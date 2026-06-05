Het team van McLaren heeft een zware boete ontvangen voor een fout met de auto van Lando Norris. De Brit viel in Monaco stil in de tweede vrije training, waarna het de marshalls veel moeite kostte om zijn auto van de baan te slepen. McLaren had een fout gemaakt met het veiligheidssysteem van de koppeling, en dat levert ze nu een forse boete op.

Norris viel aan het begin van de tweede vrije training stil bij het uitrijden van de tunnel. Zijn McLaren gaf de geest, en het leek erop dat er iets goed mis was met de auto. Norris parkeerde zijn auto in de uitloopzone, sprong uit de cockpit en zag hoe de marshalls de nodige moeite hadden met het opruimen van de bolide. De wedstrijdleiding neutraliseerde de sessie met een Virtual Safety Car, en na afloop bleek dat er een probleem was met het CDS-systeem.

Aangezien dit systeem moet werken, werd het door de Technical Delegate aangemerkt als een technische overtreding. De stewards openden een onderzoek en spraken met meerdere vertegenwoordigers van de FIA en van McLaren.

Wat is de verklaring van McLaren?

Bij de stewards gaf de vertegenwoordiger van McLaren aan dat ze een stukje tape op de activatieknop van het CDS-systeem hadden geplakt. Dit was gedaan om de auto aerodynamischer te maken, maar het zorgde er dus ook voor dat de marshalls het systeem niet konden gebruiken.

De stewards en de vertegenwoordigers van de FIA concludeerden dan ook dat ze hiermee het nut van het systeem de das om hadden gedraaid. Voor een marshall met dikke veiligheidshandschoenen aan was het immers onmogelijk om op het knopje te drukken. McLaren gaf tevens aan dat het lastig zou worden om de knop überhaupt in te drukken.

Wat hebben de stewards besloten?

De stewards hebben McLaren dan ook een boete van 30.000 euro opgelegd, waarvan 10.000 euro voorwaardelijk. Twee weken geleden kreeg Racing Bulls een vergelijkbare boete voor een vergelijkbare overtreding in Canada. Daar kreeg het Italiaanse team echter een groter deel als voorwaardelijke boete. Dat McLaren nu meer moet betalen komt volgens de FIA door het feit dat de teams in Canada op deze situatie zijn geattendeerd.