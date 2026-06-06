user icon
icon

Ferrari en Verstappen gewaarschuwd: "Mercedes gaat terugkomen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Ferrari en Verstappen gewaarschuwd: "Mercedes gaat terugkomen"

Ferrari heeft tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Monaco een sterke indruk achtergelaten. De Italiaanse renstal leek op het stratencircuit opnieuw uitstekend uit de voeten te kunnen, maar volgens analist Bernie Collins is er nog allerminst reden om de poleposition al aan Charles Leclerc of Lewis Hamilton toe te schrijven.

De SF-26 oogde vanaf de eerste meters competitief in de smalle straten van Monte Carlo. Vooral op de langzame secties, waar mechanische grip en chassisbalans cruciaal zijn, wist Ferrari zich nadrukkelijk te tonen. Toch wijst Collins erop dat een snelle auto alleen niet voldoende is in Monaco.

Meer over Ferrari FIA opent onderzoek naar Hamilton

FIA opent onderzoek naar Hamilton

23 mei
 'FIA verbiedt opvallende innovatie van Ferrari'

'FIA verbiedt opvallende innovatie van Ferrari'

2 jun

Ferrari favoriet, maar foutmarge blijft minimaal

Volgens Collins beschikt Ferrari momenteel over de beste uitgangspositie richting de kwalificatie. De voormalig strateeg van Aston Martin ziet meerdere factoren die in het voordeel van de Scuderia werken.

"Ferrari lijkt hier momenteel de beste kaarten in handen te hebben. Dat heeft alles te maken met de sterke combinatie van hun krachtbron en het chassis, dat vooral in de langzame bochten uitstekend functioneert", analyseert Collins bij Sky Sports F1.

Toch benadrukt de Britse dat Monaco een circuit blijft waar één perfecte ronde allesbepalend is. "Uiteindelijk draait het hier nog altijd om het volledig aan elkaar knopen van die ene ronde. De coureur moet op de limiet rijden en werkelijk alles uit de wagen halen. Dat maakt het verschil tussen poleposition en een startplek verder naar achteren."

Mercedes nog niet uitgeteld na lastige vrijdag

Hoewel Ferrari de vrijdag als favoriet lijkt af te sluiten, verwacht Collins dat Mercedes zich nog nadrukkelijk in de strijd zal mengen. De Duitse renstal kende een wisselvallige tweede training, maar beschikt volgens haar over voldoende middelen om 's nachts de juiste aanpassingen door te voeren.

"Mercedes is veel te sterk om nu al af te schrijven. Zij zullen vannacht elk detail analyseren en de auto verder finetunen voor zaterdag", stelt Collins.

Daarmee waarschuwt ze Ferrari voor te veel optimisme. "Ik verwacht dat Mercedes beide coureurs nog altijd een realistische kans kan geven om voor poleposition te vechten. Ferrari heeft momenteel misschien een kleine voorsprong, maar in Monaco kan dat verschil binnen één ronde volledig verdwijnen."

racepace1

Posts: 722

Ja en het kan ook zomaar zijn dat het verschil in tijden groter wordt, dat kan ook zomaar gebeuren in een ronde???? wat een BS gelul.

Ferrari heeft momenteel misschien een kleine voorsprong, maar in Monaco kan dat verschil binnen één ronde volledig verdwijnen."
Ja als je je auto in de vangrail... [Lees verder]

  • 1
  • 6 jun 2026 - 10:17
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing Ferrari GP Monaco 2026

Reacties (5)

Login om te reageren
  • racepace1

    Posts: 722

    Ja en het kan ook zomaar zijn dat het verschil in tijden groter wordt, dat kan ook zomaar gebeuren in een ronde???? wat een BS gelul.

    Ferrari heeft momenteel misschien een kleine voorsprong, maar in Monaco kan dat verschil binnen één ronde volledig verdwijnen."
    Ja als je je auto in de vangrail plakt dan is het inderdaad snel over ja

    • + 1
    • 6 jun 2026 - 10:17
    • HarryLam

      Posts: 5.500

      Verder is niemand geinteresseerd in de mening van bernie collins

      • + 1
      • 6 jun 2026 - 11:05
    • SennaS

      Posts: 12.149

      Praat voor jezelf Harry.
      Collins weet echt wel waar die over praat.
      En bovendien zit Mercedes niet zover af van de ferrari.
      Grootste kanshebbers zijn de ferrari’s.

      • + 0
      • 6 jun 2026 - 11:37
    • f(1)orum

      Posts: 10.101

      Dit is dezelfde Bernie Collins die aangaf dat Piastri de beste coureur in 2025 was....

      • + 1
      • 6 jun 2026 - 11:41
  • monzaron

    Posts: 1.011

    Idd het klopt, Toto aan de knopjes en ze gaan in vt3 als een raket 🏆🏆

    • + 0
    • 6 jun 2026 - 13:11

MC Grand Prix van Monaco

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MCGrand Prix van Monaco

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar