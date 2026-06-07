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Mercedes laat Russell en Antonelli zo lang mogelijk vechten

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Mercedes laat Russell en Antonelli zo lang mogelijk vechten

Mercedes-teambaas Toto Wolff wil zijn coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli zo min mogelijk teamorders opleggen. De twee coureurs zijn aan elkaar gewaagd, en ze maakten elkaar al meerdere keren het leven zuur. Van Wolff mogen ze blijven vechten, maar ze moeten wel respectvol blijven naar elkaar en het team.

Het team van Mercedes is vooralsnog oppermachtig in de Formule 1. Coureurs Russell en Antonelli vechten dan ook vooral met elkaar, en dat resulteerde twee weken geleden in Canada in een aantal bloedstollende duels. In de sprintrace gingen ze bijna de grens over, en reageerde Antonelli woest toen Russell hem het gras op leek te duwen. In de race vochten ze vervolgens weer een spannend duel uit.

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Gaat Mercedes teamorders uitdelen?

Van teambaas Wolff mogen ze blijven vechten, zo verklaart hij in een interview met het Duitse medium Bild: "We zullen zo lang mogelijk blijven wachten met het uitdelen van teamorders, en als het kan doen we dat helemaal niet. We denken dat we ze niet nodig hebben en we laten de coureurs zelf rijden. Ze weten heel goed waar de grens ligt. In Canada gingen ze er bijna overheen, maar dat hebben we in een gesprek opgelost."

Geen papaja rules voor Mercedes

Wolff wil ook het pad van McLaren niet volgen. Daar mochten Oscar Piastri en Lando Norris vorig jaar met elkaar vechten als ze zich aan de 'papaja rules' hielden. Bij Mercedes ligt het volgens Wolff wat eenvoudiger: "Kimi en George weten wat ze Mercedes verschuldigd zijn. Natuurlijk willen coureurs liever de wereldtitel winnen dan dat ze het constructeurskampioenschap pakken, maar het belang van het team staat altijd voorop."

Onder de indruk van Antonelli

Antonelli en Russell lijken zich dat goed te realiseren, maar toch zullen ze elkaar niet met rust laten op de baan. Antonelli voert vooralsnog het wereldkampioenschap aan, en Wolff is heel erg tevreden met de prestaties van de Italiaanse tienersensatie: "Kimi heeft alles in zich om wereldkampioen te worden. Hij is echt een topcoureur die alles kan bereiken in zijn loopbaan. Dat bewijst hij momenteel ook met zijn prestaties."

Larry Perkins

Posts: 65.561

[i] "Mercedes laat Russell en Antonelli zo lang mogelijk vechten." [/i]

Dat is ook niet zo moeilijk als Russell niet in de buurt van Antonelli kan komen...

  • 7
  • 7 jun 2026 - 08:55
F1 Nieuws George Russell Toto Wolff Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Monaco 2026

Reacties (6)

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  • De Vogel is Geland

    Posts: 913

    Dat zullen sensationele gevechten worden met die twee in Monaco

    • + 0
    • 7 jun 2026 - 08:52
  • Larry Perkins

    Posts: 65.561

    "Mercedes laat Russell en Antonelli zo lang mogelijk vechten."

    Dat is ook niet zo moeilijk als Russell niet in de buurt van Antonelli kan komen...

    • + 7
    • 7 jun 2026 - 08:55
  • Pietje Bell

    Posts: 35.150

    Russell op de kortste baan van de kalender, 3,3 km maar liefst 4 tienden langzamer
    dan Kimi dat zegt veel over het talent van Kimi in zijn 2e F1 jaar.
    Hoop dat Kimi of Max vanmiddag wint.

    • + 1
    • 7 jun 2026 - 10:21
  • nr 76

    Posts: 7.470

    Dat wordt krabben en haren trekken door 1 van de 2....

    • + 0
    • 7 jun 2026 - 11:13
  • Joeppp

    Posts: 8.646

    Waarom zijn ze in aluminiumfolie gewikkeld?

    • + 0
    • 7 jun 2026 - 11:58
  • SennaS

    Posts: 12.158

    Hulde, dat doen ze gelukkig allemaal, op 1 team na.

    • + 0
    • 7 jun 2026 - 13:48

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.120
  • Podiums 26
  • Grand Prix 157
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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