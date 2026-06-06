Andrea Kimi Antonelli heeft zichzelf een weg gebaand richting zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. Na een bloedstollende kwalificatiesessie in Monaco, greep de WK-leider pole position voor de neus van Max Verstappen, terwijl zijn rivaal en teamgenoot George Russell slechts de zesde startplaats greep. Na afloop schreeuwde Antonelli het uit van geluk.

Zoals zo vaak was de kwalificatie in Monaco om te smullen. De verschillen tussen Mercedes, Ferrari, Red Bull Racing en McLaren waren minimaal waardoor de spanning om te snijden was. Na een grandioze ronde, die slechts vier duizendsten van een seconde sneller was dan die van Verstappen, pakte Antonelli zijn vierde pole position van het seizoen.

'Het was heel close met Max'

Nadat hij uit de auto was gestapt, droop de tevredenheid van het gezicht van Antonelli af. De jongeling erkende dan ook dat het een hele spannende sessie was in de straten van Monaco. "het was zo’n ronde die we, ja, een ‘magische ronde’ noemen", aldus Antonelli. "Weet je, ik kreeg alles goed op een rijtje en het was zo’n spannende kwalificatie met Max. Ik denk dat er tijdens de eerste run van Q3 maar één milliseconde verschil tussen ons zat."

"Maar ik wist dat de laatste ronde goed was en ik hoopte gewoon dat het genoeg zou zijn. Maar ja, het was heel spannend en ik ben er erg blij mee. Enorm bedankt aan het team, want gisteren hadden we het een beetje moeilijk en vandaag konden we enorm verbeteren", voegde hij daaraan toe.

'Monaco het meest intens'

Ook Antonelli stelde dat de kwalificatie in Monaco, met afstand, de spannendste van het jaar is. "Het vergt een enorme inspanning. Ook de trainingen, want je blijft gewoon proberen om dicht bij de limiet te komen. En, weet je, als het gaat om het vinden van die laatste twee tienden, is het niet makkelijk, want, weet je, de muur komt steeds dichterbij en het is niet makkelijk om het vertrouwen te krijgen."

"Maar om eerlijk te zijn, ik voelde me geweldig vanmorgen en ik ben blij dat we de klus vandaag hebben kunnen klaren."

Wereldtitel lonkt voor Antonelli

Terwijl het pas zijn tweede jaar is in de koningsklasse van de autosport, kan Antonelli zijn eerste wereldtitel al ruiken. Met een voorsprong van maar liefst 43 punten op Russell zal hij morgen vanaf pole position starten, terwijl zijn schutterende teamgenoot vanaf de zesde plek moet starten. Zelf wilde hij daar nog niet aan denken.

"Ik geniet gewoon van het rijden, van de auto, van het weekend. En, weet je, dat was een grote stap vergeleken met vorig jaar. En, ja, het is gewoon, weet je, het is echt fijn om van de sessies te kunnen genieten. En, ja, ik kijk uit naar morgen."