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Radeloze Russell legt het weer af tegen Antonelli: "Deze auto past niet bij mijn stijl"

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Radeloze Russell legt het weer af tegen Antonelli: "Deze auto past niet bij mijn stijl"

George Russell beleefde opnieuw een lastige kwalificatie in Monaco. De Mercedes-coureur moest genoegen nemen met de zesde startplaats, terwijl teamgenoot Kimi Antonelli er met poleposition vandoor ging. Na afloop klonk Russell opvallend openhartig over zijn huidige vormdip en gaf hij toe dat hij zelf ook nog geen verklaring heeft gevonden.

Waar Russell aan het begin van het seizoen nog moeiteloos vooraan meedraaide, lijkt hij de laatste weken steeds meer terrein te verliezen op zijn jonge teamgenoot. De Brit erkent dat hij momenteel worstelt met de Mercedes en dat de situatie hem voor raadsels stelt.

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Russell begrijpt terugval niet

Na afloop van de kwalificatie werd Russell gevraagd waar het verschil met Antonelli vandaan komt. Het antwoord was veelzeggend. "Als ik precies wist waar het probleem zat, dan stond ik niet op deze positie. Aan het begin van het seizoen voelde alles vanzelfsprekend. In de trainingen en kwalificaties stond ik bijna elke sessie vooraan, minimaal tweede. De afgelopen drie raceweekenden is dat volledig verdwenen", verklaarde Russell.

De Mercedes-coureur wees erop dat ook zijn sterke kwalificatie in Canada het echte probleem verborg. "Zelfs daar moest ik enorm knokken om een goede ronde neer te zetten. Uiteindelijk viel alles net op het juiste moment samen, maar dat voelde eerder als iets uitzonderlijks dan als een structurele oplossing. Op dit moment zit ik simpelweg niet waar ik wil zitten."

Verschillende rijstijl speelt Antonelli in de kaart

Russell vermoedt dat de eigenschappen van de huidige Mercedes beter aansluiten bij de rijstijl van Antonelli dan bij die van hemzelf. Daarmee lijkt de jonge Italiaan optimaal te profiteren van de ontwikkelingen aan de wagen.

"We hebben intern een aantal zaken gezien die erop wijzen dat deze auto minder goed aansluit bij mijn natuurlijke rijstijl dan de wagen van vorig jaar. Kimi en ik benaderen een auto op een andere manier en op dit moment lijkt de huidige Mercedes hem perfect te liggen", aldus Russell.

Toch weigert de Brit excuses te zoeken. "Als ik mijn rijstijl moet aanpassen, dan zal ik dat doen. Alleen verklaart dat nog steeds niet waarom alles tijdens de eerste races zo eenvoudig leek en nu ineens zoveel moeilijker is geworden. Eerlijk gezegd tast ik momenteel nog een beetje in het duister. Ik ben behoorlijk verbaasd over hoe snel alles veranderd is."

red slow

Posts: 3.323

In maart was het nog “very nice, I like this car, I like this engine”



https://www.instagram(.)com/reel/DVnMFkFgvgW/?igsh=MWtucmczeHZtZ2djdg==

  • 16
  • 6 jun 2026 - 18:11
F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Mercedes GP Monaco 2026

Reacties (20)

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  • Michael Schumacher

    Posts: 2.398

    Men roept al een tijdje in de wandelgangen dat de stijl van Kimi redelijk overeenkomt met deze van Hamilton, deze generatie auto's zou dichterbij hen liggen dan bij anderen. Dat zou inderdaad het een en ander kunnen verklaren. Hoewel, het speculatie is.

    • + 0
    • 6 jun 2026 - 18:11
    • Snelrondje

      Posts: 9.081

      Inderdaad zou het probleem van George weleens Kimi kunnen heten.

      • + 11
      • 6 jun 2026 - 18:17
    • elflitso

      Posts: 1.905

      @M-S, nou ik zie meer overeenkomsten met de rijstijl van Max dan die van Lewis bij Kimi. Kimi doet ook aan gooi en smijtwerk plus als hij denkt dat het kan, slim of niet, zal hij het altijd proberen. Precies de eigenschappen die Max ook heeft. Natuurlijk komt hij nog wel een paar keer van de koude kermis thuis. Is normaal

      • + 1
      • 6 jun 2026 - 19:06
    • F1jos

      Posts: 5.339

      Dat is geen stijl van George om Kimi talenten buiten zijn schuld te leggen.

      • + 0
      • 6 jun 2026 - 19:14
  • red slow

    Posts: 3.323

    In maart was het nog “very nice, I like this car, I like this engine”



    https://www.instagram(.)com/reel/DVnMFkFgvgW/?igsh=MWtucmczeHZtZ2djdg==

    • + 16
    • 6 jun 2026 - 18:11
    • zoefroef

      Posts: 1.726

      Ja hij was er zo blij mee, hij begint al vroeg met excuses, hij weet waarschijnlijk al hoe laat het is

      • + 8
      • 6 jun 2026 - 18:25
    • Polleken

      Posts: 1.015

      Precies dat Red Slow

      • + 0
      • 6 jun 2026 - 20:18
  • Larry Perkins

    Posts: 65.552

    "De baan past niet bij mij rijstijl.
    De auto past niet bij mij rijstijl.
    Kimi past niet bij mij rijstijl.
    Max past niet bij mij rijstijl.
    Het weer past niet bij mij rijstijl.
    Toto past niet bij mij rijstijl.
    Mijn engineer past niet bij mij rijstijl.
    Snuifmafketel Juan past niet bij mij rijstijl.
    Prins Appie II van Monaco past niet bij mij rijstijl.
    Fräulein Ohnebursten aus Wuperthal, de koffiejuffrouw van Mercedes, past niet bij mij rijstijl.
    De blote tietenparade past niet bij mij rijstijl.
    De 'T-bone Move' past niet bij mij rijstijl.
    Ikzelf pas niet bij mij rijstijl...

    Dus zeg het maar, wat kan ik er aan doen", aldus een diep bedroefde George Russell.

    • + 14
    • 6 jun 2026 - 18:22
  • Schumi86

    Posts: 617

    En als je opeens weer wint dan wel...?

    • + 0
    • 6 jun 2026 - 18:23
    • zoefroef

      Posts: 1.726

      Dannis hij ineens de beste coureur ter wereld en heeft verder iedereen borderline,

      • + 0
      • 6 jun 2026 - 18:26
    • Larry Perkins

      Posts: 65.552

      Als je wint dan heb je vrienden. Oh nee, vriend.

      De @Ouw-hordelopert met zijn hangzak...

      • + 1
      • 6 jun 2026 - 19:05
  • schwantz34

    Posts: 42.111

    Matennaaier Sjors zijn grootste probleem is niet zijn rijstijl, maar het pure talent die Kimi Raketonelli heet!

    • + 6
    • 6 jun 2026 - 18:27
  • De Vogel is Geland

    Posts: 905

    Welke stijl?

    • + 1
    • 6 jun 2026 - 18:37
  • Snorremans

    Posts: 285

    Geen Allround coureur dus....Toto hoeft hem niet op een zijspoor te zetten...dat doet hij zelf al!!

    • + 3
    • 6 jun 2026 - 18:39
  • Clay Regazzoni

    Posts: 1.243

    Zeikerd !!!

    • + 0
    • 6 jun 2026 - 18:42
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.565

    Russell zit nu al in de broekzak van Antonelli

    • + 5
    • 6 jun 2026 - 18:52
  • nr 76

    Posts: 7.468

    Dus nu zijn het opeens niet meer de 'Best cars we've ever had'?

    • + 0
    • 6 jun 2026 - 19:02
  • SEN1

    Posts: 2.774

    Ik heb niets tegen die gluiperd. Maar al helemaal niets met hem.

    Ergens kan ik wel genieten van die Antonelli. Die heeft wel een bepaald soort gunfactor. Aardige gozer, geweldig talent.

    • + 0
    • 6 jun 2026 - 19:14
    • nr 76

      Posts: 7.468

      Hij doet mij steeds aan de jonge Valentino Rossi denken, guitig koppie, krulletjes, Italiaans accent, retesnel en schijt aan iedereen.
      Ik mag die jongen wel!

      • + 1
      • 6 jun 2026 - 19:35
  • Hagueian

    Posts: 8.735

    Als als die auto's van Russel de afgelopen jaren konden praten hadden ze hetzelfde over hem gezegd.

    • + 0
    • 6 jun 2026 - 20:17

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2
Ferrari
149
3
McLaren
106
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57
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Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
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China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.120
  • Podiums 26
  • Grand Prix 157
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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