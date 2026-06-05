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Stewards delen hoge boete uit na onderzoek naar Norris

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Stewards delen hoge boete uit na onderzoek naar Norris

Het team van McLaren heeft een zware boete ontvangen voor een fout met de auto van Lando Norris. De Brit viel in Monaco stil in de tweede vrije training, waarna het de marshalls veel moeite kostte om zijn auto van de baan te slepen. McLaren had een fout gemaakt met het veiligheidssysteem van de koppeling, en dat levert ze nu een forse boete op.

Norris viel aan het begin van de tweede vrije training stil bij het uitrijden van de tunnel. Zijn McLaren gaf de geest, en het leek erop dat er iets goed mis was met de auto. Norris parkeerde zijn auto in de uitloopzone, sprong uit de cockpit en zag hoe de marshalls de nodige moeite hadden met het opruimen van de bolide. De wedstrijdleiding neutraliseerde de sessie met een Virtual Safety Car, en na afloop bleek dat er een probleem was met het CDS-systeem.

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Aangezien dit systeem moet werken, werd het door de Technical Delegate aangemerkt als een technische overtreding. De stewards openden een onderzoek en spraken met meerdere vertegenwoordigers van de FIA en van McLaren. 

Wat is de verklaring van McLaren?

Bij de stewards gaf de vertegenwoordiger van McLaren aan dat ze een stukje tape op de activatieknop van het CDS-systeem hadden geplakt. Dit was gedaan om de auto aerodynamischer te maken, maar het zorgde er dus ook voor dat de marshalls het systeem niet konden gebruiken.

De stewards en de vertegenwoordigers van de FIA concludeerden dan ook dat ze hiermee het nut van het systeem de das om hadden gedraaid. Voor een marshall met dikke veiligheidshandschoenen aan was het immers onmogelijk om op het knopje te drukken. McLaren gaf tevens aan dat het lastig zou worden om de knop überhaupt in te drukken.

Wat hebben de stewards besloten?

De stewards hebben McLaren dan ook een boete van 30.000 euro opgelegd, waarvan 10.000 euro voorwaardelijk. Twee weken geleden kreeg Racing Bulls een vergelijkbare boete voor een vergelijkbare overtreding in Canada. Daar kreeg het Italiaanse team echter een groter deel als voorwaardelijke boete. Dat McLaren nu meer moet betalen komt volgens de FIA door het feit dat de teams in Canada op deze situatie zijn geattendeerd.

Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Lando Norris McLaren GP Monaco 2026

Reacties (1)

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  • zoefroef

    Posts: 1.723

    Toch raar dat russell maar 5 k voorwaardelijk kreeg.

    • + 0
    • 5 jun 2026 - 20:51

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.488
  • Podiums 45
  • Grand Prix 157
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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