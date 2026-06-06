user icon
icon

Wolff sprakeloos na magische ronde Antonelli

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Wolff sprakeloos na magische ronde Antonelli

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft intens genoten van de kwalificatie in Monaco. Hij had niet verwacht dat zijn coureur Andrea Kimi Antonelli de pole nog kon pakken, en was dan ook apetrots op de prestaties van de jonge Italiaan. Wolff had ook genoten van Max Verstappen en Charles Leclerc, maar was blij dat zijn coureur er met de pole vandoor ging.

Wolff kon zijn ogen haast niet geloven toen hij de ronde van Antonelli zag. Verstappen leek de pole position te pakken met een rondje dat haast op tovenarij leek, maar Antonelli perste er een rondje uit waar men het nog jaren over gaat hebben. Hij was een fractie van een seconde sneller dan Verstappen en zorgde voor een opvallende vreugde-explosie bij Mercedes.

Meer over Toto Wolff Verstappen mogelijk naar Mercedes: 'Wolff gooit Russell eruit als Antonelli wereldkampioen wordt'

Verstappen mogelijk naar Mercedes: 'Wolff gooit Russell eruit als Antonelli wereldkampioen wordt'

6 jun
 Wolff houdt geen rekening met Verstappen: "Leclerc en Ferrari zijn snel"

Wolff houdt geen rekening met Verstappen: "Leclerc en Ferrari zijn snel"

6 jun

Heeft Wolff genoten?

Na afloop van de kwalificatie straalde Wolff van trots. Toen hij zich meldde bij Viaplay moest hij even naar de juiste woorden zoeken: "Ja, het was echt ongelooflijk. Eerst zag ik Leclerc vliegen door de sectie rondom het zwembad en ik dacht echt dat je dat niet meer kon verslaan. Ik bedoel, zijn commitment was ongelooflijk en die auto zag er heel goed uit."

Verrast door Verstappen

Wolff werd direct daarna weer verrast: "En toen kwam Verstappen en ik dacht echt dat het vrijwel onmogelijk was om dat te verslaan. Met Kimi was het daarna nek-aan-nek, maar hij leek een klein beetje tijd te kort te komen. Maar in die laatste twee bochten haalde hij alles uit de auto. Op een bepaalde manier zagen we hier echt drie generaties aan het werk."

Antonelli de nieuwe superster?

Wolff wees hiermee naar zijn coureur, Verstappen en Lewis Hamilton. De Oostenrijker vroeg zich hardop af of Antonelli de volgende grote man is in de sport: "Is Kimi de volgende? Hij moet het nog steeds bewijzen, maar ik was nu heel erg onder de indruk en ik ben heel erg blij. Het heeft eventjes geduurd, want we zagen dit nooit aankomen in Monaco, en al helemaal niet van iemand van negentien."

Larry Perkins

Posts: 65.552

Voor iemand die sprakeloos was, kwam er nog aardig wat tekst uit de bakkes van Toffe Toto...

  • 1
  • 6 jun 2026 - 18:04
F1 Nieuws Toto Wolff Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Monaco 2026

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 65.548

    Voor iemand die sprakeloos was, kwam er nog aardig wat tekst uit de bakkes van Toffe Toto...

    • + 1
    • 6 jun 2026 - 18:04
  • Snelrondje

    Posts: 9.080

    2026 begon waardeloos. Maar vandaag zagen we een jonge virtuoos die hier pole pakte. Puur op race skills, toewijding en lef. Dit is waar F1 om hoort te gaan. Dit was weer genieten.

    • + 1
    • 6 jun 2026 - 18:48

MC Grand Prix van Monaco

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MCGrand Prix van Monaco

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AT Toto Wolff -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Oostenrijk
  • Geb. datum 12 jan 1972 (54)
  • Geb. plaats Vienne, Austria, Oostenrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar