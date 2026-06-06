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Wolff zag Russell door het ijs zakken: "George heeft geen vertrouwen meer"

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Wolff zag Russell door het ijs zakken: "George heeft geen vertrouwen meer"

George Russell moest tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco opnieuw zijn meerdere erkennen in teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. Terwijl de jonge Italiaan poleposition veroverde, bleef Russell steken op de zesde startplaat. Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt te weten waar het misging bij de Brit.

Volgens Wolff begon het probleem al vroeg in de kwalificatie. Russell slaagde er niet in om hetzelfde vertrouwen in de wagen te vinden als tijdens de vrije trainingen, waardoor hij gedurende de sessie steeds verder achter de feiten aanliep.

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Wolff ziet vertrouwen wegvallen bij Russell

De Mercedes-baas benadrukte dat de snelheid niet volledig verdwenen was, maar dat Russell simpelweg niet meer het gevoel had om de limiet op te zoeken tussen de muren van Monaco.

"George had simpelweg geen vertrouwen in de auto. In de derde vrije training zag alles er nog behoorlijk goed uit, maar vanaf het begin van de kwalificatie liep het niet zoals gehoopt. Zodra je achter de prestaties aan begint te lopen en het vertrouwen verliest, wordt het ontzettend moeilijk om dat tijdens dezelfde sessie nog terug te vinden", legde Wolff uit bij Sky Sports.

Vooral op een circuit als Monaco kan dat volgens de Oostenrijker grote gevolgen hebben. Coureurs moeten daar voortdurend op de limiet rijden en hebben volledige overtuiging nodig in hun materiaal om competitief te zijn.

'Nog één sessie en hij had erbij gezeten'

Ondanks de tegenvallende kwalificatie zag Wolff ook positieve signalen bij Russell. De Mercedes-teambaas denkt dat de Brit dichter bij de kop had kunnen staan als hij meer tijd had gehad om zich aan te passen.

"Ik heb het gevoel dat hij met nog één extra sessie gewoon had meegedaan voor de voorste posities. Het verschil zat niet in talent of snelheid, maar puur in het gevoel met de wagen", aldus Wolff.

De teambaas wees daarbij vooral naar het gebrek aan grip. "Hij had nauwelijks vertrouwen in de banden en daardoor ook geen grip. In Monaco betekent dat automatisch dat je niet kunt pushen. Als je de auto niet vertrouwt tussen die muren, verlies je meteen kostbare tijd. Dat is uiteindelijk wat George vandaag heeft opgebroken."

Hagueian

Posts: 8.735

Je hebt de gunfactor en je hebt de Russellfactor.

  • 2
  • 6 jun 2026 - 20:04
F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Toto Wolff Mercedes GP Monaco 2026

Reacties (11)

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  • Need5Speed

    Posts: 3.904

    Nog even en hij wordt er uitgehusselld.

    • + 1
    • 6 jun 2026 - 19:31
  • F1jos

    Posts: 5.339

    Zelfvertrouwen beïnvloedt hoeveel risico’s je durft te nemen en hoeveel doorzettingsvermogen je hebt.
    In Monaco wordt dat effect nog sterker omdat elke twijfel direct tijd kost.

    • + 0
    • 6 jun 2026 - 19:38
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.565

    Moet toch zeggen dat zijn auto veel minder op rails leek te rijden dan bij Antonelli. Of dit enkel door vertrouwen komt lijk me niet.

    • + 0
    • 6 jun 2026 - 19:48
    • Hagueian

      Posts: 8.735

      Daarom zal het op Singapore na wel meevallen de rest van het seizoen. Maar hij moet wel snel wedstrijden gaan winnen. De druk op zijn stoeltje gaat ook meespelen.

      • + 0
      • 6 jun 2026 - 20:04
  • jd2000

    Posts: 7.765

    Soms is leedvermaak zo lekker. Heb genoten van Russell.

    • + 0
    • 6 jun 2026 - 19:56
    • Hagueian

      Posts: 8.735

      Je hebt de gunfactor en je hebt de Russellfactor.

      • + 1
      • 6 jun 2026 - 20:04
    • F1jos

      Posts: 5.339

      George mag zich achter zijn oren krabben.

      • + 0
      • 6 jun 2026 - 20:07
  • hupholland

    Posts: 9.943

    opmerkelijk hoe dat soms kan gaan in de sport.. vandaag was gewoon slecht, maar verder is het ook vooral dat voor hem alles net verkeerd valt en voor Antonelli alles goed. Als Russell in Canada niet uitvalt en die wedstrijd wint (wat natuurlijk nog niet beslist was), dan staat hij op 11 punten en sta je nagenoeg gelijk met nog 400 punten te verdelen. Nu krijg je 2 klappen op rij en heb je het gevoel dat hij nagenoeg knock out is. Hoe krijg je dit nu nog gekeerd? dat het nog kan omdraaien is vaak genoeg bewezen, maar het moet wel ergens mee beginnen. Monaco is wel vaker een lastige hobbel gebleken voor latere WK's, dat hoeft het probleem niet te zijn, maar het gat in punten gaat wel langzaam richting redelijk onoverbrugbaar.

    • + 0
    • 6 jun 2026 - 19:58
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.398

      Precies dit. Canada was gewoon enorm zuur want Russell was daar hartstikke sterk, zelfs meegegeven dat hij zelf aangaf dat ook daar hij niet heel comfortabel was in de auto. De grote performance swing vind ik ook apart, ja Kimi is een enorm talent maar ja ook, Russell is dat ook. Het gebeurt binnen teams dat de ene coureur zich op een gegeven moment comfortabeler voelt in de wagen, en dat kan net zo goed weer omdraaien.

      Normaal gesproken gaat Kimi dit niet een heel seizoen volhouden EN vrijblijven van pech, gebeurt dat wel dat kun je dat met gemak exceptioneel noemen.

      Russell moet nu gewoon morgen de puntjes pakken en ala Verstappen en Hamilton(prime) genoegen nemen met een minder weekend maar wel maximaal scoren en zichzelf niet gek laten maken.

      • + 0
      • 6 jun 2026 - 20:18
  • schwantz34

    Posts: 42.111

    Wolff zag matennaaier Sjors weer eens worstelen en dacht "Russell raus, Max rein!"

    • + 0
    • 6 jun 2026 - 20:18

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57
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.120
  • Podiums 26
  • Grand Prix 157
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Mercedes
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