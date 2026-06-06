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Wolff houdt geen rekening met Verstappen: "Leclerc en Ferrari zijn snel"

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Wolff houdt geen rekening met Verstappen: "Leclerc en Ferrari zijn snel"

Mercedes heeft tijdens de derde vrije training voor de Grand Prix van Monaco opnieuw indruk gemaakt. Vooral Andrea Kimi Antonelli liet zich van zijn beste kant zien, waardoor teambaas Toto Wolff met vertrouwen vooruitblikt op de kwalificatie. Toch waarschuwt de Oostenrijker dat Ferrari en thuisrijder Charles Leclerc nog altijd een serieuze bedreiging vormen.

Antonelli behoorde zaterdagmiddag opnieuw tot de snelste mannen op het stratencircuit van Monaco. Wolff zag zijn jonge coureur een sterke sessie afwerken met de snelste tijd en denkt dat Mercedes meer in huis heeft dan vooraf werd verwacht.

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Wolff verrast door snelheid Mercedes

Volgens Wolff bevestigde de derde vrije training dat Mercedes zich kan mengen in de strijd om poleposition. De teambaas zag dat zelfs Leclerc geen grote voorsprong had voordat de Ferrari-coureur een fout maakte.

"Voor Kimi was dit opnieuw een sterke sessie. Hij zat er meteen goed bij en nu draait alles om de laatste stap richting de kwalificatie. Ook Ferrari oogt snel, maar de ronde van Leclerc voor zijn fout zat ongeveer op hetzelfde niveau als die van ons. Het wordt dus zeker geen eenvoudige middag, al zijn we wel positief verrast door onze snelheid", aldus Wolff tegenover Sky Sports.

De Oostenrijker verwacht bovendien dat Mercedes nog niet alles heeft laten zien. Op een circuit waar honderdsten van seconden het verschil maken, lijkt de Duitse renstal plots een serieuze kandidaat voor de eerste startrij.

Wolff rekent nog niet af met Russell

Naast Antonelli kreeg ook George Russell aandacht van zijn teambaas. De Brit moest opnieuw terrein toegeven op zijn jonge teamgenoot, maar Wolff weigert daar grote conclusies aan te verbinden.

"George mag je nooit afschrijven. Hij gaat de data bestuderen en voelde zich nog niet helemaal één met de wagen zoals Kimi dat wel deed. Daarom ben ik vooral benieuwd hoe de verhoudingen er in de kwalificatie zullen uitzien", verklaarde Wolff.

Ook over Antonelli blijft Mercedes waakzaam. De Italiaan kreeg van zijn vader, zelf voormalig coureur, al het advies om niet over de limiet te gaan. Wolff begrijpt die waarschuwing maar al te goed. "Als zijn vader zegt dat hij al dicht tegen de grens aan zit, dan betekent dat meestal dat er niet veel meer overblijft. Dat is een kwestie van ervaring. Ik hoop vooral dat Kimi die ontspannen aanpak kan meenemen naar de kwalificatie en de wagen opnieuw kan laten vliegen."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Toto Wolff Mercedes GP Monaco 2026

Reacties (2)

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  • Larry Perkins

    Posts: 65.537

    Toto Wolff: "Ik hou pas rekening met Verstappen zodra ik Russell eruit heb gegooid..."

    • + 0
    • 6 jun 2026 - 15:35
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 1.085

    Oh, het gaat weer eens om een aanname van de woordenplakker...

    • + 0
    • 6 jun 2026 - 16:03

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Team
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1
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2
Ferrari
149
3
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106
4
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57
5
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33
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AT Toto Wolff -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Oostenrijk
  • Geb. datum 12 jan 1972 (54)
  • Geb. plaats Vienne, Austria, Oostenrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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