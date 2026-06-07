Mercedes-teambaas Toto Wolff wil zijn coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli zo min mogelijk teamorders opleggen. De twee coureurs zijn aan elkaar gewaagd, en ze maakten elkaar al meerdere keren het leven zuur. Van Wolff mogen ze blijven vechten, maar ze moeten wel respectvol blijven naar elkaar en het team.

Het team van Mercedes is vooralsnog oppermachtig in de Formule 1. Coureurs Russell en Antonelli vechten dan ook vooral met elkaar, en dat resulteerde twee weken geleden in Canada in een aantal bloedstollende duels. In de sprintrace gingen ze bijna de grens over, en reageerde Antonelli woest toen Russell hem het gras op leek te duwen. In de race vochten ze vervolgens weer een spannend duel uit.

Gaat Mercedes teamorders uitdelen?

Van teambaas Wolff mogen ze blijven vechten, zo verklaart hij in een interview met het Duitse medium Bild: "We zullen zo lang mogelijk blijven wachten met het uitdelen van teamorders, en als het kan doen we dat helemaal niet. We denken dat we ze niet nodig hebben en we laten de coureurs zelf rijden. Ze weten heel goed waar de grens ligt. In Canada gingen ze er bijna overheen, maar dat hebben we in een gesprek opgelost."

Geen papaja rules voor Mercedes

Wolff wil ook het pad van McLaren niet volgen. Daar mochten Oscar Piastri en Lando Norris vorig jaar met elkaar vechten als ze zich aan de 'papaja rules' hielden. Bij Mercedes ligt het volgens Wolff wat eenvoudiger: "Kimi en George weten wat ze Mercedes verschuldigd zijn. Natuurlijk willen coureurs liever de wereldtitel winnen dan dat ze het constructeurskampioenschap pakken, maar het belang van het team staat altijd voorop."

Onder de indruk van Antonelli

Antonelli en Russell lijken zich dat goed te realiseren, maar toch zullen ze elkaar niet met rust laten op de baan. Antonelli voert vooralsnog het wereldkampioenschap aan, en Wolff is heel erg tevreden met de prestaties van de Italiaanse tienersensatie: "Kimi heeft alles in zich om wereldkampioen te worden. Hij is echt een topcoureur die alles kan bereiken in zijn loopbaan. Dat bewijst hij momenteel ook met zijn prestaties."