George Russell moest tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco opnieuw zijn meerdere erkennen in teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. Terwijl de jonge Italiaan poleposition veroverde, bleef Russell steken op de zesde startplaat. Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt te weten waar het misging bij de Brit.

Volgens Wolff begon het probleem al vroeg in de kwalificatie. Russell slaagde er niet in om hetzelfde vertrouwen in de wagen te vinden als tijdens de vrije trainingen, waardoor hij gedurende de sessie steeds verder achter de feiten aanliep.

Wolff ziet vertrouwen wegvallen bij Russell

De Mercedes-baas benadrukte dat de snelheid niet volledig verdwenen was, maar dat Russell simpelweg niet meer het gevoel had om de limiet op te zoeken tussen de muren van Monaco.

"George had simpelweg geen vertrouwen in de auto. In de derde vrije training zag alles er nog behoorlijk goed uit, maar vanaf het begin van de kwalificatie liep het niet zoals gehoopt. Zodra je achter de prestaties aan begint te lopen en het vertrouwen verliest, wordt het ontzettend moeilijk om dat tijdens dezelfde sessie nog terug te vinden", legde Wolff uit bij Sky Sports.

Vooral op een circuit als Monaco kan dat volgens de Oostenrijker grote gevolgen hebben. Coureurs moeten daar voortdurend op de limiet rijden en hebben volledige overtuiging nodig in hun materiaal om competitief te zijn.

'Nog één sessie en hij had erbij gezeten'

Ondanks de tegenvallende kwalificatie zag Wolff ook positieve signalen bij Russell. De Mercedes-teambaas denkt dat de Brit dichter bij de kop had kunnen staan als hij meer tijd had gehad om zich aan te passen.

"Ik heb het gevoel dat hij met nog één extra sessie gewoon had meegedaan voor de voorste posities. Het verschil zat niet in talent of snelheid, maar puur in het gevoel met de wagen", aldus Wolff.

De teambaas wees daarbij vooral naar het gebrek aan grip. "Hij had nauwelijks vertrouwen in de banden en daardoor ook geen grip. In Monaco betekent dat automatisch dat je niet kunt pushen. Als je de auto niet vertrouwt tussen die muren, verlies je meteen kostbare tijd. Dat is uiteindelijk wat George vandaag heeft opgebroken."