dus ik hoop dat er in de toekomst een geniale manier is om deze race leuker te maken vanuit het perspectief van de coureurs en de fan."

Hamilton gaat alles geven

In de race zal Hamilton in ieder geval alles op alles gaan zetten om er nog wat van te maken: "Ik ga nog steeds alles geven en ze zoveel mogelijk onder druk zetten. Ik ga proberen ze te forceren dat ze bepaalde bochten niet kunnen maken."

De Vogel is Geland

Posts: 913

Hopelijk kan hij Kim ook een chique kledingadvies geven.

  • 3
  • 7 jun 2026 - 10:15
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari GP Monaco 2026

Reacties (13)

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  • De Vogel is Geland

    Posts: 913

    Hopelijk kan hij Kim ook een chique kledingadvies geven.

    • + 3
    • 7 jun 2026 - 10:15
  • StevenQ

    Posts: 10.503

    Zowel in de F3 als in de F2 heeft de als 2e gestarte gewonnen

    • + 1
    • 7 jun 2026 - 10:36
    • F1jos

      Posts: 5.344

      Nu nog in de F1.

      • + 1
      • 7 jun 2026 - 12:23
    • snailer

      Posts: 33.286

      Statistisch gezien gaat dan juist bij een volgende gebeurtenis dat niet gebeuren.

      Het is al zo lang geleden dat iemand won van de laatste plaats startend, dat de kans dat dit gebeurt nu echt mega moet zijn. WIe start er als laatst? Stroll?
      Nou. Die gaat winnen dus.

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 12:41
  • nr 76

    Posts: 7.470

    Want met regen en Ferrari strategen is een overwinning gegarandeerd!

    • + 3
    • 7 jun 2026 - 11:10
  • Pietje Bell

    Posts: 35.149

    Heel goed nieuws dat men Vasseur zojuist in de paddock heeft zien lopen.

    Minder goed nieuws is dat de Paus ook is gesignaleerd:

    ibb.co/qMGTtvRj

    • + 1
    • 7 jun 2026 - 11:16
    • De Vogel is Geland

      Posts: 913

      Kan Max die pausmobiel eens goed op z’n donder geven

      • + 1
      • 7 jun 2026 - 11:35
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.666

      Zeker geen grijze muis. Ik vind het van een gewaagde klasse.

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 11:57
    • Larry Perkins

      Posts: 65.561

      Lewis doet altijd wel stof opwaaien, dit keer kwam het op zijn schouders terecht, hoeft hij niet naar de lapjesmarkt...

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 12:21
    • snailer

      Posts: 33.286

      Waarschijnlijk zou Verstappen gewoon 18de worden of zo in de pausmobiel.





      .....


      Ik zie wel 4 rijders uitvallen komende race.

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 12:42
  • De Vogel is Geland

    Posts: 913

    Het koude banden concept van de F2 mogen ze ook in de F1 doorvoeren

    • + 0
    • 7 jun 2026 - 11:44
  • hupholland

    Posts: 9.944

    of een hele goede start.

    • + 0
    • 7 jun 2026 - 11:53
  • Robin

    Posts: 3.220

    Die Ferrari’s starten toch zo sterk?
    Misschien is er zelfs hier nog wel iets te winnen.

    • + 1
    • 7 jun 2026 - 12:09

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.603
  • Podiums 134
  • Grand Prix 237
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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