McLaren-CEO Zak Brown heeft duidelijkheid gegeven over het mogelijk aantrekken van Max Verstappen. De toekomst van de viervoudig wereldkampioen is nog altijd het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Mocht hij willen vertrekken bij Red Bull, dan hoeft hij volgens Brown niet aan te kloppen bij McLaren.

Verstappen zorgt al weken voor headlines met zijn uitspraken over zijn toekomst. Hij beschikt over een contract tot en met 2028 bij Red Bull, maar als de resultaten blijven tegenvallen, dan kan hij zomaar vertrekken bij de renstal. Of hij dan doorgaat in de Formule 1, is nog maar de vraag. Hij is zeer kritisch op de huidige motorregels, en als deze niet worden aangepast, kan hij zomaar zijn helm aan de wilgen hangen.

Heeft McLaren interesse in Verstappen?

Als Verstappen bij Red Bull vertrekt, maar wél in de Formule 1 blijft, dan zullen er veel deuren voor hem opengaan. In Monaco werd McLaren-CEO Zak Brown gevraagd naar de eventuele komst van Verstappen, maar hij gooide de deur dicht: "We zijn heel erg tevreden met onze line-up. Dat roep ik al een paar jaar, dus ik zie op dit moment geen mogelijkheden voor Max bij McLaren."

Hoe kijkt Brown naar Verstappen?

Dat betekent overigens niet dat Brown niet gecharmeerd is van Verstappen. De Amerikaan vindt Verstappen een zeer goede coureur: "Hij is natuurlijk echt een geweldig talent, maar wij hebben nu de beschikking over twee coureurs die uitstekend samenwerken. Beide hebben vorig jaar zeven races gewonnen. De ene werd toen wereldkampioen en de andere was volgens mij één derde plaats verwijderd van een wereldtitel. We zijn dus echt heel erg tevreden met onze line-up."

Vechten om de wereldtitel

Brown heeft het over Lando Norris en Oscar Piastri die al een paar seizoenen het rijdersduo van McLaren vormen. Norris en Piastri vochten eind vorig jaar samen met Verstappen om de wereldtitel, wat uitdraaide op een zeer spannend titelduel. Norris ging er uiteindelijk met de wereldtitel vandoor, en Verstappen kwam een paar puntjes te kort.

Wat is de huidige situatie bij McLaren?

Norris en Piastri beschikken allebei over meerjarige contracten bij McLaren, en de kans lijkt dan ook klein dat één van hen gaat vertrekken. In de Formule 1 zijn er echter wel eens gekkere dingen gebeurd, maar vooralsnog is de rijdersmarkt rustig. Eerder deze week werd wel duidelijk dat Charles Leclerc bij Ferrari blijft, nadat hij een nieuwe meerjarige deal ondertekende.