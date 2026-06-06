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Sensationele Antonelli snoept pole position voor neus Verstappen weg in Monaco

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Sensationele Antonelli snoept pole position voor neus Verstappen weg in Monaco

Andrea Kimi Antonelli heeft zichzelf een weg gebaand richting zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. Na een bloedstollende kwalificatiesessie in Monaco, greep de WK-leider pole position voor de neus van Max Verstappen, terwijl zijn rivaal en teamgenoot George Russell slechts de zesde startplaats greep. Na afloop schreeuwde Antonelli het uit van geluk. 

Zoals zo vaak was de kwalificatie in Monaco om te smullen. De verschillen tussen Mercedes, Ferrari, Red Bull Racing en McLaren waren minimaal waardoor de spanning om te snijden was. Na een grandioze ronde, die slechts vier duizendsten van een seconde sneller was dan die van Verstappen, pakte Antonelli zijn vierde pole position van het seizoen. 

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'Het was heel close met Max' 

Nadat hij uit de auto was gestapt, droop de tevredenheid van het gezicht van Antonelli af. De jongeling erkende dan ook dat het een hele spannende sessie was in de straten van Monaco. "het was zo’n ronde die we, ja, een ‘magische ronde’ noemen", aldus Antonelli. "Weet je, ik kreeg alles goed op een rijtje en het was zo’n spannende kwalificatie met Max. Ik denk dat er tijdens de eerste run van Q3 maar één milliseconde verschil tussen ons zat." 

"Maar ik wist dat de laatste ronde goed was en ik hoopte gewoon dat het genoeg zou zijn. Maar ja, het was heel spannend en ik ben er erg blij mee. Enorm bedankt aan het team, want gisteren hadden we het een beetje moeilijk en vandaag konden we enorm verbeteren", voegde hij daaraan toe. 

'Monaco het meest intens' 

Ook Antonelli stelde dat de kwalificatie in Monaco, met afstand, de spannendste van het jaar is. "Het vergt een enorme inspanning. Ook de trainingen, want je blijft gewoon proberen om dicht bij de limiet te komen. En, weet je, als het gaat om het vinden van die laatste twee tienden, is het niet makkelijk, want, weet je, de muur komt steeds dichterbij en het is niet makkelijk om het vertrouwen te krijgen." 

"Maar om eerlijk te zijn, ik voelde me geweldig vanmorgen en ik ben blij dat we de klus vandaag hebben kunnen klaren." 

Wereldtitel lonkt voor Antonelli

Terwijl het pas zijn tweede jaar is in de koningsklasse van de autosport, kan Antonelli zijn eerste wereldtitel al ruiken. Met een voorsprong van maar liefst 43 punten op Russell zal hij morgen vanaf pole position starten, terwijl zijn schutterende teamgenoot vanaf de zesde plek moet starten. Zelf wilde hij daar nog niet aan denken. 

"Ik geniet gewoon van het rijden, van de auto, van het weekend. En, weet je, dat was een grote stap vergeleken met vorig jaar. En, ja, het is gewoon, weet je, het is echt fijn om van de sessies te kunnen genieten. En, ja, ik kijk uit naar morgen."

Larry Perkins

Posts: 65.548

Ook voor weetjes moet je bij Kimi zijn, weet je...

  • 1
  • 6 jun 2026 - 17:41
F1 Nieuws Formule 1 F1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Monaco 2026

Reacties (4)

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  • Larry Perkins

    Posts: 65.546

    Ook voor weetjes moet je bij Kimi zijn, weet je...

    • + 1
    • 6 jun 2026 - 17:41
  • F1fever

    Posts: 748

    Toto heeft een nieuwe beste vriend, ik denk dat zijn Russell adoratie aan een eind is gekomen...

    • + 0
    • 6 jun 2026 - 17:42
    • Larry Perkins

      Posts: 65.546

      Die adoratie van Russell is er absoluutjes nooit geweest @F1fever. Russell heeft alleen door zijn prestaties een plek bij Mercedes gekregen van de realistische Wolff...

      • + 0
      • 6 jun 2026 - 17:57
  • Supa

    Posts: 2.709

    Monaco draait om precisie en ballen. Kimi reed no-margin laps als een beest. Zijn mentale rust onder druk is zeldzaam voor zijn leeftijd. Verslaat ervaren kampioenen, zijn teamgenoot en leidt de kampioenschappen als tiener.

    • + 1
    • 6 jun 2026 - 18:03

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 281
  • Podiums 8
  • Grand Prix 29
  • Land IT
  • Geb. datum 25 aug 2023 (2)
  • Geb. plaats Bologna, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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