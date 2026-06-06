Charles Leclerc zette onlangs zijn handtekening onder een nieuw contract bij Ferrari, maar volgens oud-Formule 1-coureur Martin Brundle had de Monegask meerdere aantrekkelijke alternatieven op tafel liggen. De Sky Sports-analist vermoedt zelfs dat Leclerc gesprekken heeft gevoerd met zowel Mercedes als McLaren voordat hij besloot zijn toekomst aan de Italiaanse renstal te verbinden.

Tijdens de persconferentie in Monaco gaf Leclerc zelf toe dat er meer mogelijkheden waren dan alleen Ferrari. Welke teams precies interesse toonden, wilde de Ferrari-coureur echter niet prijsgeven. Daardoor blijft er volop ruimte voor speculatie in de paddock.

Brundle wijst naar Mercedes en McLaren

Volgens Brundle is het vrij duidelijk welke teams zich hebben gemeld bij het kamp-Leclerc. De Brit denkt dat de Ferrari-coureur serieus heeft gekeken naar een toekomst buiten Maranello.

"Het lijkt mij vrijwel zeker dat er gesprekken zijn geweest met Mercedes en McLaren. Dat zijn de twee meest logische opties als je kijkt naar de situatie op de markt en de status van Charles", stelde Brundle.

Toch gelooft de voormalig F1-coureur dat de uitkomst nooit echt ter discussie heeft gestaan. Ondanks de belangstelling van andere topteams bleef Ferrari volgens hem altijd de eerste keuze van Leclerc. Eerdere geruchten brachten ook Aston Martin in verband met de Monegask, al zou een mogelijke overstap naar Silverstone nooit concreet zijn geworden.

Button plaatst vraagteken bij loyaliteit aan Ferrari

Leclerc zelf maakte in Monaco duidelijk waarom hij opnieuw voor Ferrari koos. De achtvoudig Grand Prix-winnaar benadrukte dat zijn band met het team veel verder gaat dan alleen zijn huidige Formule 1-contract.

"Ik heb altijd openlijk laten blijken hoeveel Ferrari voor mij betekent. Zij geloofden al in mij toen ik nog heel jong was en hebben me geholpen om hier te komen. Ik maak inmiddels al tien jaar deel uit van de Ferrari-familie en ik geloof nog steeds volledig in het project dat we samen hebben opgebouwd", verklaarde Leclerc.

Voormalig wereldkampioen Jenson Button begrijpt die emotionele verbondenheid, maar vraagt zich tegelijkertijd af of die loyaliteit Leclerc niet in de weg zit. "Ferrari heeft laten zien dat het races kan winnen, maar niet dat het een auto kan bouwen waarmee je structureel een wereldtitel pakt. Op een bepaald moment moet je jezelf afvragen wat het beste is voor jouw carrière. Het is prachtig dat Charles zich zo verbonden voelt met Ferrari, maar uiteindelijk draait het voor een topcoureur ook om het behalen van kampioenschappen."