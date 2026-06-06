Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft intens genoten van de kwalificatie in Monaco. Hij had niet verwacht dat zijn coureur Andrea Kimi Antonelli de pole nog kon pakken, en was dan ook apetrots op de prestaties van de jonge Italiaan. Wolff had ook genoten van Max Verstappen en Charles Leclerc, maar was blij dat zijn coureur er met de pole vandoor ging.

Wolff kon zijn ogen haast niet geloven toen hij de ronde van Antonelli zag. Verstappen leek de pole position te pakken met een rondje dat haast op tovenarij leek, maar Antonelli perste er een rondje uit waar men het nog jaren over gaat hebben. Hij was een fractie van een seconde sneller dan Verstappen en zorgde voor een opvallende vreugde-explosie bij Mercedes.

Heeft Wolff genoten?

Na afloop van de kwalificatie straalde Wolff van trots. Toen hij zich meldde bij Viaplay moest hij even naar de juiste woorden zoeken: "Ja, het was echt ongelooflijk. Eerst zag ik Leclerc vliegen door de sectie rondom het zwembad en ik dacht echt dat je dat niet meer kon verslaan. Ik bedoel, zijn commitment was ongelooflijk en die auto zag er heel goed uit."

Verrast door Verstappen

Wolff werd direct daarna weer verrast: "En toen kwam Verstappen en ik dacht echt dat het vrijwel onmogelijk was om dat te verslaan. Met Kimi was het daarna nek-aan-nek, maar hij leek een klein beetje tijd te kort te komen. Maar in die laatste twee bochten haalde hij alles uit de auto. Op een bepaalde manier zagen we hier echt drie generaties aan het werk."

Antonelli de nieuwe superster?

Wolff wees hiermee naar zijn coureur, Verstappen en Lewis Hamilton. De Oostenrijker vroeg zich hardop af of Antonelli de volgende grote man is in de sport: "Is Kimi de volgende? Hij moet het nog steeds bewijzen, maar ik was nu heel erg onder de indruk en ik ben heel erg blij. Het heeft eventjes geduurd, want we zagen dit nooit aankomen in Monaco, en al helemaal niet van iemand van negentien."