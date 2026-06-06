Ferrari heeft tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Monaco een sterke indruk achtergelaten. De Italiaanse renstal leek op het stratencircuit opnieuw uitstekend uit de voeten te kunnen, maar volgens analist Bernie Collins is er nog allerminst reden om de poleposition al aan Charles Leclerc of Lewis Hamilton toe te schrijven.

De SF-26 oogde vanaf de eerste meters competitief in de smalle straten van Monte Carlo. Vooral op de langzame secties, waar mechanische grip en chassisbalans cruciaal zijn, wist Ferrari zich nadrukkelijk te tonen. Toch wijst Collins erop dat een snelle auto alleen niet voldoende is in Monaco.

Ferrari favoriet, maar foutmarge blijft minimaal

Volgens Collins beschikt Ferrari momenteel over de beste uitgangspositie richting de kwalificatie. De voormalig strateeg van Aston Martin ziet meerdere factoren die in het voordeel van de Scuderia werken.

"Ferrari lijkt hier momenteel de beste kaarten in handen te hebben. Dat heeft alles te maken met de sterke combinatie van hun krachtbron en het chassis, dat vooral in de langzame bochten uitstekend functioneert", analyseert Collins bij Sky Sports F1.

Toch benadrukt de Britse dat Monaco een circuit blijft waar één perfecte ronde allesbepalend is. "Uiteindelijk draait het hier nog altijd om het volledig aan elkaar knopen van die ene ronde. De coureur moet op de limiet rijden en werkelijk alles uit de wagen halen. Dat maakt het verschil tussen poleposition en een startplek verder naar achteren."

Mercedes nog niet uitgeteld na lastige vrijdag

Hoewel Ferrari de vrijdag als favoriet lijkt af te sluiten, verwacht Collins dat Mercedes zich nog nadrukkelijk in de strijd zal mengen. De Duitse renstal kende een wisselvallige tweede training, maar beschikt volgens haar over voldoende middelen om 's nachts de juiste aanpassingen door te voeren.

"Mercedes is veel te sterk om nu al af te schrijven. Zij zullen vannacht elk detail analyseren en de auto verder finetunen voor zaterdag", stelt Collins.

Daarmee waarschuwt ze Ferrari voor te veel optimisme. "Ik verwacht dat Mercedes beide coureurs nog altijd een realistische kans kan geven om voor poleposition te vechten. Ferrari heeft momenteel misschien een kleine voorsprong, maar in Monaco kan dat verschil binnen één ronde volledig verdwijnen."