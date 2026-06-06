Lewis Hamilton mocht na de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco tevreden zijn met de derde startplaats, maar helemaal gelukkig was de Ferrari-coureur niet. De zevenvoudig wereldkampioen had het gevoel dat er meer in het vat zat en bleef achter met vragen over het gedrag van zijn wagen tijdens de beslissende sessie.

Ferrari maakte gedurende het hele weekend een sterke indruk in de vrije trainingen en leek zelfs een van de favorieten voor poleposition. In de kwalificatie kon het Italiaanse team die snelheid echter niet volledig omzetten in een topprestatie, waardoor Hamilton uiteindelijk genoegen moest nemen met de tweede startrij.

Hamilton ziet Ferrari snelheid verliezen

Na afloop feliciteerde Hamilton eerst polesitter Kimi Antonelli, die zijn eerste poleposition in de Formule 1 veroverde op het iconische stratencircuit van Monaco. "Alle lof voor Kimi, wat hij hier heeft laten zien is indrukwekkend. Je eerste poleposition pakken in Monaco is iets heel bijzonders en dat zal hij nooit vergeten", aldus Hamilton.

Tegelijkertijd keek de Brit kritisch naar zijn eigen team. "De kwalificatie was lastig. In de trainingen voelde de auto uitstekend aan en we hebben nauwelijks iets veranderd aan de afstelling. Toch voelde de wagen compleet anders aan zodra de kwalificatie begon. Dat is iets waar we grondig naar moeten kijken, want daar hebben we duidelijk snelheid laten liggen."

'Ik heb alles gegeven tussen de muren'

Hamilton benadrukte dat hij tijdens zijn snelle rondes niets heeft laten liggen. Op het smalle stratencircuit zocht hij voortdurend de limiet op tussen de vangrails.

"Ik heb absoluut alles uit de kast gehaald. Dichter bij de muren kon ik nauwelijks komen. Het blijft een voorrecht om hier rond te rijden en deel uit te maken van deze sport. Iedere ronde in Monaco is speciaal en ik geniet daar nog steeds enorm van."

Volgens Hamilton lagen de onderlinge verschillen bijzonder dicht bij elkaar. "Het zat ongelooflijk dicht op elkaar. Op een bepaald moment dacht ik zelfs dat we misschien een kans maakten op poleposition. Daarna kwamen Max en Kimi nog met sterke rondes. Dat laat zien hoe competitief het veld momenteel is. Wij zijn ergens snelheid kwijtgeraakt ten opzichte van de trainingen en dat is precies wat we nu moeten uitzoeken."