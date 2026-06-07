Lewis Hamilton denkt dat de kans klein is dat hij in Monaco zijn eerste race in dienst van Ferrari gaat winnen. De Brit noteerde in de kwalificatie de derde tijd, en weet dat inhalen in de krappe straatjes van Monaco vrijwel onmogelijk is. Hij hoopt dan ook dat het gaat regenen.

Hamilton was in de kwalificatie in zijn woonplaats Monaco net iets langzamer dan Andrea Kimi Antonelli en Max Verstappen. Hij was tevreden met zijn resultaat, maar hij weet ook dat het een zware uitdaging gaat worden om in de race posities goed te maken. Monaco is elk jaar een soort luxueuze optocht, en ook met de nieuwe generatie auto's wordt het waarschijnlijk lastig om in te halen.

Kan Hamilton winnen?

Tijdens de FIA-persconferentie na afloop van de kwalificatie werd Hamilton gevraagd of hij kan winnen. Hij reageerde eerlijk: "We weten hoe deze races gaan. Het is heel lastig. Ik denk niet dat er veel inhaalacties zullen zijn. Ik hoop dat we een goed resultaat kunnen pakken en misschien deze twee gasten (Verstappen en Antonelli, red.) onder druk kunnen zetten. We hebben waarschijnlijk regen nodig, maar niets is onmogelijk. Ik zal de druk er vol opzetten. Het wordt lastig om deze twee te verslaan. We hebben het over twee geweldige coureurs in snelle auto's die al het hele weekend snel zijn."

Amper kansen in de race

Hamilton is dol op Monaco, maar weet dat de race een uitdaging wordt: "Het is jammer dat deze race meestal een soort processie is, in de zin van dat we elkaar altijd volgen, de auto oververhit raakt, de remmen te warm worden... Zo is het circuit gewoon. En we maken waarschijnlijk ook maar één pitstop, want de banden zijn hard en kunnen ver gaan. Dus ik hoop dat er in de toekomst een geniale manier is om deze race leuker te maken vanuit het perspectief van de coureurs en de fan."

Hamilton gaat alles geven

In de race zal Hamilton in ieder geval alles op alles gaan zetten om er nog wat van te maken: "Ik ga nog steeds alles geven en ze zoveel mogelijk onder druk zetten. Ik ga proberen ze te forceren dat ze bepaalde bochten niet kunnen maken."