George Russell beleefde opnieuw een lastige kwalificatie in Monaco. De Mercedes-coureur moest genoegen nemen met de zesde startplaats, terwijl teamgenoot Kimi Antonelli er met poleposition vandoor ging. Na afloop klonk Russell opvallend openhartig over zijn huidige vormdip en gaf hij toe dat hij zelf ook nog geen verklaring heeft gevonden.

Waar Russell aan het begin van het seizoen nog moeiteloos vooraan meedraaide, lijkt hij de laatste weken steeds meer terrein te verliezen op zijn jonge teamgenoot. De Brit erkent dat hij momenteel worstelt met de Mercedes en dat de situatie hem voor raadsels stelt.

Russell begrijpt terugval niet

Na afloop van de kwalificatie werd Russell gevraagd waar het verschil met Antonelli vandaan komt. Het antwoord was veelzeggend. "Als ik precies wist waar het probleem zat, dan stond ik niet op deze positie. Aan het begin van het seizoen voelde alles vanzelfsprekend. In de trainingen en kwalificaties stond ik bijna elke sessie vooraan, minimaal tweede. De afgelopen drie raceweekenden is dat volledig verdwenen", verklaarde Russell.

De Mercedes-coureur wees erop dat ook zijn sterke kwalificatie in Canada het echte probleem verborg. "Zelfs daar moest ik enorm knokken om een goede ronde neer te zetten. Uiteindelijk viel alles net op het juiste moment samen, maar dat voelde eerder als iets uitzonderlijks dan als een structurele oplossing. Op dit moment zit ik simpelweg niet waar ik wil zitten."

Verschillende rijstijl speelt Antonelli in de kaart

Russell vermoedt dat de eigenschappen van de huidige Mercedes beter aansluiten bij de rijstijl van Antonelli dan bij die van hemzelf. Daarmee lijkt de jonge Italiaan optimaal te profiteren van de ontwikkelingen aan de wagen.

"We hebben intern een aantal zaken gezien die erop wijzen dat deze auto minder goed aansluit bij mijn natuurlijke rijstijl dan de wagen van vorig jaar. Kimi en ik benaderen een auto op een andere manier en op dit moment lijkt de huidige Mercedes hem perfect te liggen", aldus Russell.

Toch weigert de Brit excuses te zoeken. "Als ik mijn rijstijl moet aanpassen, dan zal ik dat doen. Alleen verklaart dat nog steeds niet waarom alles tijdens de eerste races zo eenvoudig leek en nu ineens zoveel moeilijker is geworden. Eerlijk gezegd tast ik momenteel nog een beetje in het duister. Ik ben behoorlijk verbaasd over hoe snel alles veranderd is."