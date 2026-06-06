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Hamilton hoopte op meer in Monaco: "Ik heb echt alles gegeven"

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Hamilton hoopte op meer in Monaco: "Ik heb echt alles gegeven"

Lewis Hamilton mocht na de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco tevreden zijn met de derde startplaats, maar helemaal gelukkig was de Ferrari-coureur niet. De zevenvoudig wereldkampioen had het gevoel dat er meer in het vat zat en bleef achter met vragen over het gedrag van zijn wagen tijdens de beslissende sessie.

Ferrari maakte gedurende het hele weekend een sterke indruk in de vrije trainingen en leek zelfs een van de favorieten voor poleposition. In de kwalificatie kon het Italiaanse team die snelheid echter niet volledig omzetten in een topprestatie, waardoor Hamilton uiteindelijk genoegen moest nemen met de tweede startrij.

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Na afloop feliciteerde Hamilton eerst polesitter Kimi Antonelli, die zijn eerste poleposition in de Formule 1 veroverde op het iconische stratencircuit van Monaco. "Alle lof voor Kimi, wat hij hier heeft laten zien is indrukwekkend. Je eerste poleposition pakken in Monaco is iets heel bijzonders en dat zal hij nooit vergeten", aldus Hamilton.

Tegelijkertijd keek de Brit kritisch naar zijn eigen team. "De kwalificatie was lastig. In de trainingen voelde de auto uitstekend aan en we hebben nauwelijks iets veranderd aan de afstelling. Toch voelde de wagen compleet anders aan zodra de kwalificatie begon. Dat is iets waar we grondig naar moeten kijken, want daar hebben we duidelijk snelheid laten liggen."

'Ik heb alles gegeven tussen de muren'

Hamilton benadrukte dat hij tijdens zijn snelle rondes niets heeft laten liggen. Op het smalle stratencircuit zocht hij voortdurend de limiet op tussen de vangrails.

"Ik heb absoluut alles uit de kast gehaald. Dichter bij de muren kon ik nauwelijks komen. Het blijft een voorrecht om hier rond te rijden en deel uit te maken van deze sport. Iedere ronde in Monaco is speciaal en ik geniet daar nog steeds enorm van."

Volgens Hamilton lagen de onderlinge verschillen bijzonder dicht bij elkaar. "Het zat ongelooflijk dicht op elkaar. Op een bepaald moment dacht ik zelfs dat we misschien een kans maakten op poleposition. Daarna kwamen Max en Kimi nog met sterke rondes. Dat laat zien hoe competitief het veld momenteel is. Wij zijn ergens snelheid kwijtgeraakt ten opzichte van de trainingen en dat is precies wat we nu moeten uitzoeken."

Michael Schumacher

Posts: 2.395

Ik denk ook dat er niet (veel) meer in zat nee. Getuigen Charles, welke toch altijd probeert over de rand te gaan en te 'over-driven'. Dat betekent dat de auto niet aankon wat Charles ervan wilde.

Een Charles in vorm had misschien net aan P2 gepakt, maar ook dat durf ik te betwijfelen. De achte... [Lees verder]

  • 3
  • 6 jun 2026 - 18:21
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari GP Monaco 2026

Reacties (7)

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  • Flexwing

    Posts: 395

    Zit niet meer in .

    • + 0
    • 6 jun 2026 - 17:44
    • hupholland

      Posts: 9.942

      jawel, een Leclerc in vorm pakt hier gewoon de pole. Lewis doet het prima, maar we moeten de lat ook niet te laag gaan leggen nu. Hij is gewoon F1 coureur en rijdt voor Ferrari. Dan moet je er gewoon staan, ze waren torenhoog favoriet vooraf en ze staan niet op de eerste startrij.

      • + 2
      • 6 jun 2026 - 17:50
    • F1jos

      Posts: 5.338

      Lewis kreeg een andere stoel.
      Waar Lewis problemen heeft met de achterkant, kreeg Kim de meeste aandacht van the best fans ever.

      • + 0
      • 6 jun 2026 - 17:53
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.395

      Ik denk ook dat er niet (veel) meer in zat nee. Getuigen Charles, welke toch altijd probeert over de rand te gaan en te 'over-driven'. Dat betekent dat de auto niet aankon wat Charles ervan wilde.

      Een Charles in vorm had misschien net aan P2 gepakt, maar ook dat durf ik te betwijfelen. De achterkant van de Ferrari icm de remmen is gewoon niet stabiel genoeg, ze hebben iets ingeleverd en/of de rest heeft wat gevonden.

      Wat betreft Lewis, dit is gewoon echt heel erg knap. Op 41 jarige leeftijd de snelste rijder over 1 lap verslaan in Monaco, ja, dat laat echt zien wat voor talent hij ooit was.

      • + 3
      • 6 jun 2026 - 18:21
    • hupholland

      Posts: 9.942

      Leclerc crashte in Miami, wordt in Canada op 50 seconden gereden, je had het elders over momentum, dat heeft Charles niet. Vandaag mist hij ook zn bankerlap, normaal zn sterke punt. Nee, dit is gewoon een hele matige Leclerc die we momenteel zien. En dat zagen we ook naast Sainz en naast Vettel. Geeft niks, maar we moeten niet doen alsof hij altijd maar de maatstaf der dingen is, daarvoor is hij helaas te wisselvallig. Wat betreft de auto, volgens mij waren vriend en vijand het er wel over eens dat Ferrari de grote favoriet was voor dit weekend. Dan is 3 en 4 toch gewoon teleurstellend.

      • + 0
      • 6 jun 2026 - 19:23
    • hupholland

      Posts: 9.942

      Leclerc zette zn tijd neer met nog 2 minuten te gaan en had voor 2 ronden extra brandstof mee. Hij zette op dat moment, zonder banker en dus op P10 toch gewoon de snelste tijd neer. Deze auto had vandaag gewoon op pole moeten staan. Leuk dat Hamilton de door jouw benoemde snelste man over 1 ronde vandaag voor bleef, maar dit is niet waar Ferrari vandaag voor kwam. Wie weet kunnen ze morgen nog wat recht zetten, Antonelli en Verstappen zijn dit jaar niet de beste starters.

      • + 0
      • 6 jun 2026 - 19:45
  • Snelrondje

    Posts: 9.081

    Wat Lewis dit jaar weer laat zien is een verademing vergeleken bij afgelopen jaren.

    • + 1
    • 6 jun 2026 - 19:04

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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
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Verenigde Staten van Amerika
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Monaco
Monte Carlo
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Spanje
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.603
  • Podiums 134
  • Grand Prix 237
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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