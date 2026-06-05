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Leclerc waarschuwt Verstappen en Hamilton na sterke vrijdag: "Kwalificatie wordt millimeterwerk"

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Leclerc waarschuwt Verstappen en Hamilton na sterke vrijdag: "Kwalificatie wordt millimeterwerk"

Charles Leclerc heeft na de vrijdagtrainingen voor de Grand Prix van Monaco zijn belangrijkste concurrenten alvast aangewezen. De Ferrari-coureur zag dat niet alleen Max Verstappen en Red Bull Racing sterk voor de dag kwamen, maar ook teamgenoot Lewis Hamilton indruk maakte op het stratencircuit van Monte Carlo.

Leclerc sloot de openingsdag af met een goed gevoel, al beseft de Monegask dat de verschillen aan de top bijzonder klein zijn. Daardoor lijkt de kwalificatie van zaterdag uit te draaien op een van de spannendste sessies van het seizoen.

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Ondanks een solide vrijdag weigert Leclerc zichzelf tot topfavoriet uit te roepen. De Ferrari-coureur zag meerdere concurrenten dicht in de buurt blijven tijdens beide vrije trainingen.

"Max was bijzonder sterk vandaag, net als Red Bull als geheel. Ook Lewis liet zien dat hij er goed bij zit", analyseerde Leclerc na afloop van de tweede vrije training. "Het ziet ernaar uit dat meerdere teams mee kunnen doen voor de pole position."

De thuisrijder verwacht dan ook dat de kleinste details het verschil zullen maken wanneer het er zaterdag echt om gaat. Monaco staat bekend als een circuit waar een paar honderdsten het verschil kunnen betekenen tussen pole position en de tweede startrij.

Ferrari blijft kalm ondanks kleine verschillen

Toch maakt Leclerc zich voorlopig weinig zorgen over zijn eigen kansen. De Ferrari-coureur benadrukt dat de vrijdag productief verliep en dat de snelheid van de SF-26 hem vertrouwen geeft richting de rest van het weekend.

"Uiteindelijk was het geen slechte dag. In de tweede training zaten we heel dicht bij Lewis, dus er is geen enkele reden om nerveus te worden", stelde hij. "We weten waar we nog tijd kunnen vinden."

Leclerc verwacht echter een zenuwslopende kwalificatie. "Het wordt ontzettend lastig, want de verschillen zijn minimaal. Iedereen zit dicht bij elkaar en dat betekent dat één perfecte ronde waarschijnlijk het verschil gaat maken", besloot de Ferrari-coureur.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lewis Hamilton Charles Leclerc Ferrari GP Monaco 2026

Reacties (1)

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  • Larry Perkins

    Posts: 65.520

    Leclerc: "Één perfecte ronde gaat waarschijnlijk het verschil maken."

    Slim, nou weten Hamilton en Verstappen het ook...

    • + 0
    • 5 jun 2026 - 21:48

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Team
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2
Ferrari
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3
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4
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Spanje
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Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.488
  • Podiums 128
  • Grand Prix 238
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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