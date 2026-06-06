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Verstappen sneert naar Russell na nieuwe dreun van Antonelli: "Zal zich achter de oren krabben"

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Verstappen sneert naar Russell na nieuwe dreun van Antonelli: "Zal zich achter de oren krabben"

Max Verstappen heeft na de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco niet alleen zijn eigen sterke prestatie besproken, maar ook een opvallende sneer uitgedeeld aan George Russell. De Nederlander zag hoe Kimi Antonelli opnieuw sneller was dan zijn Mercedes-teamgenoot en denkt dat de Brit daar niet bepaald gerust op zal zijn.

Antonelli zorgde zaterdag voor een sensatie door poleposition te veroveren in de straten van Monaco. Russell moest daarentegen genoegen nemen met de zesde plaats, waardoor de jonge Italiaan zijn teamgenoot opnieuw overtuigend achter zich liet.

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Verstappen onder de indruk van Antonelli

Gevraagd naar de prestaties van Antonelli was Verstappen bijzonder lovend over de Mercedes-rookie. De viervoudig wereldkampioen ziet dat de Italiaan precies doet wat er van hem verwacht wordt op het hoogste niveau.

"Kimi doet het gewoon uitstekend. Hij levert precies wat hij moet leveren en laat iedere week opnieuw zien waarom Mercedes zoveel vertrouwen in hem heeft", stelde Verstappen tegenover de Nederlandse media.

Daar bleef het echter niet bij. De Red Bull-coureur kon het niet laten om ook een kleine steek uit te delen aan Russell. "Als je ziet hoe hij het doet tegenover zijn teamgenoot, dan zal die zich inmiddels toch wel een paar vragen beginnen stellen. Ik denk dat George zich vanavond nog eens goed achter de oren zal krabben."

Verstappen verrast zichzelf met plaats op eerste startrij

Waar Verstappen vooraf nog rekening hield met een lastig weekend, draaide de kwalificatie uiteindelijk uit op een positief verhaal voor Red Bull. De Nederlander had Ferrari vooraf aangewezen als topfavoriet voor poleposition, terwijl het team na de derde vrije training bovendien nog worstelde met de afstelling van de wagen.

Toch wist Verstappen zich gedurende de kwalificatie steeds verder naar voren te werken. In Q2 noteerde hij zelfs de snelste tijd van het hele veld, waarna hij in het beslissende deel van de sessie uiteindelijk slechts enkele honderdsten tekortkwam voor poleposition.

Na afloop stak Verstappen zijn tevredenheid dan ook niet onder stoelen of banken. De Nederlander gaf toe dat hij vooraf direct akkoord zou zijn gegaan met een plaats op de eerste startrij. Gezien de verwachtingen aan het begin van het weekend voelt de tweede startplaats voor Red Bull dan ook bijna als een kleine overwinning.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen George Russell Red Bull Racing GP Monaco 2026

Reacties (2)

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  • Snork

    Posts: 22.600

    “Sneer” en “dreun” op de bingokaart al binnen in één artikel. Nu nog “fileren” en “keihard uithalen” en dan win ik een vingerplant.

    • + 0
    • 6 jun 2026 - 20:19
    • TylaHunter

      Posts: 10.725

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Ferrari
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3
McLaren
106
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57
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Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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