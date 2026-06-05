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McLaren reageert op eventuele komst Verstappen

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McLaren reageert op eventuele komst Verstappen

McLaren-CEO Zak Brown heeft duidelijkheid gegeven over het mogelijk aantrekken van Max Verstappen. De toekomst van de viervoudig wereldkampioen is nog altijd het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Mocht hij willen vertrekken bij Red Bull, dan hoeft hij volgens Brown niet aan te kloppen bij McLaren.

Verstappen zorgt al weken voor headlines met zijn uitspraken over zijn toekomst. Hij beschikt over een contract tot en met 2028 bij Red Bull, maar als de resultaten blijven tegenvallen, dan kan hij zomaar vertrekken bij de renstal. Of hij dan doorgaat in de Formule 1, is nog maar de vraag. Hij is zeer kritisch op de huidige motorregels, en als deze niet worden aangepast, kan hij zomaar zijn helm aan de wilgen hangen.

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Heeft McLaren interesse in Verstappen?

Als Verstappen bij Red Bull vertrekt, maar wél in de Formule 1 blijft, dan zullen er veel deuren voor hem opengaan. In Monaco werd McLaren-CEO Zak Brown gevraagd naar de eventuele komst van Verstappen, maar hij gooide de deur dicht: "We zijn heel erg tevreden met onze line-up. Dat roep ik al een paar jaar, dus ik zie op dit moment geen mogelijkheden voor Max bij McLaren."

Hoe kijkt Brown naar Verstappen?

Dat betekent overigens niet dat Brown niet gecharmeerd is van Verstappen. De Amerikaan vindt Verstappen een zeer goede coureur: "Hij is natuurlijk echt een geweldig talent, maar wij hebben nu de beschikking over twee coureurs die uitstekend samenwerken. Beide hebben vorig jaar zeven races gewonnen. De ene werd toen wereldkampioen en de andere was volgens mij één derde plaats verwijderd van een wereldtitel. We zijn dus echt heel erg tevreden met onze line-up."

Vechten om de wereldtitel

Brown heeft het over Lando Norris en Oscar Piastri die al een paar seizoenen het rijdersduo van McLaren vormen. Norris en Piastri vochten eind vorig jaar samen met Verstappen om de wereldtitel, wat uitdraaide op een zeer spannend titelduel. Norris ging er uiteindelijk met de wereldtitel vandoor, en Verstappen kwam een paar puntjes te kort.

Wat is de huidige situatie bij McLaren?

Norris en Piastri beschikken allebei over meerjarige contracten bij McLaren, en de kans lijkt dan ook klein dat één van hen gaat vertrekken. In de Formule 1 zijn er echter wel eens gekkere dingen gebeurd, maar vooralsnog is de rijdersmarkt rustig. Eerder deze week werd wel duidelijk dat Charles Leclerc bij Ferrari blijft, nadat hij een nieuwe meerjarige deal ondertekende.

Patrace

Posts: 6.741

Als Brown Verstappen kan krijgen, is Piastri onmiddellijk exit.

  • 3
  • 5 jun 2026 - 16:32
Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Zak Brown McLaren Red Bull Racing GP Monaco 2026

Reacties (7)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 725

    Bertje de koppenfixer: "Zack Brown: ik zie op dit moment geen mogelijkheden voor Max bij McLaren."

    • + 1
    • 5 jun 2026 - 15:54
    • snailer

      Posts: 33.264

      Denk eerder dat Verstappen niet naar McLaren wil.

      Dat zou echt een cultuurshock zijn.

      Bij een halve poging van Verstappen om Norris (of Piastri) in te halen....
      Race engineer.... Dit is niet hoe we dat doen bij McLaren.

      ....


      Gaat niet gebeuren.

      • + 0
      • 5 jun 2026 - 17:21
  • Patrace

    Posts: 6.741

    Als Brown Verstappen kan krijgen, is Piastri onmiddellijk exit.

    • + 3
    • 5 jun 2026 - 16:32
    • HarryLam

      Posts: 5.498

      Zou als Max zijnde wel eisen dat die vieze oranje kleur eraf gaat.

      • + 0
      • 5 jun 2026 - 17:24
    • AUDI_F1

      Posts: 3.852

      Nee hoor, bij RBR zoeken ze dan nog een coureur.

      • + 0
      • 5 jun 2026 - 17:36
  • AUDI_F1

    Posts: 3.852

    Maar dit bericht is toch al van eeen paar maanden tot een half jaar geleden. En waarom voor McL kiezen als MB beter is.

    • + 0
    • 5 jun 2026 - 17:38
    • bvonk2

      Posts: 249

      McLaren heeft de afgelopen twee jaar het WK gewonnen. Mercedes heeft nu de betere wagen maar dat kan altijd veranderen. McLaren heeft weinig gereden dit seizoen en al 2 jaar minder tijd in de wint tunnel.

      • + 0
      • 5 jun 2026 - 17:57

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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