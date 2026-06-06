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Leclerc blijft Ferrari trouw: "Hij kon ook naar Mercedes of McLaren"

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Leclerc blijft Ferrari trouw: "Hij kon ook naar Mercedes of McLaren"

Charles Leclerc zette onlangs zijn handtekening onder een nieuw contract bij Ferrari, maar volgens oud-Formule 1-coureur Martin Brundle had de Monegask meerdere aantrekkelijke alternatieven op tafel liggen. De Sky Sports-analist vermoedt zelfs dat Leclerc gesprekken heeft gevoerd met zowel Mercedes als McLaren voordat hij besloot zijn toekomst aan de Italiaanse renstal te verbinden.

Tijdens de persconferentie in Monaco gaf Leclerc zelf toe dat er meer mogelijkheden waren dan alleen Ferrari. Welke teams precies interesse toonden, wilde de Ferrari-coureur echter niet prijsgeven. Daardoor blijft er volop ruimte voor speculatie in de paddock.

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Brundle wijst naar Mercedes en McLaren

Volgens Brundle is het vrij duidelijk welke teams zich hebben gemeld bij het kamp-Leclerc. De Brit denkt dat de Ferrari-coureur serieus heeft gekeken naar een toekomst buiten Maranello.

"Het lijkt mij vrijwel zeker dat er gesprekken zijn geweest met Mercedes en McLaren. Dat zijn de twee meest logische opties als je kijkt naar de situatie op de markt en de status van Charles", stelde Brundle.

Toch gelooft de voormalig F1-coureur dat de uitkomst nooit echt ter discussie heeft gestaan. Ondanks de belangstelling van andere topteams bleef Ferrari volgens hem altijd de eerste keuze van Leclerc. Eerdere geruchten brachten ook Aston Martin in verband met de Monegask, al zou een mogelijke overstap naar Silverstone nooit concreet zijn geworden.

Button plaatst vraagteken bij loyaliteit aan Ferrari

Leclerc zelf maakte in Monaco duidelijk waarom hij opnieuw voor Ferrari koos. De achtvoudig Grand Prix-winnaar benadrukte dat zijn band met het team veel verder gaat dan alleen zijn huidige Formule 1-contract.

"Ik heb altijd openlijk laten blijken hoeveel Ferrari voor mij betekent. Zij geloofden al in mij toen ik nog heel jong was en hebben me geholpen om hier te komen. Ik maak inmiddels al tien jaar deel uit van de Ferrari-familie en ik geloof nog steeds volledig in het project dat we samen hebben opgebouwd", verklaarde Leclerc.

Voormalig wereldkampioen Jenson Button begrijpt die emotionele verbondenheid, maar vraagt zich tegelijkertijd af of die loyaliteit Leclerc niet in de weg zit. "Ferrari heeft laten zien dat het races kan winnen, maar niet dat het een auto kan bouwen waarmee je structureel een wereldtitel pakt. Op een bepaald moment moet je jezelf afvragen wat het beste is voor jouw carrière. Het is prachtig dat Charles zich zo verbonden voelt met Ferrari, maar uiteindelijk draait het voor een topcoureur ook om het behalen van kampioenschappen."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Jenson Button Charles Leclerc Martin Brundle McLaren Ferrari Mercedes

Reacties (1)

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  • Larry Perkins

    Posts: 65.538

    Off-topic:

    Teambaas Fred Vasseur is zaterdag niet aanwezig op het Circuit de Monaco. De Scuderia laat weten dat de Fransman na enkele medische controles onder observatie blijft in een lokale medische faciliteit.

    "Fred Vasseur zal vandaag niet aanwezig zijn op het circuit. Na enkele medische controles blijft Fred onder observatie staan in een lokale medische faciliteit", meldt Ferrari. "Er wordt verder geen medische informatie verspreid. We wensen Fred een snel herstel en we kijken ernaar uit om hem snel weer op het circuit te zien." Of Vasseur zondag terugkeert voor de Grand Prix is op dit moment nog niet bekend. Uiteraard wensen wij hem een spoedig herstel toe. (MS)

    Hoop dat het meevalt!

    • + 0
    • 6 jun 2026 - 16:23

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB Jenson Button 22
Jenson Button
  • Team McLaren
  • Punten 37
  • Podiums 0
  • Grand Prix 41
  • Land GB
  • Geb. datum 19 jan 1980 (46)
  • Geb. plaats Frome, Somerset, GB
  • Gewicht 72 kg
  • Lengte 1,82 m
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McLaren
McLaren
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