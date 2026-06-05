Charles Leclerc heeft na de vrijdagtrainingen voor de Grand Prix van Monaco zijn belangrijkste concurrenten alvast aangewezen. De Ferrari-coureur zag dat niet alleen Max Verstappen en Red Bull Racing sterk voor de dag kwamen, maar ook teamgenoot Lewis Hamilton indruk maakte op het stratencircuit van Monte Carlo.

Leclerc sloot de openingsdag af met een goed gevoel, al beseft de Monegask dat de verschillen aan de top bijzonder klein zijn. Daardoor lijkt de kwalificatie van zaterdag uit te draaien op een van de spannendste sessies van het seizoen.

Leclerc ziet Verstappen en Hamilton op de loer liggen

Ondanks een solide vrijdag weigert Leclerc zichzelf tot topfavoriet uit te roepen. De Ferrari-coureur zag meerdere concurrenten dicht in de buurt blijven tijdens beide vrije trainingen.

"Max was bijzonder sterk vandaag, net als Red Bull als geheel. Ook Lewis liet zien dat hij er goed bij zit", analyseerde Leclerc na afloop van de tweede vrije training. "Het ziet ernaar uit dat meerdere teams mee kunnen doen voor de pole position."

De thuisrijder verwacht dan ook dat de kleinste details het verschil zullen maken wanneer het er zaterdag echt om gaat. Monaco staat bekend als een circuit waar een paar honderdsten het verschil kunnen betekenen tussen pole position en de tweede startrij.

Ferrari blijft kalm ondanks kleine verschillen

Toch maakt Leclerc zich voorlopig weinig zorgen over zijn eigen kansen. De Ferrari-coureur benadrukt dat de vrijdag productief verliep en dat de snelheid van de SF-26 hem vertrouwen geeft richting de rest van het weekend.

"Uiteindelijk was het geen slechte dag. In de tweede training zaten we heel dicht bij Lewis, dus er is geen enkele reden om nerveus te worden", stelde hij. "We weten waar we nog tijd kunnen vinden."

Leclerc verwacht echter een zenuwslopende kwalificatie. "Het wordt ontzettend lastig, want de verschillen zijn minimaal. Iedereen zit dicht bij elkaar en dat betekent dat één perfecte ronde waarschijnlijk het verschil gaat maken", besloot de Ferrari-coureur.